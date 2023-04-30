Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 30 Nisan günü olayları nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Gazneli Sultan Mahmut Vefat Etti (1030)

Gazneli Sultan Mahmut 30 Nisan 1030 tarihinde Gazne’de vefat etti. Gazneliler Devleti onun zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Hindistan’da İslamiyetin yayılması için büyük çaba sarf etmiş ve bu amaçla 17 Hint seferi düzenlemiştir. Ayrıca bilime ve adalete verdiği büyük önem ile de tanınmıştır. Türk tarihinde ilk kez sultan ünvanını kullanan hükümdar olma özelliğini de taşımaktadır. Hind seferleri meyvesini vermiş günümüzde Pakistan ve Bangladeş gibi Müslüman devletlerin ortaya çıkışının ilk temelleri onun tarafından atılmıştır diyebiliriz.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

IV.Mehmet Rusya Seferine Çıktı (1678)

Köprülüler Dönemi ile Osmanlı Devleti tekrar eski gücüne dönüşün sinyallerini vermeye başlamıştı. 1677 yılında ilk büyük Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. Bu durum üzerine padişah IV.Mehmet 30 Nisan 1678’de I.Rusya Seferine çıktı. Bu sefer sonunda Ukrayna’da ki Çehrin Kalesi fethedilmişti.

Vahhabiler Mekke’yi İşgal Etti (1803)

Suud ailesi siyasi hakimiyet tesis etmek amacıyla Vahhabiliği benimsemişlerdi. Osmanlı Devletinin Rus savaşları ile meşgul olduğu bir dönemde hakimiyetlerini bütün Necit bölgesine yaydılar. Suud Bin Abdülaziz 30 Nisan 1803 tarihinde Mekke’yi ele geçirdi. Mekke Şerifi Galip tarafından Mekke Suudilerin elinden bir süre sonra geri alındı.

Adolf Hitler İntihar Etti (1945)

Almanya’yı 1933-1945 yılları arasında idare eden Adolf Hitler 30 Nisan 1945 tarihinde II:Dünya Savaşını kaybetmesi üzerine intihar etti. Hitler I.Dünya Savaşından ağır bir yenilgi ile çıkan Almanya’yı tekrar süper güç haline getirmiş ve II.Dünya Savaşının ilk bölümünde nerdeyse Avrupa’nın tamamını tankları ile ele geçirmişti. Ayrıca Almanya’da yaşayan Yahudilere karşı etnik temizlik harekatı başlatmıştı. Rus ordularının Berlin’e girmesi ve başkanlık sarayını kuşatmaları üzerine intihar etmişti.

İstanbul’da Tren Kazası Meydana Geldi (1961)

İstanbul’da Cevizli ile Kartal arasında 30 Nisan 1961 tarihinde Kurtalan Ekspres ile bir banliyö treni çarpıştı. Meydana gelen tren kazasında 16 yolcu hayatını kaybederken 80 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandılar.

Muhammed Ali Vietnam Savaşı Nedeniyle Askere Gitmeyi Reddetti (1967)

Müslümanlığı kabul ettikten sonra Muhammed Ali ismini alan ünlü boksör Vietnam Savaşını haksız bulduğu için 30 Nisan 1967 tarihinde kendisine yapılan askerlik çağrısını reddetti. Bunun üzerine ABD hükümeti onun şampiyonluk ünvanının geri alınmasına karar verdi.

Vietnam Savaşını Komünistler Kazandı (1975)

ABD’nin Güney Vietnam’dan çekilmesinden sonra hızlı bir harekata geçen Kuzey Vietnam kuvvetleri 30 Nisan 1975 tarihinde başkent Saygon’u ele geçirdi. Böylece 30 yıllık bir mücadele sonunda komünistler bütün Vietnam’ın kontrolünü ellerine geçirmiş oluyorlardı. Aynı zamanda Vietnam Savaş’ı da sona ermiş oldu.

1006 Tarihte kayıtlara geçirilmiş en parlak Süpernova olan SN 1006, Kurt Takımyıldızı içerisinde gözlemlendi.

1030 Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmud, öldü.

1563 Kral'ın emriyle bütün Yahudiler Fransa'dan kovuldu.

1789 George Washington, ABD'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

1919 Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişliğine atandı.

1920 Büyük Millet Meclisi, Paris Konferansı’na taraf ülkelere bir yazı gönderdi; İstanbul’dan ayrı bir hükümetin kurulduğunu bildirdi.

1945 Adolf Hitler ve iki gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

1958 Et sıkıntısını gidermek için Yeni Zelanda’dan koyun eti alındı.

1960 İstanbul'da bir gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1964 Diyanet İşleri Başkanlığı, doğum kontrolünün uygulanabileceğini verdiği bir fetvayla kamuoyuna açıkladı.

1967 Ortanın solu siyasetine karşı çıkan Turhan Feyzioğlu ile birlikte 33 milletvekili ve 15 senatör CHP’den istifa etti.

1967 Kürtçe dergi çıkaran 2 öğrenci tutuklandı.

1975 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

1975 Kuzey Vietnam birlikleri Saygon'daki Bağımsızlık Sarayı'na girerek Vietnam Savaşı'nı bitirdi.

1981 Eski bakanlardan Hilmi İşgüzar, silah kaçakçılığı suçundan 2 yıl ağır hapse mahkum oldu.

1986 Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.

1993 Dünya çapındaki iletişim ağı World Wide Web (www) doğdu.

1998 ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

2006 Tam güneş tutulması gerçekleşti.

2013 Türkiye’nin en uzun tutuklu kalan mahkumu Tahir Canan, tahliye edildi. Tutukluluğu 32.5 yıl sürmüştü.