Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 23 Mart olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 23 Mart günü meydana gelen önemli olaylar araszında neler var?

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Said-i Nursi'nin vefatı, Fatih'in Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkışı gibi hadiseler bulunuyor?

İşte Tarihte Bugün:

Bediüzzaman Said Nursi Ahirete İrtihal Etti (1960)

Son asrın İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi 23 Mart 1960 tarihinde Urfa’da vefat etti. I.Dünya savaş sırasında Ruslara esir düştü. Sibirya’da geçen esaret hayatından kaçarak kurtuldu ve İstanbul’a geldi. Milli mücadele yıllarında Ankara’ya geldi. Daha sonra ki dönemlerde devlet yöneticileri ile fikri olarak ters düştü. Bundan sonraki hayatı genelde takip altında sorgular, mahkemeler ve hapishanelerde geçti. Bu süre zarfında Risale-i Nur adlı eserini meydana getirdi. Hicri takvime göre vefat günü ramazanın 25. Gününe denk gelmişti. Vefatı ile de rahat bırakılmadı ve mezarı 27 Mayıs darbesinin ardından Isparta civarında bilinmeyen bir yere götürüldü.

Günün diğer önemli olayları şunlar:

Fatih Edirne’den İstanbul’a Doğru Yola çıktı (1453)

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi için gerekli bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra 23 Mart 1453 tarihinde İstanbul kuşatması için yola çıktı. On üç gün sonra İstanbul önlerine gelindi ve büyük kuşatma bir gün sonra 6 Nisan 1453 tarihinde başladı.

Aşıkpaşazade Vefat Etti (1481)

Osmanlı Devleti kuruluş dönemi en önemli tarihçilerinden Aşıkpaşazade 23 Mart 1481’de vefat etmiştir. Aslen şu anki Çorum ili Mecitözü ilçesi Elvan Çelebi köyünde dünyaya gelmiştir. Eseri Tevarih-i Al-i Osman adıyla bilinen eserdir.

Yunan Kuvvetleri Taarruza Geçti (1921)

Yunan Kuvvetleri Bursa ve Uşak üzerinden iki koldan hedef Eskişehir olmak üzere 23 Mart 1921’de tekrar taarruza geçtiler. Amaçları I.İnönü saldırısının başarısızlığını gidermek ve Eskişehir’i ele geçirmekti. Bu olay tarihe II.İnönü savaşı olarak geçecektir.

Doğu Pakistan Bağımsızlık İlan Etti (1971)

Pakistan tarafından kendilerinin ihmal edildiğini düşünen Doğu Pakistan halkı ayaklandı. Şeyh Mucibur Rahman liderliğinde ki Awami Partisi 23 Mart 1971’de Bangladeş’in bağımsızlığını ilan etti. Pakistan askeri birliklerinin bu duruma müdahale etmesine Hindistan kayıtsız kalmadı ve Bangladeş’e asker soktu. Batı Pakistan’dan yeterince yardım alamayan Pakistan kuvvetleri teslim oldular.

İlk Uzay Araştırma İstasyonu Mir’in Görevi Sonlandırıldı (2001)

İlk modülü SSCB tarafından 19 Şubat 1986'da Uzaya gönderilmişti. İnsanların Uzayda uzun süre kalarak araştırma yapabildiği ilk Uzay istasyonudur. Başlangıçta sadece SSCB kendisi kullanırken ileriki dönemlerde uluslar arası bir istasyona dönüştürüldü. Daha sonra yeni modüller eklenerek sürekli büyütülmüştür. MirUzay İstasyonunun görevi 23 Mart 2001 tarihinde sonlandırıldı ve imha edildi.

TARİHTE BUGÜNÜN DİĞER OLAYLARI

1781- Uranüs gezegeni keşfedildi.

1921- Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

1931- Türk çocuklarının ilk öğrenimlerini Türk okullarında yapmalarını zorunlu kılan kanun kabul edildi.

1933- Alman Milli Meclisi Reichstag, Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi.

1992- Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen gazeteci İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

2011- Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor, 79 yaşında öldü.

2014- Türkiye-Suriye sınırında, Türk hava sahasına yaklaşan ve ikazları dikkate almayan Suriye savaş uçağı Türk Silah Kuvvetlerine ait F-16’lar tarafından düşürüldü. Uçak, Suriye'nin Keseb bölgesine düştü.

2016- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, son bir yılda Yemen'de 6 bin kişinin öldüğünü, 30 binden fazlasının yaralandığını söyledi.