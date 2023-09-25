Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 25 Eylül günü meydana gelen önemli olaylar

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Yıldırım Bayezit Bütün Avrupa’yı Niğbolu’da Dize Getirdi (1396)

Osmanlı Devletinin giderek büyümesi, batıya doğru hızla ilerlemesi ve Bizans’ın sürekli yardım çağrıları Avrupa Hıristiyan dünyasını harekete geçirdi. Papa’nın çağrısı ile hazırlanan haçlı ordusuna bütün Avrupa ülkeleri en seçkin birliklerini göndererek katıldı. Haçlı ordusu Niğbolu önlerinde 25 Eylül 1396’da Yıldırım Bayezit tarafından bozguna uğratıldı. Bu yenilgi üzerine Haçlılar uzun süre kendilerine gelemediler. Bu tarihten sonra Osmanlı hükümdarları ‘’Sultan-ı İklim-i Rum’’ünvanı ile anılmaya başladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Venedikliler Atina’ya Girdi (1687)

Bir çok Avrupa devletinin desteğindeki Venedik ordusu 25 Eylül 1687’de Atina’ya girdi. Venedikliler ve yanlarındaki Alman askerleri Türklerin hiç dokunmadığı hatta koruduğu eski Yunan eserlerinin bir çoğunu yerle bir ettiler. Atina’yı birkaç günde harabe haline getirdiler. Şehrin ahalisinin büyük bir kısmını Ortodoks hırıstiyan oldukları için sapık olarak nitelendirip kılıçtan geçirdiler. Atina halkı bir süre sonra Osmanlı’dan kendilerini kurtarmalarını talep edeceklerdir.

Rusya’ya Savaş İlan Edilmesi (1853)

Rusya Osmanlı Devleti üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için savaş bahaneleri arıyordu. Osmanlı Devletinin Ortodoks hırıstıyanların haklarını korumadığı gerekçesi ile 1853’te Eflak-Boğdan’ı işgal etti. Rusya’nın savaş için bahane araması ve uzlaşmaz tutumları sonunda Osmanlı Devleti 25 Eylül 1853’te kamuoyu desteğinide alarak Rusya’ya savaş ilanına karar verdi.

Sivil İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu (1923)

1874 yılında tam donanımlı modern “Askeri İtfaiye” kuruldu ve Macaristan’dan gelen “Kont Szechynı Paşa “ dönemi başladı. 1922 Kont Szechynı Paşa’nın vefatından bir yıl sonra 25 Eylül 1923’de sivilleştirilerek “Belediye İtfaiyeleri” dönemi başladı.

SSCB’nin Boğazlar Konusundaki İstekleri (1939)

SSCB II.Dünya Savaşının hemen başında Moskova’ya giden Türk Dış İşleri Bakanı Şükrü Saracoğlu’na 25 Eylül 1939’da boğazlar konusundaki taleplerini bildirdiler. Bu isteklerden başlıcaları boğazların statüsünün değiştirilmesi ve boğazların ortak savunulması gibi ağır taleplerdi.

İlk İslam Zirvesi Sona Erdi (1969)

Kudüs’teki El Aksa camisinin yakılması üzerine Ürdün Kralı Hüseyin’in çağrısı ile Arap Birliği dışişleri bakanlarının katılımı ile Kahire’de bir Arap Zirvesi toplandı. Konunun Suudi Arabistan’ın önerisi ile yapılacak bir İslam zirvesinde ele alınması istendi. İslam Zirvesi 22-25 Eylül günlerinde Fas’ın Rabat kentinde toplandı. Bu zirvede Türkiye’yi Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil temsil etmiştir.Zirve sonunda İsrail’in Kudüs’ten çıkması ve Kudüs’e eski statüsünün geri verilmesi istendi.

Celal Bayar’ın İntihar Girişimi (1960)

Celal Bayar 26 Eylül 1960 gecesi kaldığı hücresinde kement şekline getirdiği kemerini tam boynuna geçirmişken, nöbetçi teğmen müdahale etti ve son anda kurtarıldı. İddialara göre o gün subayların alay etmelerine ve gülmelerine içerlemişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1396- Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni elde etti.

1561- Şehzade Bayezid katledildi.

1911- İtalya, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.

1925- İstanbul'da, tulumbacı teşkilatı yerine modern motorlu itfaiye teşkilatı kuruldu.

1930-İsmet Paşa başbakanlıktan istifa etti.

1956- İstanbul’da geniş çaplı istimlak çalışmaları başlatıldı.

1958-Kemer Barajı ve hidroelektrik santrali hizmete açıldı.

1959-SSCB lideri Krusçev ile ABD başkanı Eisenhower Camp-David görüşmelerine başladı.

1960- Yassıada'da tutuklu bulunan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, kemeriyle intihar girişiminde bulundu. Bayar, nöbetçi teğmen tarafından kurtarıldı.

1974- Bilim adamları, aerosol spreylerin ozon tabakasını tahrip ettiği konusunda uyarıda bulundu.

1979- Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron'un eşi Eva Peron'un yaşam öyküsünü anlatan ''Evita'' müzikalinin prömiyeri, Broadway Tiyatrosunda yapıldı.

1982- Türkiye’nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Amsterdam’da görevine başladı.

2001- Tekel’in Küba ile ortak kurduğu TEKA Puro Fabrikası İstanbul’da açıldı

2005- ''En Kalabalık Halk Oyunları Gösterisi'' dalında Guinnes Rekorlar Kitabı'nda rekora aday olan Burdur'da 20 bin 328 kişi yöresel ''Teke Zortlatması'' oyununu aynı anda oynadı.

2010- İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisinin genel başkanlığına Ed Miliband seçildi. Seçim, Ed ile David Miliband kardeşler arasındaki yarışa sahne oldu.

2011- Perge Antik Kenti'nden kaçırılan ''Yorgun Herakles'' heykeli, 31 yıl sonra ABD'den Başbakanlık uçağı ile Türkiye’ye getirildi ve Antalya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

2011- İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren tüm Katalonya bölgesinde boğa güreşlerini yasakladı.

2012- Türk halk müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcu Neşet Ertaş, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

2013- Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumunda aralarında terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 18 tutuklu ve hükümlü tünel kazarak firar etti.

2017- AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2017- RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden aldıkları lisansla yayınlarını gerçekleştiren "K24 TV", "WAAR TV" ve "Rudaw TV" kanallarının TÜRKSAT'tan çıkarılmasıyla ilgili işlem başlattı.

2017- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak Federal Mahkemesince "anayasaya aykırı" bulunan; BM, ABD ve Türkiye olmak üzere birçok ülkenin karşı çıktığı "bağımsızlık referandumu"nu gerçekleştirdi.