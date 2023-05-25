Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 25 Mayıs günü olayları nelerdir?

Tarih Servisi/Dünya Bülteni

Osmanlıya Karşı Kutsal İttifak Oluşturuldu (1571)

Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı almak için harekete geçmesi Papa Pius’un Türklere karşı kutsal ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Nihayet çalışmalar netice verdi ve 25 Mayıs 1571 tarihinde kutsal ittifak oluşturuldu. İttifaka başta İspanya ve Venedik olmak üzere bir çok Avrupa Devletine ait donanma katıldı. Haçlı donanmasının komutanlığını İspanya Kralının gayri meşru kardeşi Don Juan yapacaktı.

Kabakcı Mustafa İsyanı Çıktı (1807)

III. Selim’in yeniliklerinden rahatsız olanlar 25 Mayıs 1807’ de Kabakcı Mustafa adında Kastamonu’lu bir askerin öncülüğünde isyan çıkardılar.III.Selim zamanında gerekli müdahaleyi yapamayınca isyan büyüdü sonunda III.Selim’in öldürülmesine kadar devam etti.

Ahmet Cevdet Paşa Vefat Etti (1894)

Tarihçi, yazar, ilim adamı ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa 25 Mayıs 1894 tarihinde vefat etti.Osmanlı Medeni Hukuku olan Mecelle’nin hazırlanmasında önemli görev üstlendi.Peygamberler Tarihi (Kısas-ı Enbiya) ve Tarihi Cevdet’in yazarıdır.Bir çok değişik bakanlıklarda bakan olarak görev yapmıştır.

Osmanlı Devleti, Ermeniler İçin Gönderilen Müfettişlerle Sözleşme İmzaladı (1914)

Büyük Devletler Osmanlı Devleti’nden 1878 Berlin Antlaşması’na uygun olarak Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahat yapmasını istediler. Osmanlı Devleti bu konuda Rusya ile yaptığı antlaşmayla ıslahatların denetlenmesi için bir Norveçli bir de Hollandalı müfettişi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesinde görev yapmasını kabul etti. Bu müfettişler ile 25 Mayıs 1914 tarihinde Osmanlı Devleti bir sözleşme imzaladı. Ancak, I.Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine gelen müfettişler görevlerine başlayamadılar.Osmanlı Devleti’de bunların görevine resmen son verdi.

Afganistan İle Dostluk Antlaşması İmzalandı (1928)

Afganistan ile Türkiye ilişkileri milli mücadele yıllarında başlamıştı.Afgan Kralı Amanullah Han 1928 yılında Türkiye’ye ziyarete geldi.Bu ziyaret esnasında 25 Mayıs 1928 tarihinde Türk – Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı.Bu antlaşmayla Afganistan’a gönderilen subay, öğretmen, doktor sayısı artırıldı.

Afrika Birliği Örgütü Kuruldu (1963)

Temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmak olan Afrika Birliği Örgütü 25 Mayıs 1963 tarihinde 32 Afrika Devletinin katılımıyla kuruldu.Merkezi Etiyopya' nın Addis Ababa şehri olan örgüt 2002 yılında dağıldı.

Necip Fazıl KISAKÜREK Vefat Etti (1983)

Son dönemin büyük şairlerinden, yazarlarından ve fikir adamlarından olan Necip Fazıl KISAKÜREK 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da vefat etti.1943’ den 1971’ e kadar çeşitli aralıklarla Büyük Doğu Dergisini yayınladı. Cenaze Namazı Fatih Camii’nde büyük bir kalabalık eşliğinde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’ na defnedildi.Arkasında pek çok edebi eser bıraktı.

Günün diğer önemli olayları

1571 İspanya, Venedik ve Papa, Osmanlı aleyhine ittifak yaptı.

1895 Cevdet Tarihi’nin yazarı Ahmet Cevdet Paşa, öldü.

1924 Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı’na 5-2 yenildi.

1944 Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu.

1954 Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.

1954 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu.

1961 ABD, 60'lı yılların sonunda Ay'a inileceğini ilan etti.

1963 30 Afrika ülkesi, Afrika Birliği Örgütü'nü kurdu.

1974 Tiyatro ve sinema sanatçısı Ulvi Uraz, öldü.

1983 Milli Güvenlik Konseyi kürtaj yasa tasarısını kabul etti.

1983 Şair, gazeteci ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, öldü.

1989 Mihail Gorbaçov, SSCB Devlet Başkanı oldu.

2003 Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" adlı filmi, 56. Cannes Film Festivali'nde en iyi film ödülünü paylaştı.

2005 Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol verildi.

2008 Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen N.Bilge Ceylan seçildi.

2010 Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri uçak, sokağın ortasına düştü. 3 personel hafif yaralandı.