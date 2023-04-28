Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 28 Nisan günü olayları nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İtalya’nın Faşist Lideri Mussolini Öldürüldü (1945)

İtalya’nın faşist lideri Benito Mussolini alman üniforması ile kaçmaya çalışırken 28 Nisan 1945 tarihinde İtalyan muhalif direnişçilerinin eline geçti ve kurşuna dizilerek öldürüldü. Mussolini 1922-1943 yılları arasında İtalya başbakanlığı yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransa’ya Verilen Kapitülasyonlar Sürekli Hale Getirildi (1740)

Osmanlı Devleti’yle Fransa arasında 28 Nisan 1740’da imzalanan yeni kapitülasyon antlaşması ile eskiden Padişahın hayatı boyunca geçerli olan kapitülasyonlar, 1740’dan itibaren daha kapsamlı ve sürekli hale getirildi. Osmanlı Devleti Fransa’nın Rusya ve Avusturya ile imzaladığı Belgrat Antlaşmalarında ki arabuluculuğu nedeniyle bu antlaşmayı imzalayarak Fransa’yı ödüllendirdi.

Birinci Kirte Muharebesi Başladı (1915)

Çanakkale Savaşının kara harekatının başlamasından sonra İtilaf devletleri seddülbahir’e çıkarma yapmışlardı. Bu bölgede ilk hedef Kirte köyü ve kuzeyinde ki Alçıtepe’nin ele geçirilmesidir. Bu amaçla 28 Nisan 1915 sabahı İngiliz ve Fransız birlikleri büyük bir taarruz başlattılar. Öğleden sonra üstünlük Osmanlı Kuvvetleri tarafına geçmiştir ve düşman geri çekilmek zorunda kaldı. İki tarafın kaybı birbirine yaklaşıktı.

Tahkikat Komisyonunu Protesto Mitingi Kanlı Bitti (1960)

Demokrat Parti’nin muhalefet ve basın faaliyetlerini mercek altına almak için oluşturduğu Tahkikat komisyonu tepkiyle karşılanmıştı. Tahkikat Komisyonunun kurulmasına dair kanunun resmi gazetede yayınlandığı gün İstanbul Üniversitesi bahçesinde bir kısım sol görüşlü öğrenciler tarafından protesto mitingi düzenlendi. Polisin müdahalesi sırasında olaylar büyümüş ve Turan Emeksiz adlı Malatyalı bir öğrenci ölmüştür.

Afganistan Devlet başkanı Muhammed Davut Han Öldürüldü (1978)

General Muhammed Davut Han 1973 yılında solculara dayanarak bir darbe yapmış ve krallık yönetimine son vermişti. Fakat ilerleyen zamanda Marksistler ile arası açıldı. Afganlı Marksistler 27 Nisan 1978 sabahı askerlerinde desteğini alarak General Muhammed Davut Han’a karşı bir darbe gerçekleştirdiler. Darbeciler Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Darbenin liderleri Nur Muhammed Taraki, Hafizullah Amin Babrak Karmal ve General Abdülkadir idi. Darbe sırasında Muhammed Davut Han ve ailesinden bir kısmı 28 Nisan 1978 tarihinde öldürüldü.

Ümraniye Çöplüğü Patladı (1993)

İstanbul Ümraniye’de çöplük alanı olarak kullanılan Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazı 28 Nisan 1993 tarihinde büyük bir patlamaya neden oldu. Patlama sonucu bölgede bulunan gecekondulardan 13 tanesi çöp yığınları altında kaldı. Evlerde bulunan çoğu çocuk ve kadın 39 kişi hayatını kaybetti.

MHP Davası Sona Erdi (1987)

12 Eylül Darbesinin arkasından başlayan ve 2168 gün süren MHP Davası sonuçlandı. MHP Davasında bütün yöneticiler beraat etti. Genel başkan Alparslan Türkeş ise 11 aya mahkum edildi. Bu dava nedeniyle Alparslan Türkeş dört buçuk yıl tutuklu kalmıştı.

Avusturalya’da Bunalıma Giren Bir Genç Katliam Yaptı (1996)

Avusturalya yönetimindeki Tasmania’nın bir zamanlar suçluların sürgün edildiği şehir olan Port Arthur’da 28 Nisan 1996 tarihinde 35 kişinin öldürüldüğü bir katliam yaşandı. Geçirdiği bunalım sonrasında Avusturalyalı bir genç içlerinde turistlerinde bulunduğu bu katliamı gerçekleştirdi.

1915 Çanakkale Savaşı: Birinci Kirte Muhaberesi başladı.

1915 "Hilal-i Ahmer Cemiyeti"nin adı Kızılay olarak değiştirildi.

1916 Çanakkale Savaşı: Kutülamare bölgesinde 5 aydır kuşatma altında bulunan İngiliz birlikleri teslim oldular.

1920 Azerbaycan, Sovyetler Birliği'ne katıldı.

1945 İtalyan diktatörü Mussolini ve metresi kurşuna dizildi.

1950 Nightingale Hemşire Koleji İstanbul'da açıldı.

1960 İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylarda, öğrenci Turan Emeksiz öldü. İstanbul ve Ankara'da sıkıyönetim ilan edildi.

1963 Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.

1975 Bülent Ecevit, Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

1978 Tiyatro sanatçısı Muammer Karaca, öldü.

1980 Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkum edildi.

1984 Tahran Büyükelçiliği Sekreterinin eşi ve bir işadamı, ASALA tarafından öldürüldü.

1988 Ermeni terör örgütü ASALA’nın kurucusu Agop Agopyan, Atina’da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.

2001 Milyoner Dennis Tito, dünyanın ilk uzay turisti oldu.

2003 Kıbrıs Cumhuriyeti ile serbest geçişler çerçevesinde 25 binden fazla Rum, KKTC'ne geçti.