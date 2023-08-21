Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 21 Ağustos günü meydana gelen önemli olaylar

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

Tarihte bugün meydana gelen önemli olaylardan bazıları şöyle:

GÜNÜN OLAYI

Mescid-i Aksa Yakıldı (1969)

21 Ağustos 1969'da Mihael Denis Ruhan adlı bir Avusturalyalı, Mescidi Aksa'yı yakma girişiminde bulundu. Camiyi yok etmenin Mesih'in gelişini hızlandıracağına inandığını söyleyen eylemci, İsrail'den hiçbir ceza almadan sınır dışı edildi. Gerekçe olarak deli olması gösterildi. Çıkan büyük yangında birçok tarihi eser yandı. Bunların arasında en bilineni Selahattin Eyyubi'nin fethin nişanesi olarak Kudüs'e getirttiği 'ahşap minber'dir.

GÜNÜN KİŞİSİ

Lev Troçki (1879-1940)

Lev Troçki, Sovyet devrimi liderlerinden,Yahudi asıllı, Kızıl ordu’nun kurucusu ve komutanıdır. Devrimciliğinin yanında, siyasetçi ve Makrsizmin önemli teorisyenlerindendir. Lenin’in ölümünden sonra Stalin ile giriştiği iktidar mücadelesini kaybetmiş ve sonra sürgün edilmiştir. İlk olarak Türkiye’ye geldi ve bir süre Büyükada’da ikamet ettikten sonra 1937 yılında Meksika’ya sığındı. Meksika’da gazeteci kılığındaki İspanyol Ramon Mercader adlı bir kişinin kazmalı saldırısına uğradı. Aldığı yaraların etkisiyle 21 Ağustos 1921 tarihinde öldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstabur Zaferi (1541)

Kanuni Sultan Süleyman 1541 yılında Budin Seferine çıkmıştı. Bu sefer sırasında Alman ordusu İstabur’da 21-22 Ağustos 1541’de büyük bir yenilgiye uğratıldı. Bu zafer Macaristan’ı Alman istilasından kurtarmıştı.

Mona Lisa Çalındı (1911)

Leonardo da Vinci'nin en ünlü eseri Mona Lisa Louvre bir müze görevlisi tarafından Müzesi'nden çalındı. Tablo ancak iki yıl sonra İtalya’nın Floransa kentinde bulunabildi.

İkinci Anafartalar Muharebesi (1915)

İtilaf devletleri güçleri 21 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar bölgesinde ki iki farklı noktaya taarruz başlattılar. Anafartalar grup kumandanı Mustafa Kemal komutasındaki Osmanlı ordusu İsmailoğlu Tepesi ve Bomba Tepe’ye yapılan taarruzları sonuçsuz bıraktı. II.Anafartalar zaferi olarak geçen bu zafer Çanakkale savaşının son büyük savaşı olarak kabul edilir.Anafartalar bölgesindeki başarılı mücadeleler Mustafa Kemal’i de ön plana çıkarmış ve ‘’Anafartalar kahramanı’’ olarak anılmasını sağlamıştır.

İstanbul Kuledibi Yangını (1964)

İstanbul Kuledibi’nde büyük bir yangın çıktı. Güçlükle söndürülebilen yangında Mobilyacılar çarşısı ve bir çok apartman yandı.

Gagauz Türkleri Bağımsızlık İlan Etti (1990)

Gagauz Türkleri 21 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlık ilan ederek, Gagauz Cumhuriyeti’ni kurdular. 25 Ekim 1990'da seçim yapan Gagauzlara bir kısım Moldovalılar saldırıda bulundu. Ancak yinede seçimler yapılmış ve Gagauz Meclisi oluşturulmuştur. Ancak Moldova Yüksek Sovyeti Bağımsızlık ilânını kabul etmemiştir. Günümüzde Gagauzlar özerk cumhuriyet olarak Moldova’ya bağlıdırlar.

Letonya Bağımsızlığını İlan Etti (1991)

Tarihteki ünlü Töton şövalyelerinin ülkesi Letonya bağımsızlığını ilan etti. Baltık cumhuriyetlerinden Letonya olan 21 Ağustos 1991 tarihinde SSCB'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1651- İstanbul halkı ve esnafı Yeniçeri ağalarına isyan etti; bütün çarşılar kapandı.

1678-Çehrin Kalesi fethedildi.

1680 - Pueblo kızılderilileri İspanyollarca işgal edilmiş Santa Fe'yi (New Mexico) ele geçirdiler.

1959- İstanbul’da yeniden düzenlenen ‘’Askeri Müze’’ halka açıldı.

1911 Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışanı tarafından çalındı. Tablo iki yıl sonra bulundu.

1915 İkinci Anafartalar Savaşı başladı.

1935 Çerkez Ethem'in Atatürk'e karşı örgüt kurduğu anlaşıldı.

1940 Sovyet Devrimi liderlerinden Troçki, Meksika'da öldürüldü.

1944 İstanbul'da sıcaklık gölgede 41 derece olarak ölçüldü.

1960- Çanakkale Anıtı törenle açıldı.

1968 Sovyetler Çekoslovakya’yı işgal etti. Romanya’da Nikolay Çavuşesku, halkını benzer bir işgale karşı silahlanmaya çağırdı.

1969 M.Rohan adlı Avustralyalı, Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi.

1983 - Filipinler'de muhalefet lideri Benigno Aquino Jr., Manila uluslararası havalimanında suikast sonucu öldürüldü.

1986 - Kamerun'da Nyos volkanik gölünden çıkan zehirli gazlar yüzünden 1746 kişi öldü.

1991- Sovyetler Birliği’nde darbeyle görevinden alınan Mihail Gorbaçov, iki gün aradan sonra görevinin başında olduğunu açıkladı.

1991 Letonya, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

1992- Heykeltıraş Zühdü Müridoğlu 86 yaşında öldü.

2001 - NATO, Makedonya'ya asker göndermeye karar verdi.

2001 Kızıl Haç, Tacikistan'daki açlık tehlikesine dikkat çekti.

2008 Pakistan'da iki Taliban intihar bombacısı kendilerini havaya uçurdu; 59 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.