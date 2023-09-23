Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 23 Eylül günü önemli olayları

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Türkiye’nin İlk Demiryolu İnşaatı Başladı (1856)

Anadolu topraklarındaki ilk demiryolu inşaatı 23 Eylül 1856 yılında başladı. 130 km'lik İzmir- Aydın hattına ilk kazma imtiyaz sahibi İngiliz girişimci Wilkin ve dört arkadaşının firmaları aracılığı ile vurulmuştur. Türkiye’nin ilk demiryolu olan İzmir-Aydın hattı 1866 yılında tamamlandı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Ertuğrul Osman Osmanoğlu (1912-2009)

Hanedanın Osmanlı Devletinin yıkılmasından önce doğmuş (İstanbul 1912) son erkek üyesiydi. Ertuğrul Osmanoğlu 1974 yılında yürürlüğe konulmuş af kapsamında, ailenin diğer üyelerini takiben, ilk kez 1992 yılında Türkiye'ye geldi. 2004 yılında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldı. Daha önce ABD’de yaşamını sürdürüyordu.23 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 97 yaşında vefat etti. Osman Ertuğrul öldüğünde Osmanlı Hanedanının hanedan reisiydi. Cenazesi Çemberlitaş’daki II.Mahmut türbesine defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Rus Kuvvetleri Yenildi (1789)

Fokşan’da Osmanlı kuvvetleri Rus ve Avusturya ortak kuvvetlerine yenilip geri çekilmişti. Hatta bu geri çekilme esnasında Tuna’nın kolu Buza çayını geçerken Osmanlı ordusu ağır kayıp verdi. Bu durumdan yararlanmak için ilerleyen Rus kuvvetleri İsmail kalesi önünde 23 Eylül 1789 tarihinde beklenmedik bir yenilgi aldı.

Psikanalizmin Kurucusu Freud öldü (1939)

Çekoslavakya doğumlu olan Sigusmund Freud psikanalizmin kurucusudur. Ruh ve sinir doktorudur. Materyalist felsefeyi benimsemiş ve dini inanışları reddetmiştir. Fikirlerinde cinsel gelişim önemli yer tutar. Bu konuda çeşitli eserler vermiş ve fikirleri ile epeyce kişiyi etkilemiştir.23 Eylül 1939’da İngiltere’de kanserden öldü.

Naziler Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı (1942)

23 Eylül 1942'de başlayan katliamda önce Rus komiserler ve çalışamayan tutuklular öldürüldüler. Kısa süre sonra da anne ve çocuklar ve diğer çalışamayacak kişiler kampa getirildiklerinde hemen ayıklanarak gaz odalarına gönderilmeye başlandı.

Pakistan Bağdat Paktına Üye Oldu (1955)

Keşmir sorunu nedeniyle batının desteğini almak isteyen Pakistan 23 Eylül 1955 tarihinde Bağdat Paktına üye oldu. Paktın üye sayısı dörde ulaştı.(İngiltere, Türkiye, Irak ve Pakistan)

Pakistan İle Hindistan Arasında Ateşkes (1965)

5 Ağustos 1965 tarihinde Pakistan askerleri Hindistan tarafındaki Keşmir’e geçti. Böylece Pakistan ile Hindistan arasında savaş başladı. Savaşın Pakistan aleyhine geliştiği bir dönemde taraflar 23 Eylül 1965 Tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına uyarak savaşa son verdiler. Ateşkesin kabulünde Çin’in Hindistan üzerindeki baskısı etkili olmuştur. Birleşmiş Milletlerin ateşkes kararında Pakistan ile ilişkilerini geliştirmek isteyen SSCB’nin büyük rolü olmuştur.

İran-Irak savaşını Durdurma Çağrısı (1980)

Daha savaşın ilk gününden itibaren savaşı durdurmak için bir çok girişim yapıldı fakat hiçbiri sonuç vermedi. 23 Eylül 1980 günü yani savaşın başladığı ertesi gün Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi başkanı taraflara savaşı durdurma çağrısı yaptı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1821 - Mora İsyanı'nda Gördüş (Tripolis) şehrini ele geçiren Yunanlar 30.000 Türk'ü öldürdüler.

1947- Bulgaristan Partisi Lideri Nikola Petkov asıldı.

1954- Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, ABD ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.

1856 İzmir-Aydın demiryolu imtiyazı, İngiliz şirketine verildi.

1939 Avusturyalı ruhbilimci ve filozof Sigmund Freud, öldü.

1942 Naziler, Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı.

1947 Bulgaristan Partisi Lideri Nikola Petkov asıldı.

1951 Kurtuluş Savaşı kahramanı Yörük Ali Efe, öldü.

1954 Doğu Almanya polisi, 400 kişiyi, ABD ajanı olmak iddiasıyla tutukladı.

1961- THY’nin Kıbrıs-Adana-Ankara seferini yapan ‘’Tay’’ uçağı, Etimesgut Havaalanı yakınlarında Karanlıktepe’ye çarparak düştü, 28 kişi öldü.

1969 Üniversite öğrenci liderlerinden Mustafa Taylan Özgür, polis tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

1971 Altın Koza Festivali'nde Yılmaz Güney tüm ödülleri aldı.

1973 Şilili şair Pablo Neruda, öldü.

1993 Michael Jackson Türkiye’de konser verdi.

1996- Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun, evli erkeğin zinasına ayrıcalık tanıyan maddesini iptal etti.

1997 Cezayir'de köy baskını: 200 kişiyi öldürüldü, 100 yaralı. Baskını İslamcı radikallerinin yaptığı öne sürüldü

1999 Abdullah Öcalan, bir açıklama yaparak, bir grup PKK'linin Türkiye'ye gelip teslim olmasını istedi.

2009 Osmanlı Hanedanından Ertuğrul Osman Osmanoğlu, öldü.