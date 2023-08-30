Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 30 Ağustos günü önemli olayları

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Kazanıldı (1922)

Sakarya zaferinin kazanılmasından sonra asıl ve kesin bir sonuç için yaklaşık bir yıl hazırlanan Türk ordusu 26 Ağustos 1922 tarihinde sabahın erken saatlerinde taarruza geçti. Büyük taarruzun ana planı Yunan ordusunun belli bir alanda toplanarak imhası esasına dayanıyordu. Bu plan doğrultusunda hareket eden Türk askeri birlikleri düşmanın Dumlupınar bölgesinde toplanmasını sağladı.30 Ağustos günü akşam saat 19:30'a kadar süren Başkomutanlık Meydan Muharebesi kazanıldı.

Yunan birlikleri arkalarında 4000 civarında ölü ve 10000 esir bırakarak bozgun halinde kaçmaya başladılar.

Bu savaştan sonra bir daha Yunan birlikleri toparlanmasına fırsat verilmedi. Savaşı bizzat başkomutan Mustafa Kemal Atatürk idare ettiği için tarihimizde Başkumandanlık Meydan Muharebesi olarak yer almıştır.

Zeytun isyanları başladı(1914)



Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilan etmesi üzerine Ermeniler Maraş-Süleymanlı da Zeytun isyanlarını başlattılar. Rusya’nın desteği ile hareket eden Ermeniler, halka ve jandarmaya saldırmaları sonucu yüzlerce Müslüman öldürüldü. İttihat ve Terakki isyanlara karşı sert önlemlere başvurarak misillemede bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Budin beylerbeyliği kuruldu(1541)



Kanuni döneminde Macaristan’ın fethi tamamlanınca Budin Beylerbeyliği ve idare teşkilatı kuruldu. Böylelikle Orta Avrupa Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmiş oldu.



İskenderiye Sözleşmesi imzalandı(1801)



Napolyon orduları İngiltere’nin yardımıyla Osmanlı ordusunca yenilgiye uğratılanca İngiltere, Fransa ve ve Osmanlı Devleti arasında İskenderiye Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Fransa işgal ettiği Mısır’dan çekilecek, Mısır Osmanlı toprağı sayılacak ve İngilizler Akdeniz’de serbestçe dolaşabileceklerdi.

Alman Sahil Topçu Müfrezesi Çanakkale’de (1914)

Alman sahil topçu müfrezesi, Çanakkale Boğazı’nın her iki yakasındaki istihkamlarda Boğaz Kumandanlığı hizmetinde göreve başladı.(1914-1918 arası) Bu istihkamlarını komutasına Alman Amiral Von Usedom atandı. Amiral Von Usedom 1925’te Oramiral olarak ölmüştür

30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir'de kutlanmıştır. Resmî olarak 1935 yılının Mayıs ayında Zafer Bayramı ilân edilmiştir.

Kütahya’nın Kurtuluşu (1922)

17 Temmuz 1921’de Yunan işgaline uğrayan Kütahya Başkumandanlık Meydan Muharebesinin kazanıldığı gün yani 30 Ağustos 1922 tarihinde işgalden kurtuldu.

İstanbul Televizyonu Yayına Başladı (1971)

Ankara ve İzmir televizyonlarının arkasından İstanbul Televizyonu da 30 Ağustos 1971 tarihinde yayına başladı.

Iraklı Kürtler Türkiye’ye Sığındı (1988)

29-30 Ağustos 1988 Saddam’ın zulmünden kaçan binlerce Kürt Türkiye sınırına yığılmıştı.Turgut Özal başbakanlığındaki Hükümet sınırları açmaya karar verdi. Binlerce Kürt Hakkari'nin Çukurca ve Uludere ilçelerine sığındı.

İran Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai’ye Suikast (1981)

15 Ağustos 1981'de, Ebu'l-Hasan Beni Sadr'ın azledilmesinden sonra İran İslam Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olarak göreve geldi. 30 Ağustos 1981'de, başbakan Muhammed Cevad Bahomar'la beraber bir toplantıdayken bombalı bir suikastta yaşamını kaybetti.

NATO’nun Sırp Hedeflerine Karşı Operasyonu (1995)

30 Ağustos 1995 sabahının erken saatlerinde NATO uçakları Sırpların işgali altındaki Bosna ve Hersek’te seçilmiş bazı hedeflere bir dizi hassas vuruş yaptılar. NATO’nun ilk hava harekatı olan Delibarate Force Operasyonu iki buçuk hafta kadar sürdü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

-30 Eski Mısır'da Kraliçe Kleopatra, intihar etti.

1421-Mustafa Çelebi Edirne’de tahta oturarak kendisini hükümdar ilan etti.

1801-Napolyon işgal ettiği Mısır’dan çekildi.

1908 Hicaz Demiryolu açıldı.

1924- Gazi Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın ikinci yıldönümünde, Dumlupınar’da ‘’Meçhul Asker Anıtı’’nın temelini attı.

1924- Türkiye İş Bankası, ilk işlemini yaparak faaliyetlerine başladı. Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.

1930- Ankara-Sivas demiryolu hattı ve Sivas İstasyonu, Başbakan İsmet Paşa’nın konuşmasıyla hizmete açıldı.

1937- Van Gölü’nde ilk vapur seferi yapıldı.

1937- Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’e, 1935’te girdiği Eskişehir Hava Mektebi’nde, ‘’tayyareci diploması’’ verildi.

1941 Almanlar, 3 yıl sürecek Leningrad kuşatmasını başlattı.

1952- Erzurum’da Aziziye Anıtı açıldı.

1955 Londra Konferansı’nda Kıbrıs sorunu ele alındı. Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakan Vekili F. Rüştü Zorlu katıldı.

1968 Sovyet tankları Prag'a girdi.

1971 İstanbul Televizyonu deneme yayınlarına başladı.

1974- BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki çarpışmalar yüzünden evlerini terk edenlerin güven içinde geri dönmelerine izin verilmesini öngören Fransa, İngiltere, Avusturya ortak karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

1977 Org. Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

1977 Milli yüzücü Erdal Acet, Manş'ı 9 saat 4 dakikada geçti.

1988 Irak ordusundan kaçan binlerce Kürt, Türkiye sınırına yığılmıştı. Hükümet sınırları açmaya karar verdi.

1992 Güvenlik güçleri ile İran'dan giren 300 kadar PKK militanı çatıştı; 100 militan ve 10 güvenlik görevlisi öldü. Teröristler Alan Karakolu’na saldırmıştı.

1993- Ses sanatçısı Taner Şener, Kuşadası’nda öldü.1995 NATO, Bosnalı Sırplara karşı hava harekatı başlattı.

2000- Tiyatro sanatçısı Gürdal Tosun, tedavi gördüğü İzmir SSK Bozyaka Hastanesi’nde yaşama veda etti.

2003 ABD'li aktör Charles Bronson, öldü.

2006 ABD'li aktör Glenn Ford, öldü.