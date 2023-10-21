Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 21 Ekim günü meydana gelen önemli olaylar

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Cumhurbaşkanının Halk tarafından Seçilmesi İle İlgili Referandum Yapıldı (2007)

TBMM’de çıkan cumhurbaşkanı seçimi krizi sonrasında 21 Ekim 2007 günü Cumhurbaşkanının halkın seçmesi de dahil beş madde için referandum yapıldı. Referandum sonucu oy kullananların yüzde 69’u Evet, yüzde 31’i ise Hayır dedi. Halkoyuna sunulan 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun anayasa da değişiklik yapılmasını içeren beş madde içeriyordu. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi yanında milletvekilliği genel seçimlerinin de dört yılda bir yenilenmesi gibi maddeleri de bu değişiklik içerisinde yer alıyordu. Aynı gün tartışmaları hala devam eden Teröristlerin Dağlıca Komando Taburu’na baskın olayı yaşandı.

GÜNÜN KİŞİSİ

I.Kılıç Arslan (1079?-1017)

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah’ın ölümü üzerine gözaltından kurtularak Anadolu’ya gelmiş ve babası Süleyman Şah’ın yerine geçmiştir. Bizansla mücadele etmiş ve Anadolu’nun Türkleşmesi için çaba harcamıştır. Ancak onu asıl meşhur eden elinde ki çok az kuvvete rağmen çok kalabalık olan I.Haçlı ordusuna karşı vermiş olduğu büyük mücadeledir. Bu mücadele sonrası Haçlıların ancak 10’da 1’i Anadolu’dan geçebilmiştir. Fakat Bizanslıların oyununa gelerek kayınpederi ilk Türk denizcisi Çaka Bey’i rakip olarak görüp ortadan kaldırtması büyük bir hata olarak kabul edilir. Bizanslılar ve Haçlılara rağmen Anadolu’yu muhafaza etmeyi başarmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İlk Haçlı Grubu Drakon Vadisinde Darmadağın Oldu (1096)

Avrupa’da Papa’nın ve Piyer Lermit’in çağrıları sonrasında Haçlı ordusu hazırlanmaya başlamıştı. Ancak bazı başıboş kitleler bu orduyu beklemeden Piyer Lermit ve Gautier Sans-Avoir komutanlığında yola çıktılar. Sayıları 20 bin civarında olan bu yağmacı topluluk İznik yakınlarında Drakon vadisinde 21 Ekim 1096’da Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Kılıçarslan tarafından darmadağın edildiler. Sadece keşiş Piyer Lermit ve çok az kişi kaçmayı başardı.

İngiltere ve Fransa Osmanlı Devletini Paylaşmak İçin Gizli Pazarlıklara Başladı (1915)

Rusya ve İtalya’nın Anadolu üzerindeki istekleri İngiltere ve Fransa’yı da harekete geçirdi. İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti üzerindeki kendi paylarını belirlemek için 21 Ekim 1915’te Londra’da görüşmelere başladılar. Bu görüşmeler sonrasında imzalanacak olan antlaşma görüşmeleri yapan kişilerin isimleri ile yani Sykes-Picot antlaşması olarak bilinecektir.

İngiltere ve Osmanlı Konusunda Fransa ve Rusya Anlaştı (1807)

Çar Aleksandr ile Napolyon Osmanlı Devletinin paylaşımı konusunda anlaşamamışlardı. İki devlet arasında Erfurt’ta yapılan görüşmeler sonunda 21 Ekim 1807’de Erfurt antlaşması imzalandı. İki devlet İngiltere’ye karşı ittifak yapacaklar, Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki sınır Tuna nehri olarak kabul ediliyordu.

Tercüman-ı Ahval Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1860)

İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval yayın hayatına 21 Ekim 1860 da başladı.Tercüman-ı Ahval gazetesi Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştır.

Enver Paşa Başkumandan Vekili Oldu (1914)

Kurmay Yarbay Enver Bey rütbe atlayarak mirlivalığa (general) yükseldi ve harbiye nazırı oldu. 21 Ekim 1914 tarihinde ‘’başkumandan vekili’’oldu ve ordunun kontrolünü aldı.

Almanya Milletler Cemiyetinden Çekildi (1933)

Silahsızlanma konferansından çekilen Almanya 21 Ekim 1933’te de milletler Cemiyeti üyeliğinden çekildi. Almanya’dan bir süre sonra Japonya’da Milletler Cemiyetinden çekilecektir.

Ahmet Taner Kışlalı Öldürüldü (1999)

Siyasetçi ve gazeteci yazarı A. Taner Kışlalı, 21 Ekim 1999 günü, sabah Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu öldü. En son cumhuriyet gazetesinde yazarlık yapıyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1879- Thomas Edison, karbon filamanlı elektrik ampulünü icat etti.

1935- Almanya, Milletler Cemiyeti’nden resmen ayrıldı.

1940- Ernest Hemingway’in ‘’Çanlar Kimin İçin Çalıyor’’ kitabı New York’ta basıldı.

1945- Fransa’da kadınlar, ilk kez oy kullanma hakkı elde etti.

1956- Gazeteci Hakkı Tarık Us 67 yaşında İstanbul’da öldü.

1973- Necmettin Erbakan Milli Selamet Partisi Genel Başkanı seçildi.

1981- Atatürk Barajı’nın temeli, Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından atıldı.

1984- Afşin-Elbistan Termik Santrali açıldı.

1985- Alman gazeteci ve yazar Günter Wallraff’ın Türk işçisi kimliğiyle yaşadıklarını anlattığı ‘’En Alttakiler’’ (Ganz Unten) adlı yapıtı piyasaya çıktı.

1987- Türkiye’de montajı yapılan ilk savaş uçağı F-16 ‘’Savaşan Şahin’’ resmi törenle uçuruldu.

1996- Ünlü çevreci Kriton Curi vefat etti.

1998- TBMM, NATO’nun genişlemesini onayladı. Böylece 16 ittifak üyesi ülkenin de onayı tamamlandı ve genişleme kesinlik kazandı.

1999 - Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de kalabalık bir alışveriş merkezine yapılan roket saldırısında 110 kişi öldü, 400 kişi yaralandı.