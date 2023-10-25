Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 25 Ekim günü meydana gelen önemli olaylar

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Yunan Kralını Isıran Maymun TBMM'ye Zaman Kazandırdı (1920)

Yunan Kralı Aleksandr hayvanları çok seviyordu. Köpeği ile kavga eden maymunlarına müdahale etmek isteyen kral maymunlardan biri tarafından bacağından ısırıldı. Başlangıçta önemsenmeyen yara mikrop kaptı ve 25 Ekim 1920’de kralın ölümüne neden oldu. Kralın ölümü Yunanistan’da siyasi kargaşa çıkardığından Yunanlıların Anadolu işgalini yavaşlattı. Bu durum TBMM’nin de zaman kazanması anlamına geliyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

I.Mesut Haçlıları İmha Etti (1147)

II.Haçlı seferinin ilk grubunu oluşturan Alman İmparatoru III.Konrat’ın 75 bin kişilik ordusu Eskişehir yakınlarında 25 Ekim 1147’de Anadolu Selçuklu hükümdarı I.Mesut tarafından imha edildi. III.Konrat kurtulmayı başaran çok az bir kuvvetle İznik’e sığındı.

Danişmentli Beyliği Sona Erdi (1178)

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı II.Kılıçarslan 25 Ekim 1178’de Danişmentli Beyliğine son vererek Anadolu Türk Birliği yolunda önemli bir adım attı.

Safeviler Osmanlı Ordusunu Fahusfane’de Yendiler (1585)

Cağaloğlu Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Tebriz yakınlarında Fahusfane denilen yerde 25 Ekim 1585’te Safevi ordusuna yenildi. Trabzon ve Diyarbekir valileri şehit düştü. İlerde celali isyanlarının bastırılmasında meşhur olacak olan Karaman Beylerbeyi Kuyucu Murat Paşa esir alındı.

Köprülü Ailesi Yine Kurtarıcı Görevi Üstlendi (1689)

II.Viyana kuşatması sonrası başlayan bozgun devam ediyordu. Bu durumdan kurtulman isteyen devlet adamları çareyi yine Köprülü ailesinde gördüler. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 25 Ekim 1689’da sadrazamlık görevine getirildi. O’nun kısa süreli görevi Osmanlı Devletine nefes aldırmıştır.

Ruslar Balaklava Savaşını Kaybetti (1854)

Kırım Savaşı sırasında Sivastopol’e sıkışan Ruslar 25 Ekim 1854’te Balaklava savaşında müttefik orduları karşısında başarısız oldular.

Çatalca’da Savunma Hattı Kurulmasına Karar Verildi (1912)

Balkan savaşları sırasında Bulgarlar karşısında başarısız olan Osmanlı ordusu geri çekilmesine devam ediyordu. Osmanlı hükümeti 25 Ekim 1912’de Çatalca’da bir savunma hattı kurulmasına karar verdi. Bulgarlar ancak bu savunma hattında durdurulabilecekti.

Çin Birleşmiş Milletlere Kabul Edildi (1971)

ABD-Çin ilişkileri yumuşama dönemine girmişti. Bu yumuşama dönemini değerlendiren Arnavutluk başta olmak üzere Çin’in Birleşmiş Milletlere üye olmasını isteyen ülkeler Birleşmiş Milletlere teklif verdiler. Bu teklifi değerlendiren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 25 Ekim 1975’te oy çokluğu ile Çin Halk Cumhuriyetini üyeliğe kabul eden kararı aldı.

Mehmet Ziya Gökalp İstanbul’da Öldü (1924)

Sosyolog, yazar, şair ve siyasetçi Mehmet Ziya Gökalp 25 Ekim 1924’te İstanbul’da Öldü. Türk milliyetçiliğinin en önde gelen fikir babalarındandır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1917- Lenin önderliğindeki Bolşevikler gücü tamamen ele geçirdi.

1937- Başbakan İsmet İnönü istifa etti. Aynı gün Celal Bayar’ın kurduğu hükümet açıklandı.

1946- Serbest Güreş Milli Takımı, İsveç’te Avrupa Şampiyonu oldu.

1947- Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletlerde Kars ve Ardahan’ı istedi.

1957- Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu İstanbul’da açıldı.

1960- Küba, tüm Amerikan işyerlerini devletleştirdi.

1962- ABD Büyükelçisi Adlai E. Stevenson, Küba’daki Sovyet üslerinin fotoğraflarını, kanıt olarak BM Güvenlik Konseyine sundu.

1971- Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlere alındı.

1980- 13 Temmuz 1979’da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliğini basan 4 Filistinli gerilla ölüm cezasına çarptırıldı.

1981- Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğinde görevli ikinci katip Gökberk Ergenekon, ASALA teröristlerinin saldırısına uğradı; 3 kurşun yarası aldı.

1984- Hepatit virüsü bulundu.

2003 - Sedir Yangını , Amerika Birleşik Devletleri Güney Kaliforniya'daki yangın

2004 - Küba devlet başkanı Fidel Castro, 8 Kasım'dan geçerli olmak üzere ABD doları ile yapılacak alış veriş işlemlerinin yasaklandığını açıkladı.

2005 - Anadolu'da Vakit gazetesinin Almanya sınırları içinde basılması ve dağıtılması yasaklandı.