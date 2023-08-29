Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 29 Ağustos günü önemli olayları

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN KİŞİSİ

Seyyid Kutub İdam Edildi (1906-1966)

20.Yüzyılın İslami düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan Seyyid Kutub 1906’da Mısır’ın Asyut kasabasında doğmuştur. Onun hayatı iki döneme ayrılır. Birinci dönem sosyalizmin tesirinde kaldığı ve edebi çalışmalarla uğraştığı kendi deyimi ile cahiliye dönemi, ikinci dönemi ise İslami düşünce ile yoğrulduğu ve Müslüman Kardeşlere katıldığı dönemdir. Cemal Abdünnasır döneminde tutuklanmış akıl almaz işkencelere tabi tutulmuş ve on yıl hapis yatmıştır. Yinede savunduğu fikirlerden en küçük bir sapma yapmamıştır. Mısırlı düşünce adamı Seyyid Kutup son tutuklanmasından sonra darbe hazırlığında bulunmak gerekçesiyle idama mahkum edildi ve 29 Ağustos 1966’da idam edilmiştir. Kur'an tefsiri Fi zilâl-il-Kur'an ve Yoldaki İşaretler adlı eserleri ile tanınmıştır.

GÜNÜN OLAYI

Tarihin En Kısa Süren Meydan Savaşı ‘’Mohaç Savaşı’’ (1526)

Macarların Almanlara güvenerek sürekli Osmanlı Devletini rahatsız etmesi ve Almanlar’ın esir ettiği Fransa kralı Fransuva’nın annesinin yardım isteği üzerine Kanuni Sultan Süleyman Macaristan üzerine sefere çıktı. Amacı Macar sorununu halletmek ve tüm Avrupa’ya gözdağı vermekti.

29 Ağustos 1526’da Mohaç ovasında bazı tarihçilerin tarihin en kısa savaşı dedikleri Mohaç Meydan savaşı yapıldı. İki saat gibi bir süre içerisinde Macar ordusu kralları ile birlikte yok oldu. Artık Macaristan diye bir devlet kalmadı. Türk kaybı ise yüzlerle ifade edilecek kadar az olmuştur. Savaşın kaderini büyük oranda toplar belirlemişti.

Bu savaş sırasında Türk hükümdarını öldürmeye yemin etmiş 30 kadar Macar şövalyesinin başarısız olsalar da hükümdara kadar ulaşmak için yaptıkları çaba takdir edilmesi gereken hareketti. Kanuni Sultan Süleyman’ın ise şövalyelerle bizzat mücadele etmesi ve üç tanesini bizzat öldürmesi O’nun cesaretini ve yeteneğini göstermesi bakımından önemlidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yavuz Sultan Selim İlk Türk Halife (1516)

29 Ağustos 1516 günü Halep Ulu Camii’nde hutbe halife sıfatıyla Yavuz Sultan Selim adına okundu. Mercidabık savaşı sırasında son Abbasi halifesi III. Mütevekkil Yavuz Sultan Selim’e esir düşmüştü. Böylece halifelik Osmanlı hükümdarlarına geçmiş oldu.

Belgrat Alındı (1521)

Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığını bildirmeye giden elçiyi Macar kralı öldürttü. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman ilk seferi olan Macaristan seferine çıktı. Önce Böğürdelen kalesi alındı. Sonrada daha önce defalarca kuşatılıp (II.Murat, Fatih ve II.Bayezit kuşatmaları) alınamayan Belgrat hem karadan hem de Tuna üzerinden kuşatıldı. Zorlu bir mücadeleden sonra 29 Ağustos 1521’de Belgrat alındı.

Nanking Antlaşması (1842)

Çin ile İngiltere arasında çıkan’’ afyon savaşı’’ sonrası imzalanan antlaşmadır. (29 Ağustos 1842) Savaşın sebebi çin imparatorunun ülkede afyon kullanımının tehlikeli boyutlara ulaştığını düşünerek Hindistan’dan afyon alınmasını yasaklamasıdır.

Uşak’ın Yunanlılarca İşgali (1920)

İzmir’i işgal eden Yunanlılar 22 Haziran 1920 tarihinde taarruza başladılar. Yunan kuvvetlerinin 29 Ağustos 1920’de Uşak ı işgal etti. Uşağa giren Yunanlılar bir çok kişinin evlerini yağmaladılar. Masum bir çok insanı öldürdüler ve bazılarını da evlerine el koyarak sürgün ettiler.

Nazım Hikmet Hapse Mahkum Oldu (1938)

10 Ağustos 1938 günü başlayan Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ndeki dava 29 Ağustos 1938 Pazartesi günü bitti. Nazım Hikmet komünist propagandası yaparak orduyu kışkırttığı gerekçesi ile 28 yıl 4 ay hapse mahkum oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1541-Budin alındı.

1855- Osmanlı’da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul - Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu’dan İstanbul’a gönderildi. Kırım Savaşı’ndan bilgi veren telgrafta, ‘’Müttefik askerleri Sivastopol’a girmişlerdir.’’ yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı.

1924- Almanya, savaş tazminatının ödenmesine ilişkin, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı’nı onayladı.

1929- Graff Zeppelin hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst’a döndü.

1933- Naziler tarafından tutuklanan Yahudiler toplama kamplarına gönderilmeye başlandı.

1936- İstanbul’da Atatürk Köprüsü’nün temeli atıldı. (Eskiden yerinde Unkapanı Köprüsü vardı)

1936- Balkan Festivali İstanbul’da başladı. Balkan ülkelerinden gelen halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu festivale, 2-3 Eylül gecesi Atatürk de katıldı.

1945- Sultan II. Abdülhamid’in 400 milyon dolarlık miras davasını varisleri kazandı.

1947- ABD’li bilim adamları, nükleer güç için plutonyumu parçalamayı başardılar.

1955- Kıbrıs Konferansı Londra’da toplandı.

1964- Ankara, İstanbul ve İzmir’de Kıbrıs konusunda büyük yürüyüşler ve mitingler düzenlendi.

1986- Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın cenazesi, doğum yeri Umurbey’de törenle toprağa verildi.

1988- Ünlü ressam Eren Eyüboğlu öldü

1993-Terör olayları hız kazandı.

2003 - Irak'lı Şii liderlerden Ayetullah Seyit Muhammed Bekir el-Hakim, bombalı bir suikast sonucu, Necef'te camii çıkışında öldürüldü.

2005 - Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu.