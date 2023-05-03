Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 3 Mayıs günü önemli olayları nelerdir?

Tarihte bugün veya tarihte 3 Mayıs günü neler yaşandı, hangi olaylar meydana geldi soruları merakla soruluyor.

İşte tarihte bugün yaşanan olaylardan bazıları:

Fatih Sultan Mehmet Vefat Etti (1481)

Fatih Sultan Mehmet yeni bir sefer için yola çıktığında Maltepe ile Gebze arasında 3 Mayıs 1481 tarihinde 49 yaşında vefat etti. Türk-İslam Tarihinin en seçkin hükümdarlarından birisi olan Fatih Sultan Mehmet 19 yaşında hükümdar olmuş ve ilk iş olarak İstanbul’u alarak ismini tarihe altın harfler ile yazdırmıştır. Doğuda, batıda ve denizlerde yaptığı fetihler ile Osmanlı Devletinin önünü açmış teşkilatçı özelliği ile de devleti sağlam temellere oturtmuştur. Ölüm sebebi araştırmacılar tarafından sürekli tartışma konusu olmuştur. Aynı zamanda bu seferin nereye yapıldığı konusu da bilinmemektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kadıköylü Gençler Fenerbahçe Spor Kulübünü Kurdular (1907)

Aslında Fenerbahçe’nin kuruluş tarihi 1899’lara kadar uzanmaktadır. Ancak bu dönemlerde bu kuruluş gerçekleştirilememişti. Ancak 3 Mayıs 1907 tarihinde resmi kuruluş gerçekleştirilmiştir. Kuruluşunda sadece futbol klubü olan Fenerbahçe 1910 yılında spor klubü haline gelmiştir.

İlk Bakanlar Kurulu Oluşturuldu (1920)

TBMM’nin açılışından sonra 3 Mayıs 1920 tarihinde milletvekilleri arasından ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. O zaman ki kabul edilen esaslara göre TBMM başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıydı. TBMM Başkanı olan Mustafa Kemal aynı zamanda hükümetinde başkanı olma özelliği taşıyordu.

3 Mayıs Milliyetçilik Olayları Yaşandı (1944)

Olayların temeli Nihal Atsız’ın dönemin başvekili Şükrü Saracoğlu’na yazdığı mektuplardır. Bu mektuplardan başvekil değil dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel endişelenmiştir. Hasan Ali Yücel’in girişimleri ile Sabahattin Ali ve Falih Rıfkı Atay Nihal Atsız’a dava açtılar. İkinci dava sırasında Nihal Atsız’ın savunmasından etkilenen bir gencin 3 Mayıs 1944 tarihinde, "Kahrolsun komünistler" diye bağırması ile birlikte harekete geçen kalabalıklar Ankara’da nümayiş yaptılar. Bu olaydan sonra milliyetçi görüşleri ile tanınan bir çok kişi tutuklandı ve yargılamalar 1947 yılına kadar devam etti. Olay bir darbe girişimi olarak değerlendirilmişti.

Milliyet Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1950)

Ali Naci Karacan tarafından kurulan Milliyet Gazetesi 3 Mayıs 1950 tarihinde yayın hayatına başladı. Başlangıçta Demokrat Parti’yi destekleyen sağ eğilimli bir gazete iken ilerleyen zaman içerisinde giderek sola kaymıştır. Milliyet gazetesi ile ilgili en önemli olay genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi’nin Mehmet Ali Ağca tarafından öldürülmesidir.

ASALA’nın Lideri Öldürüldü (1988)

Ermeni örgütü ASALA’nın kurucusu ve lideri olan Agop Agopyan 3 Mayıs 1988 tarihinde Atina’da sokak ortasında vurularak öldürüldü. Agop Agopyan Irak Musul doğumlu olup Lübnan’da yaşıyordu. O öldükten sonra ASALA örgütü de ortadan kalkmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1920. TBMM’nin ilk icra vekilleri heyeti (bakanlar kurulu) oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs’ta Mustafa Kemal (Atatürk) başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

1934. Kayseri Uçak Fabrikası’nda yapılan ilk parti 6 avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri’den Ankara’ya geldi.

1935. ‘’Türkkuşu’’ Atatürk tarafından hizmete açıldı.

1951. Demokrat Parti Meclis Grubu’nda din eğitiminin genişletilmesi istendi.

1959. Ressam Zeki Kocamemi öldü.

1960. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, hükümeti uyarmak için, Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes’e mektup gönderdi.

1963. Şair, yazar Abdülhak Şinasi Hisar 75 yaşında İstanbul’da öldü.

1979. Margaret Thatcher, İngiltere’nin ilk kadın başbakanı oldu.

1984. Paris’teki Ermeni Anıtı bombalandı, 13 kişi yaralandı. Anıta Türklerin saldırdığı öne sürüldü. Saldırıyı ‘’Anti Ermeni Örgütü’’ üstlendi.

1986. Çernobil kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye’ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun 7 kat arttığı açıklandı.

1993 - Birleşmiş Milletler, 20 Aralık 1993'te her yıl 3 Mayıs'ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.

2008 - Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yayınladığı bir rapora göre 2007 yılında 65 gazeteci öldürüldü.