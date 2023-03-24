Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 24 Mart günü önemli olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 24 Mart günü meydana gelen önemli olaylar arasında Timur'un Diyarbakır ve Şam gibi İslam beldelerini ele geçirmesinin yanında, Yavuz Sultan Selim'in 123 yıl sonra aynı toprakları geri alması yer alıyor.

İşte tarihte bugün yaşanan olaylardan bazıları:

TARİHTE BUGÜN

Meşhur Halifelerden Harun Reşit Vefat Etti (809)

Harun Reşit Abbasiler döneminin en parlak devrini yaşatan halife olarak bilinmektedir. Harun Reşit zamanında Bağdat dünyanın en gözde şehriydi ve bu zenginliği masallara bile ilham kaynağı olmuştu. Harun Reşit İran’ın Tus şehrinde 46 yaşında 24 Mart 809 tarihinde vefat etti.

Fransız Bilim-Kurgu Yazarı Jules Verne Öldü (1905)

Dünyaca ünlü Fransız bilim-kurgu yazarı Jules Gabriel Verne 24 Mart 1905 yılında hayatını kaybetti. Eserleri günümüzde de zevkle okunmaktadır. Eserleri hemen hemen bütün dillere çevrilmiş ve bir çoğu sinema filmi haline getirilmiştir. Eserlerinde konu ettiği araçlar günümüzde gerçek olmuştur. Konuları genelde uzay, denizaltı ve gökyüzüdür. En meşhur eserleri Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (1870), Dünyanın Merkezine Yolculuk (1864) ve Seksen Günde Devr-i Âlem (1873) romanlarıdır.

Hitler Olağanüstü Yetkiler Aldı (1933)

Muhalif milletvekillerinin bir çoğunun tutuklu olduğu için katılamadığı meclis toplantısında Hitler kendisini diktatörlüğe götürecek olan olağanüstü yetkileri 24 Mart 1933’de meclisten aldı. Dört yıl için aldığı bu yetkilere dayanarak bütün partileri yasakladı. Böylece Almanya’yı tekrar büyük bir savaşa sürükleyecek olan Nazi diktatörlüğünü kurdu. Gestapo adlı bir gizli polis teşkilatı kurularak Alman halkı gözetim altına alındı. Ülkedeki her türlü faaliyet Nazi Partisinin kontrolüne geçti.

Alman General Rommel Kuvvetleri Kuzey Afrika’da Taarruza Geçti (1941)

Kuzey Afrika cephesinde İtalyanlar İngilizler karşısında başarısızlığa uğrayarak geri çekildiler. Bunun üzerine Almanlar bölgeye General Erwin Rommel’i gönderdiler. General Rommel elindeki Alman kuvvetleri ile bir süre hazırlandı ve 24 Mart 19412de İngilizlere karşı taarruza geçti. İngilizler bu taarruz karşısında Libya’dan Mısır sınırına kadar geri çekilmek zorunda kaldılar. General Rommel, bu başarısını İngilizlere oranla küçük olan birliklerle kazanması nedeniyle Çöl Tilkisi lakabını aldı. Gerekli takviye kuvveti alamayan General Rommel ileri taarruzunu durdurmak zorunda kaldı. Rommel, daha sonra Hitler’e suikast düzenleyen ekipte yer aldığı gerekçesiyle intihara zorlandı.

ETA Süresiz Ateşkes İlan Etti (2006)

ETA İspanya’nın Fransa sınırında yaşayan Bask kökenli topluluğun bağımsızlığını savunan Marksist-Leninistterör örgüttür. Şu anda yasaklı olan Batasuna Partisi örgütün siyasi kanadını oluşturuyordu. Başlangıçta barışçıl yolları kullanan ETA zamanla silahlı bir örgüte dönüşmüştür. Yaptığı bombalı ve silahlı eylemlerde bir çok insan hayatını kaybetti. ETA örgütü 24 Mart 2006 tarihinde süresiz ateşkes ilan etti. 1959’da kurulmuş 1968’de silahlı kanlı eylemlerine başlamıştır.

İsabel Peron darbe İle İktidardan Uzaklaştırıldı (1976)

Aslen dançı olan İsabel Peron Arjantin devlet başkanı Juan Peron’un üçüncü eşidir. Eşinin ölümü üzerine Arjantin Devlet Başkanı oldu. Başkan olunca ülkedeki derin sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Aldığı tedbirler fazla işe yaramayınca 24 Mart 1976 tarihinde ordunun yönetime el koyması ile iktidardan uzaklaştırıldı. Başkanlıktan uzaklaştırıldıktan sonra uzun süre evinde göz hapsinde tutulmuştur.

809 Abbasi halifesi Harun Reşid, öldü.

1394 Timurlenk Şam’ı işgal etti.

1882 Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi (mycobacterium tuberculosis) keşfettiğini duyurdu.

1905 Fransız yazar Jules Verne, öldü.

1923 Yunanistan'da cumhuriyet ilan edildi.

1923 Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.

1926 Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.

1938 Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya, Southampton Limanı'nda törenle Türk bayrağı çekildi.

1978 Savcı Doğan Öz, bir suikast sonucunda öldürüldü.

1987 Besteci Ekrem Zeki Ün, öldü.

1988 Hukukçu ve politikacı Turhan Feyzioğlu, öldü.

2000 Genelkurmay, 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.

2006 İspanya'daki ETA örgütü, süresiz ve kalıcı ateşkes ilan etti.

2009 Ergenekon davasında hazırlanan ikinci iddianame, davaya bakan mahkeme tarafından kabul edildi.