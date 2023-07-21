Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 21 Temmuz günü olayları nelerdir?

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

II.Abdülhamit’e Bombalı Suikast Düzenlendi (1905)

Sultan II.Abdülhamit’e Hamidiye Camii önünde 21 Temmuz 1905 tarihinde bombalı suikast düzenlendi. Sultan II.Abdülhamit suikastten kılpayı yara almadan kurtulurken oluşan patlamada 26 kişi hayatını kaybetti.Belçikalı Ermeni asıllı terörist yakalandı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Osmanlı’nın Son Büyük Denizcisi ‘’Mezomorta Hüseyin Paşa’’Vefat Etti (1701)

Osmanlı’nın uluslar arası alanda ki son büyük denizcisi Kaptan-ı Derya Mezomorta Hüseyin Paşa 21 Temmuz 1701 tarihinde açık denizde donanmasının başında Kiklat adaları civarında iken vefat etti. Deniz Kuvvetlerini düzene sokmak için yeni kanunlar çıkarmış, modernleştirme çabalarına ağırlık vermiştir. Girdiği bütün açık deniz savaşlarından galibiyet ile ayrılmıştır. Cenazesi Sakız adasına defnedilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Avusturya İle Pasarofça Antlaşması İmzalandı ‘’Belgrat Kaybedildi’’(1718)

Karlofça ile aldığı yaraları telafi etmeye çalışan Osmanlı Devleti ilk etapta Rusya’yı Prut’ta yendi. Arkasından Venedik’te aynı akıbete uğradı. Sıranın kendisine geleceğini hesaplayan Avusturya Osmanlı Devletine kendisi savaş açtı. Petervaradin’de sadrazam Şehit Ali Paşa’nın şehit düşmesi Osmanlı Devleti’ni kötü duruma düşürdü. Sonuçta Avusturya’nın istekleri kabul edilerek 21 Temmuz 1718 tarihinde Pasarofça Antlaşması imzalandı.

Küçük Kaynarca Antlaşması İmzalandı ‘’Kırım Kaybedildi’’(1774)

Rusya ile 6 yıl süren savaş sonunda Rusya’nın isteklerinin büyük bölümü kabul edilerek 21 Temmuz 1774 tarihinde Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Karlofça’dan sonra ki sonuçları en feci olan antlaşmadır. Bu savaştan galibiyet ile çıkan Rusya büyük devletler arasına girmiştir. Osmanlı Devleti ilk kez halkı Müslüman olan bir bölgeyi Kırım’ı kaybetti. Ayrıca Ruslar bu antlaşmayı Prut’un yıldönümüne denk getirerek imzaladılar.

Bütün Komünist Faaliyetler Yasaklandı (1922)

Rauf Bey başbakanlığında ki TBMM hükümeti 21 Temmuz 1922 tarihinde bütün komünist faaliyetler yasakladı.

İlk Çok Partili Genel Seçim Yapıldı (1946)

İlk çok partili genel seçim 21 Temmuz 1946 tarihinde yapıldı. Açık oy, gizli sayım esasına göre yapılan bu ilk genel seçimlerde CHP 396, DP 61 ve bağımsız 7 milletvekili seçildi.

İnsanoğlu ilk kez Aya Ayak Bastı (1969)

Apollo 11 adlı uzay aracı ile aya ulaşan ABD’li astronot Neil Armstrong 21 Temmuz 1969 tarihinde aya ayak basan ilk insan oldu. Neil Armstrong daha sonra İslamiyeti tercih ederek Müslüman oldu.

Kocatepe Muhribini Kendi Uçaklarımız Yanlışlıkla Batırdı (1974)

Kıbrıs Barış Harekatına katılan Kocatepe Muhribi 21 Temmuz 1974 tarihine Yunan Gemisi zannedilerek kendi uçaklarımız tarafından batırıldı. Bu olayda 54 denizcimiz şehit oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

-356 Herostratus adındaki genç, dünyanın 7 Harikası'ndan biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.

1718 Osmanlı, Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.

1774 Osmanlı ile Rusya Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalandı.

1905 Yıldız Camii'nde Padişah II. Abdülhamid'e Ermeni Taşnak Örgütü tarafından başasırız bir suikast girişiminde bulunuldu.

1922 İttihat ve Terakki önderlerinden Ahmet Cemal Paşa, Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürüldü.

1925 ABD'de bir öğretmen, evrim konusunu işlemekten suçlu bulundu ve 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

1940- Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, Sovyetler Birliği’ne katılma kararı aldı.

1946 Türkiye'de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 396, DP 65 milletvekili kazandı.

1969 Ay'a ilk ayak basan Amerikalı Neil Armstrong oldu. İlk sözü, "İnsan için küçük ama insanlık için büyük bir adım" oldu.

1977 Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti’ni kurdu.

1981 Sıkıyönetim, Gırgır dergisinin yayınını 4 hafta durdurdu.

1982- Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Kemalettin Demirer’e suikast girişiminde bulunuldu. Saldırganlardan biri yaralı ele geçirildi.

1983 Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Antarktika: -89.2°C

1992- Tiyatro ve sinema sanatçısı Yavuzer Çetinkaya, 44 yaşında öldü.

1996- Grekoromende Hamza Yerlikaya, Atlanta Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı.

1999- MİT, terör örgütü PKK’nın 3. adamı olarak bilinen Cevat Soysal’ı 18 Temmuz’da Moldova’da yakaladıktan sonra, Türkiye’ye getirdi.

2000- Çeşme’deki Dünya Lazer Radyal Gençler Şampiyonası’nda Güray Zümbül, altın madalya kazanarak Türkiye’ye bu daldaki ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

2001 İtalya'da düzenlenen G-8 zirvesini protesto eden küreselleşme karşıtı bir kişi öldürüldü.