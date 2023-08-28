Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 28 Ağustos günü meydana gelen olaylar

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

1/ Yavuz Sultan Selim Halep’te (1516)

Mercidabık savaşını kazanan Yavuz Sultan Selim Suriye bölgesinin fethine başladı ve 28 Ağustos Perşembe günü de Halep’e girdi. Halep o zamanlar dünyanın en büyük ve önemli şehirlerinden birisiydi.

2/ Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı (2014)

25 Ağustos 2014 tarihinde halk tarafından yapılan seçimle Cumhurbaşkanı olarka seçilen Recep Erdoğan, 28 Ağustos 2014 tarihinde bu görevine başladı ve 12'nci Cumhurbaşkanı olarak Abdullah Gül'den görevi devraldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Solhan’ın Kurtuluşu (1916)

1916 yılının Mart ayında Ruslar Bingöl’ün Solhan ilçesini işgal ettiler.28 Ağustos 1916 günü Ruslar , Osmanlı kuvvetleri ile bölge halkının mücadelesi sonunda geri çekildiler. Böylece 5 ay kadar süren Rus işgali sona erdi.

Romanya I.Dünya Savaşına Girdi (1916)

Romanya savaşın başlarında tarafsızlığını korumaya çalışmıştı. Rusya’nın baskıları ve İtilaf devletlerince şartlarının kabul edilmesi üzerine Romanya 28 Ağustos 1916’da İtilaf devletlerinin yanında I.Dünya savaşına girdi.

Kocatepe Camii İbadete Açıldı (1987)

Kocatepe Camii hakkındaki ilk direktif eski başbakanlardan Adnan Menderes’e aittir. İnşaat 1967 yılında başladı. Mimarı Vedat Dalokay’dır. 1981’de camiin yapımını Türkiye Diyanet Vakfı üstlenmiştir. En nihayetinde 30 yıl süren inşaat 1987’de bitirilmiştir. Zamanın başbakanı Turgut Özal tarafından 28 Ağustos 1987’de açılışı yapıldı.

Londra’da Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası Bir Konferans (1992)

26-28 Ağustos 1992’de Londra’da Eski Yugoslavya Üzerine Uluslararası bir düzenlendi. Bu sorun bir iç mesele olarak görüldü ve batının herhangi bir askeri müdahalede bulunmayacağı sorunların diplomatik yollar ile çözülmesi istendi.Bu karar, Slobodan Miloseviç ve Radovan Karadzsiç açısından tam bir zafer oldu ve onları cesaretlendirdi.

Saraybosna Markale Pazarında Patlama oldu(1995)

Saraybosna'da ki Markale pazarında 28 Ağustos 1995'te bir patlama oldu. Patlama sonucu 37 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Bu olay üzerine NATO müdahale kararı aldı.NATO uçakları Sırp Cumhuriyeti’nde seçilmiş bazı hedeflere bir dizi hava operasyonu yaptılar. Bosna Sırp askeri birliklerine yönelik NATO bombardımanı için gerekçe olarak Markale'deki patlama ve Srebrenitza katliamı gösterildi. NATO saldırıları karşısında uzun süre dayanamayan Sırp birlikleri, Ekim ayında teslim olmayı kabul ettiler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1516-Yavuz Sultan Selim Halep’e geldi.

1553-Kanuni Sultan Süleyman İran Seferi için Üsküdar’a geçti.

1934- Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.

1952- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.

1954- Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Savarona yatı ile Yugoslavya’ya gitti.

1974- Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde elektrik üretilmeye başlandı.

1987- Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

1988- Almanya’daki havacılık gösterileri sırasında, İtalya Hava Kuvvetleri gösteri takımının uçağı seyircilerin üzerine düştü; 33 kişi öldü.

1999- 23 Nisan 1999’dan önce işlenmiş suçları kapsayan af yasa tasarısı, TBMM’de kabul edildi.

2001- Üzeyir Garih’in öldürülmesiyle ilgili aranan İstanbul Hasdal Mekanize Alay Komutanlığı’nda askerliğini yapan er Yener Yermez firar etti