Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 26 Mayıs günü olayları nelerdir?

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İlk Yerli Yolcu Uçağımız İstanbul’dan Ankara’ya Uçtu (1944)

İlk yerli yolcu uçağımız olan NU-D-38 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu ilk yerli yolcu uçağı Nuri Demirağ’ın fabrikasında imal edilmişti. Yolcu kapasitesi 6 olan bu uçak 1000 km uçabilmekte, saatte 325 km hızı olan ve çift pilot kabinli zamanının A sınıfı kategorisinde bir uçaktı. THY bu uçaklardan almamış üretilen uçaklardan bir kısmı Hollanda’ya ambulans uçak olarak satılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Bizanslılara Avrupa’dan Yardım Geleceği Haberi Alındı (1453)

İstanbul kuşatmasının kaldırılmaması durumunda Macaristan’ın Bizans’ın yanında savaşa girmeye hazırlandığı haberi 26 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı Devletine ulaştı. Ayrıca Avrupa’da büyük bir donanma hazırlandığı söylentileri yayılmışı. Fatih Sultan Mehmet artık kaybedecek zamanın kalmadığını düşünerek son hücum için hazırlıkları hızlandırdı.

Fatih’in Oğlu II.Bayezit Vefat Etti (1512)

Oğlu Yavuz Sultan Selim lehinde tahtından feragat beden 8.Osmanlı hükümdarı II.Bayezit Edirne yakınlarında 26 Mayıs 1512 tarihinde vefat etti. Dönemi kardeşi Şehzade Cem ile mücadelesi nedeniyle nispeten sönük geçti. Son yıllarında özellikle Anadolu’da Şah İsmail’in faaliyetleri nedeniyle sıkıntılı ortamlar oluştu.

Rakamlarda Değişiklik Yapılarak Avrupa Tarzında Rakamlar Kabul Edildi (1928)

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26 Mayıs 1928 tarihinde kabul edilen bir kanun ile Arapça rakamlar kaldırıldı. Yine bu kanun kapsamında Arapça sokak numaralarının değiştirilmesine de karar verildi.

SALT-I Antlaşması İmzalandı (1972)

Küba Bunalımı dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmişti. ABD ve SSCB’nin askeri ve politik açıdan birbiri ile dengeli bir güce sahip olduklarını anlamaları bu savaşı önlemişti. Bu olaydan sonra iki devlet arasında ki ilişkiler bir yumuşama dönemine girdi. ABD ile SSCB arasında 1969 yılında başlayan görüşmeler 26 Mayıs 1972 tarihinde Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşmasının imzalanması ile sona erdi.

Bulgaristan’da Türkler Üzerindeki Baskılar Şiddetlendi (1989)

Bulgaristan’da hükümet Türkleri asimile politikalarına hız verdi. Bu politika çerçevesinde Türkleri milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmak için baskı ve şiddete hız verildi. Son olarak 800 Türk 26 Mayıs 1989 tarihinde Belene Kampına sürgün edildi.

İspanyol Askerleri Taşıyan Uçak Trabzon’da Düştü (2003)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna uçağı, 26 Mayıs 2003 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya beldesi Koçkina Mezrası'nda düştü. Bu uçak kazasın da 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile 13 uçak mürettebatı hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1938- Atatürk, Ankara’dan son kez ayrıldı.

1957- Abant’ta 7.1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.

1992- Hakkari’nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarındaki Jandarma Karakolu bir grup teröristin saldırısına uğradı. Çatışmada 40 terörist öldürüldü.

1995- Eski TRT genel müdürlerinden Doğan Kasaroğlu öldü.

1999- Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların,’’uyarı cezası’’ bile verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.