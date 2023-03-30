Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 30 Mart günü önemli olayları nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Kırım Savaşının Sona Ermesi Üzerine Paris Antlaşması İmzalandı (1856)

Kırım Savaşının sona ermesi üzerine Paris’te düzenlenen barış konferansı sonunda 30 Mart 1856 tarihinde Paris Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ilk kez bir Avrupa devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altına alınmıştır. Karadeniz silahsızlandırılmış ve tarafsız bölge haline getirilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Napolyon’u Yenen Koalisyon Güçleri Paris’e Girdi (1814)

Napolyon’a karşı Rusya, Prusya, Avusturya, İngiltere ve İsveç birleştiler. Bu birleşik kuvvetler karşısında Napolyon geri çekilmek zorunda kaldı. Koalisyon güçleri Napolyon’dan 1792 sınırlarını çekilmesini istediler. Napolyon’un bunu kabul etmemesi üzerine koalisyon güçleri 30 Mart 1814 tarihinde Paris’e girdiler. Bu durum üzerine tahtından çekilmek zorunda kalan Napolyon Elbe adasına sürgün edildi.

Yunanistan’a Kral İthal Edildi (1863)

Avrupa Devletlerinin yardımı ile bağımsızlığını kazanan Yunanistan’da kral sorunu yaşanıyordu. Avrupalı devletler bu sorunu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Yunanistan’a kral atayarak çözüyorlardı. Yine böyle bir sıkıntı sonunda 30 Mart 1863 tarihinde Danimarkalı Prens Wilhelm Georg Yunanistan Kralı olarak atandı.

Son Büyük Denizcilerden Cezayirli Gazi Hasan Paşa Vefat Etti (1790)

Osmanlı Devletinin son büyük denizcilerindendir. Kaptan-ı deryalık yanında sadrazamlık görevinde de bulunmuştur. Görevde bulunduğu sırada Ruslara karşı hem denizde hem de karada büyük başarılar elde etmiştir. Osmanlı Denizcilini geliştirmek için eğitime büyük önem vermiştir. Palabıyık lakabıyla anılır yanında daima evcilleştirdiği aslanıyla dolaşırdı. Rusların Çeşme baskını sırasında gösterdiği kahramanlık ile tanınmıştır. Servetini sürekli devlet işleri için harcardı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa 30 Mart 1790 tarihinde 77 yaşında iken hastalanarak Şumnu’da vefat etti.

Mahir Çayan Ve Arkadaşları Ölü Olarak Ele Geçirildi (1972)

Mahir Çayan ve arkadaşları tarafından 27 Mart 1972 tarihinde Ünye Radar İstasyonu’nda çalışan üç İngiliz teknisyen kaçırıldı. Bu olayın arkasından Tokat’ta güvenlik güçleri ilke çatışmaya giren Mahir Çayan bir kısım arkadaşları ile birlikte 30 Mart 1972 tarihinde ölü olarak ele geçirildi. Kaçırılan üç İngiliz Teknisyen ölü olarak bulundu.

Ronald Reagan’a Suikast Girişiminde Bulunuldu (1981)

Amerika Birleşik devletleri Başkanı Ronald Reagan’a 30 Mart 1981 tarihinde bir konuşması esnasında suikast girişiminde bulunuldu. Başkan Ronald Reagan bu saldırıda yaralandı.

Kabahatler Yasa Tasarısı TBMM’de Kabul Edildi (2005)

TBMM genel kurulunda 30 Mart 2005 tarihinde kabul edilen Kabahatler Yasası ile Türk Ceza Kanunu’nun kapsamı dışında kalan genel ahlak, çevre ve sağlık gibi toplum düzenini ihlal eden kabahatlere idari para cezası ve idari tedbirler düzenlenmiştir.

TARİHTE BUGÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

Tarihte bugün yaşanan diğer olaylar şu şekilde:

1432- Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi.

1856- Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte; Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşması'nı imzaladı.

1924- Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

1951- ABD'de, Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi. İdam cezaları Haziran 1953'te infaz edildi.

1971- Ezanın Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi verildi.

1972- Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyenini 27 Mart'ta kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirildi. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Ertuğrul Kürkçü sağ yakalandı.

1981- ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington'da bir suikast girişiminde vurularak yaralandı.

1998- AB, Rum kesimi ile üyelik görüşmelerine başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ''AB 34 yıllık haksızlığa son damgayı vurdu.'' dedi.

2012- Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2015- Myanmar'da 16 etnik isyancı örgüt, iki yıl süren görüşmelerin ardından ateşkes için taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı.

2016- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Güngören'de 2008'de 17 kişi ile anne karnındaki bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davada, iki kişiye 18'er kez verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile diğer altı sanığın çarptırıldığı hapis cezalarını onadı.