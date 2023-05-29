Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 29 Mayıs günü neler yaşandı?

Dünya Bülteni – Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

İstanbul Fethedildi (1453)

Bizans İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul daha önce defalarca kuşatılmasına rağmen alınamamıştı. İyi bir hazırlık döneminin ardından kararlı bir şekilde İstanbul’u kuşatan Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethetti. Aynı zamanda 1000 yıldan fazladır ayakta olan Bizans İmparatorluğu sona erdi. İstanbul’un fethi tarihçilerin büyük çoğunluğu tarafından ortaçağın sonu yeniçağın başlangıcı olarak kabul edilir. İstanbul’un kurucusunun ve son Bizans hükümdarının isimlerinin Konstantin olması ilginç bir tesadüftür.

GÜNÜN KİŞİSİ

Üçüncü İslam Halifesi Hz. Osman Şehit Edildi (656)

Dört halife döneminin ve İslam Tarihinin üçüncü halifesi Hz. Osman evinde Kuran-ı Kerim okurken 29 Mayıs 656 tarihinde şehit edildi. Hz. Peygamberimizin damadı ve ilk Müslümanların beşincisidir. İlk İslam donanması onun zamanında kurulmuş ve Kuran-ı Kerim onun zamanında çoğaltılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İran İle İlk Antlaşma İmzalandı (1555)

Şah Tahmasb babası Şah İsmail’in hatasına düşüp Osmanlı Ordusunun karşısına hiç çıkmadı. Ancak fırsat buldukça da Osmanlı Devletini rahatsız etmekten kaçınmadı. Kanuni Sultan Süleyman 1554’te İran Seferine çıkmış kış yaklaşması üzerine Amasya’da kışı geçirdikten sonra tekrar İran üzerine gitmek üzere iken İranlıların isteği ile 29 Mayıs 1555 tarihinde ilk Osmanlı-İran Barışı yapılmıştı.

Sünnet Düğünü 57 Gün Sürdü (1582)

III.Murat oğlu Şehzade Mehmet için 29 Mayıs 1582 tarihinde başlayıp 57 gün süren eşsiz bir sünnet şöleni yaptırdı. Bu düğün sırasında rastgele kişilerin yeniçeri ocağına kaydedilmesi ocak yasalarının bozulmasına neden oldu.

III.Selim Tahttan İndirildi (1807)

Kabakçı Mustafa isyanı zamanında müdahale edilmemesi nedeniyle giderek büyüdü. III.Selim isyancıların isteklerinin büyük bölümünü gerçekleştirmesine rağmen 29 Mayıs 1807 tarihinde tahttan uzaklaştırılmaktan kurtulamadı.

Gözaltına Alınan Eski İçişleri Bakanı İntihar mı Etti? (1960)

Demokrat Parti döneminin eski İç İşleri Bakanlarından Dr. Namık Gedik gözaltında bulunduğu Harp Okulunda 29 Mayıs 1960 tarihinde pencereden atlayarak intihar etti. Bazı çevreler bunun bir intihar olmadığı bakanın pencereden atılarak öldürüldüğünü iddia ederler.

Heysel Stadı Faciası Yaşandı (1985)

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Heysel stadında 29 Mayıs 1985 tarihinde oynanan Avrupa Şampiyon Klüpler Kupası final maçında çıkan olaylar sonucu 39 taraftar hayatını kaybetti. Maç İngiltere’nin Liverpool takımı ile İtalyan Juventus arasında oynanıyordu. Çıkan olaylarda stadın duvarı çöktü ve bazı taraftarlar tel örgülere sıkışarak can verdi.

Alman Irkçılar Gurbetçi Ailesinin Evini Kundakladılar (1993)

Almanya’nın Solingen şehrinde bir Türk ailesinin evi Alman ırkçılar tarafında 29 Mayıs 1993 tarihinde kundaklandı. Olay sonrasında çıkan yangında aynı aileden beş kişi yaşamını yitirdi. Olayın dört ırkçı Alman tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1913- Ulviye Mevlan yönetiminde Kadınlar Dünyası dergisi yayımlanmaya başlandı.

1919- Ankara’da Hükümet Konağı Meydanı’nda, İzmir’in işgalini protesto amacıyla büyük bir miting yapıldı.

1936- Türk Bayrağı Hakkında Kanun TBMM’de kabul edildi.

1937- Türkiye ile Fransa arasında ‘’Sancak’’ın (Hatay) Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma’’ ile ‘’Türkiye - Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma ve Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol’’ Cenevre’de imzalandı.

1953- Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli Şerpa yerlisi yardımcısı Tenzing Norgay denizden 8881 metre yükseklikteki dünyanın en yüksek noktasına ulaşan ilk insanlar oldular.

1974- Deniz Kuvvetlerine ait Çandarlı harita gemisi, savaş gemileri eşliğinde Ege Denizi’nde petrol arama araştırması yapmak üzere Beykoz’dan hareket etti.

1977- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İzmir Çiğli Havaalanı’nda bulunduğu sırada, bir silahtan çıkan mermi, CHP’li Mehmet İsvan’ın yaralanmasına yol açtı. Merminin bir polis memurunun ateş alan gaz tüfeğinden çıktığı açıklandı.

1980- MHP’liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak’ın öldürülmesini Çorum’da protesto ettiler. Olaylar, 2 Temmuzda sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen, aralıklarla 6 Temmuza kadar sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 8 Temmuzda Çorum’a geldi. Olaylar yatıştıktan sonra kentin değişik yerlerinde 48 ceset bulundu.

1985- İstanbul Boğazı’nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

1990- Sovyetler Birliği’nde, radikal reformcu Boris Yeltsin, Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığı’na seçildi.

2005- Susurluk davası sırasında açığa alınan eski polis memurlarından Oğuz Yorulmaz, Bursa’da bir barda öldürüldü.