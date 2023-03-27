Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 27 Mart olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 27 Mart günü meydana gelen en önemli olaylar arasında Ali Şükrü Bey'in Topal Osman tarafından öldürülmesi hadisesi bulunuyor. Topal Osman, Atatürk'ün koruması olarak biliniyordu. Ancak daha sonra kendisi de şaibeli bir şekilde öldürülmüştü.

İşte tarihte bugün meydana gelen olaylar:

Muhalif Vekillerden Ali Şükrü Bey Öldürüldü (1923)

Trabzon Vakfıkebir doğumlu olan Ali Şükrü Bey Bahriye Mektebi mezunudur. Yüzbaşı iken ordudan ayrılmış ve siyasete atılmıştır. İttihat ve Terakki muhaliflerinden idi. I.TBMM’ye Trabzon mebusu olarak katılmıştır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına muhalif olan ikinci grubun liderlerinden idi. Ali Şükrü Bey 27 Mart 1923’te öldürülmüş olarak bulundu. Cinayetten Topal Osman Ağa sorumlu tutulmuştur. Topal Osman Ağa’nın da öldürülmesi ile olayın iç yüzü aydınlatılamamıştır.

İngiltere ve Fransa Kırım Savaşına Girdiler (1854)

Rus Çarı İstanbul’a gönderdiği Prens Mençikof aracılığı ile Osmanlı Devletinden olağanüstü isteklerde bulunmuştu. Amacı Osmanlı Devletini Rusya’nın koruyuculuğu altına girmeye zorlamaktı. Bu istekleri reddedilince de Osmanlı Devletine karşı askeri harekata geçtiler. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 1853 yılında resmen savaş çıktı. Rusya’nın boğazları tehdit etmesi İngiltere ve Fransa’nın çıkarlarına tersdi. İlk olarak Rusya’ya verdikleri ültimatom ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermesini istediler. Rusya’nın ilerlemesine devam etmesi üzerine Osmanlı Devleti ile bir ittifak antlaşması imzaladılar. Bu ittifak antlaşmasına dayanarak 27 Mart 1854’te İngiltere ve Fransa resmen savaş ilan ettiler.

İlk Edebi Topluluk Dergisi Servet-i Fünun Yayın Hayatına Başladı (1891)

Servet-i Fünun Dergisi yayınlanmaya başladığı 27 Mart 1891’de aslında ilim ve fen ağırlıklı bir dergi idi. Recaizade Mahmut Ekrem’in çalışmaları ile dergi bir edebiyat dergisi özelliği kazanır. Batı eksenli edebiyatçıların toplandığı bir edebiyat akımının da temsilciliğini yapar. Bu yönüyle ilk edebi topluluğun oluşmasını da sağlar. Haftada bir yayınlanan dergi 1944 yılına kadar yayın hayatını sürdürmüştür. Servet-i Fünun Edebiyatının diğer bir ismi Edebiyat-ı Cedide’dir.

Japonya Milletler Cemiyeti’nden Ayrıldı (1933)

Japonya 1933’te Mançurya’yı işgale başladı. Çin konuyu Milletler Cemiyeti’ne götürdüyse de herhangi bir sonuç çıkmadı. Sonunda Çin bu işgali tanımak zorunda kaldı. Japonya ise Milletler Cemiyeti’nin baskılarından tam anlamıyla kurtulmak için 27 Mart 1933’te Milletler Cemiyeti’nden ayrıldığını ilan etti. Japonya’nın Mançurya işgalinden Rusya’da zarar görmüştür.

Adalet Partisi Genel Merkezi Tahrip edildi (1963)

Adalet Partisinin Ankara’da ki Genel Merkezi 27 Mayıs İhtilaline karşıt görüşleri desteklediği gerekçesi ile 27 Mart 1963 tarihinde bir kısım saldırganlar tarafından tahrip edildi.

Ünye Radar İstasyonundan Üç İngiliz Teknisyen Kaçırıldı (1972)

Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından 27 Mart 1972 tarihinde Ünye Radar İstasyonu’nda çalışan üç İngiliz teknisyen kaçırıldı. Bu olayın arkasından Tokat’ta güvenlik güçleri ilke çatışmaya giren Mahir Çayan bir kısım arkadaşları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Sivil Havacılık Tarihinin En Büyük Kazası Meydana Geldi (1977)

Sivil havacılık tarihinin en büyük kazası Kanarya Adalarında 27 Mart 1977 tarihinde gerçekleşti. Uçuşa geçmek üzere harekete geçen iki uçak çarpıştılar. Bu çarpışma sonunda toplam 583 kişi hayatını kaybetti. Yetmişe yakın insan inse yaralanmıştır.

425 Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksekokul açıldı. Okulda 31 profesör ders vermeye başladı.

630 Çin'in Tang Hanedanı, Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.

1692 Bahadırzade Arabacı Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı.

1854 Kırım Savaşı: İngiltere Rusya'ya savaş ilan etti.

1890 Kentucky’de çıkan fırtınada 76 kişi öldü 200 kişi yaralandı.

1891 Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısı çıktı.

1918 Besarabya ve Moldova Romanya’ya katıldı.

1945 Yazar Halit Ziya Uşaklıgil, öldü.

1958 Nikita Khrushchev, SSCB'de başbakanlığa yükseldi.

1968 Dünyayı uzaydan gören ilk insan, kozmonot Y.Gagarin öldü.

1969 Koç Holding'e ait Aygaz tankeri Ege Denizi'nde alabora oldu, 15 kişilik mürettebattan 1 kişi kurtulabildi.

1970 Gediz, Kütahya'da deprem oldu, 1087 kişi öldü.

1972 THKP - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı.

1976 Türkiye ve ABD, Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. (ABD üs açacak, Türkiye ise ekonomik yardım alacak)

1986 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.

1987 Hora (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak için Ege’ye açılması, Yunanistan silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi.

1996 ABD Başkanı Bill Clinton, Türkiye'ye geldi.

1999 Nissan - Renault arasında güç birliği anlaşması imzalandı.