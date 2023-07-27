Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 27 Temmuz günü olayları nelerdir?

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Kore Savaşı Sona Erdi (1953)

Sınır çatışmaları sonrasında Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal teşebbüsü üzerine 1950 yılında başlayan Kore Savaşı 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan Atlaşması sona erdi. Birleşmiş Milletler Güney Kore’ye yardım edilmesi kararı almış bu karar doğrultusunda 5000 Türk askeride Kore Savaşına katılmıştı. Bu savaş sırasında BM tarafından 450 bin, karşı taraftan ise 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Türk birliğinden ise 700’ün üzerinde şehit verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlılar’ın Bizanslılar İle İlk Büyük Savaşı ‘’Koyunhisar Savaşı’’ (1302)

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey, diğer Anadolu Beylikleri ile sürtüşmelere girmiyor, sürekli Bizans’a karşı mücadele ediyordu. Onun bu tutumu Müslüman halk tarafından takdir ve destek görüyordu. Bizans’ın Anadolu’da ki en büyük valiliklerinden olan Bursa Tekfurluğu Osman Bey’in büyümesine engel olmak için harekete geçti. İki taraf arasında 27 Temmuz 1302 tarihinde yapılan savaşı Osman Bey kazandı. Böylece Osman Bey ve Osmanlı Beyliğinin şöhreti arttı.

Avusturya Orduları Niş Şehrine Girdiler (1737)

Lehistan meselesi için çıkan savaşta Rusya’nın yenildiğini gören Avusturya müttefikine destek amacıyla Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Savaşın başlarında önemli başarılar kazandılar. Osmanlı topraklarında ilerleyen Avusturya ordusu 27 Temmuz 1737 tarihinde Niş şehrine girdi. Ancak ilerleyen dönemlerde aynı başarıyı sürdüremediler. Toparlanan Osmanlı Kuvvetleri karşısına başarısız olmaya başladılar ve üç ay sonra Niş’i geri vermek zorunda kaldılar.

Devrim Çocuklarını Yedi (1794)

Fransız İhtilalinin öncülerinden İrlanda asıllı hukukçu Robespierre 27 Temmuz 1794 tarihinde iktidardan düşürüldü ve ertesi gün giyotinle idam edildi. Robespierre cumhuriyetin yerleşmesi için başta kral ve kraliçe olmak üzere bir çok aristokratın idamını sağlamıştı. Kendisinin sonu da onlardan farklı olmadı.

Mehmet Ali Paşa İsyanı Uluslar arası Bir Nitelik Kazandı(1839)

Mısır sorununun tekrar alevlenmesi üzerine Avrupa’nın beş büyük devleti 27 Temmuz 1839 tarihinde ortak bir nota ile Osmanlı Devleti’nden kendi onaylarını almaksızın mevcut meseleye bir çözüm aramamasını, konunun kendileri tarafından çözümlenmesi için beklenmesini istediler.

Başbakan Bülent Ecevit’e ABD Ziyareti Sırasında Suikast Girişiminde Bulunuldu (1976)

Başbakan Bülent Ecevit’e ABD ziyareti sırasında kaldığı otelde konuşurken bir Rum tarafından 27 Temmuz 1976 tarihinde suikast girişiminde bulunuldu. ABD’li korumanın saldırganı etkisiz hale getirmesiyle suikast girişiminden Ecevit yara almadan kurtuldu.

Güngören’de İki Ayrı Patlama Oldu 18 Kişi Öldü (2008)

İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 2008 tarihinde iki ayrı patlama oldu. Bu olay sonucu biri anne karnında bir bebek olmak üzere toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişinin de yaralandığı bu olayda failler tarafından bombaların çöp kutularına yerleştirildiği anlaşıldı. Eylemin kalabalık bir zamanda gerçekleştirilmiş olması kayıpları artırdı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1302 Osmanlı Beyliği ile Bizans arasındaki Koyunhisar Savaşı, Osman Gazi'nin zaferiyle sonuçlandı.

1914- Avusturya, Sırbistan’a resmen savaş ilan etti; I. Dünya Savaşı başladı.

1926- Eski İttihatçı ve İzmir Suikast girişimi sanıklarından Kara Kemal, yakalanmak üzereyken saklandığı tavuk kümesinde intihar etti.

1953 İki milyondan fazla kişinin öldüğü Kore Savaşı sona erdi.

1957 Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilâtı kuruldu.

1964 ABD’de siyahlara Federal Mahkeme’ye başvurma hakkı verildi.

1970- Portekiz diktatörü Salazar öldü.

1976 ABD’de bulunan Bülent Ecevit’e, Rum Staviros Skopetrides tarafından suikast girişiminde bulunuldu.

1978- Ünlü piyango bayii Nimet Abla (Özden) öldü.

1980- İran’ın devrik Şahı Rıza Pehlevi kanserden öldü.

1993- Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş’in görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verdi.

1995 Dışişleri eski bakanlarından Melih Esenbel, öldü.

1995 Sakarya'da mühimmat bölüğünde yangın çıktı, cephanelik havaya uçtu. Pamukova boşaltıldı.

1996- Atlanta Olimpiyat Parkı’nda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Olay yerine koşarak giden TRT Kameramanı Melih Uzunyol da kalp krizi geçirerek vefat etti.

2000 Suriye'nin yeni devlet başkanı Beşar Esat, siyasi mahkumların geri kalan cezalarını affettiğini açıkladı.

2004- Tiyatro sanatçısı Kamran Usluer, 67 yaşında İstanbul’da öldü.

2008 İstanbul Güngören'de 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

2012 Milli atlet Hüseyin Aktaş, öldü.

2012 Londra’da Olimpiyatların açılış töreni yapıldı.