Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 31 Ağustos günü önemli olayları...



Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

II. Abdülhamid Tahta Çıktı (1876)

V.Murat’ın tahtan indirildiği gün Sultan II.Abdülhamit 31 Ağustos 1876 günü 34. Osmanlı hükümdarı olarak tahta çıktı. Osmanlı Tarihinin en çok tartışılan padişahıdır. İç isyanlar ve dış baskıların iyice yoğunlaştığı çok sıkıntılı bir dönemde hükümdarlık yapmıştır. Saltanat süresi boyunca 32 yıl 8 ay Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını önlemek için elinden geleni yapmıştır. İslam birliği siyaseti izlerken devleti de her yönüyle güçlendirmeye çalışmıştır. 31 Mart olayı sonrası tahttan indirilmiştir. O’nun döneminde Osmanlı Devleti demokrasi ile tanışmıştır. (1876 I.Meşrutiyet’in ilanı)

GÜNÜN KİŞİSİ

Hadis Bilgini İmam Buhari Vefat Etti (810-869)

İmam Buhari 810 yılında Buhara’da doğdu. İyi bir dini eğitim alabilmek için zamanın en büyük şehirlerini başta Mekke olmak üzere Şam'a, Mısır'a, Basra'ya ve Bağdat'a gitti. Keskin bir zekaya sahipti ve hafızası çok güçlüydü. Buhari ömrünün son yıllarında Semerkant yakınlarındaki Hartenk köyüne yerleşmişti. Semerkantlılar bir heyet gönderip Semerkand'a davet ederler. Buhari, Semerkand'a gitmek için hazırlık yapmaya başladığı sırada hastalandı.

Ramazan Bayramı gecesi vefat etti. (30 Ramazan 256 h./31 Ağustos 869). Cenazesi, bayram günü öğleden sonra Hartenk'e defnedildi. Buhârî'nin kendi ifadesine göre hadis aldığı hocalarının sayısı binden fazladır. Doğruluğu ispat edilemeyen hadislere kesinlikle kitabında yer vermezdi. İçerisinde hadislerin yer aldığı "Kütüb-ü Sitte"en meşhur eseridir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İşkodra Barışı (1862)

Karadağ her fırsatta bölgeyi karıştırmaya çalışıyordu.Büyük devletler Karadağ’ı yalnız bırakınca Osmanlı kuvvetleri Karadağ’ı yendi. 31 Ağustos 1862 ‘de Karadağ’a yine eski statüsü verilerek İşkodra Antlaşması imzalandı.Karadağ bağımsızlık isteğine kavuşamadı.

V. Murat’ın Tahttan İndirilmesi (1876)

Sultan Abdülaziz’in bir darbe sonrasında tahtan indirilmesinden sonra hükümdar olmuştur. Akli dengesinin padişahlık yapamayacak derede bozuk olduğu gerekçesiyle üç ay sonra tahttan indirilmiştir. (31 Ağustos 1876) Osmanlı Tarihinde en az süreli hükümdar olarak geçer. Aynı gün II.Abdülhamit padişah oldu.

İngiltere ile Rusya Antlaşması (1907)

İngiltere ile Rusya aralarındaki çıkar çatışmalarına son vermek için 31 Ağustos 1907’de bir antlaşma imzaladılar. Böylece iki devlet İran’ı paylaşmış Asya bölgesindeki sömürge alanlarının bir sınırını çizmişti.

Sarp Sınır Kapısının Açılışı (1988)

Sarp Sınır Kapısı ülkemiz ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan "Uluslararası Kara Taşımacılığı Anlaşması" gereğince 31 Ağustos 1988 tarihinde açıldı.

Bağdat’ta Köprü Faciası (2005)

31 Ağustos 2005’te Bağdat`ta bir dini tören için Kazımiye Camii`ne gitmekte olan bir milyona yakın Şii`nin `İmamlar Köprüsü`nden geçişi sırasında, kalabalıktaki bir kişinin `Aramızda canlı bomba var` diye bağırması üzerine çıkan panik ve izdiham sonucu 965 Iraklı öldü.

Kırgızistan Bağımsızlığı İlan Etti (1991)

Türki cumhuriyetlerden Orta Asya bölgesinde yer alan Kırgızistan 31 Ağustos 1991’de SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

869- İslam bilgini Buhari yaşamını yitirdi.

1867- Fransız şair Charles Baudlaire öldü.

1876- V. Murat tahttan indirildi, yerine kardeşi II. Abdülhamit padişah oldu.

1890- Brüksel Genel Senedi ile köle ticareti yasaklandı.

1907- İngiltere ve Rusya imzaladıkları bir anlaşma ile, İran, Afganistan ve Tibet'i aralarında paylaştı. Bölgenin dengesiz yapısının tohumları böylece atılmış oldu

1922- Banaz ve Sivaslı (Uşak), Yunan işgalinden kurtuldu

1928- Bertolt Brecht'in ''Üç Kuruşluk Opera'' adlı oyununun ilk gösterimi Berlin'de yapıldı.

1930- Vilayet ve şehremanetinin birleştirilmesine karar verildi. Valiler, aynı zamanda belediye başkanı oldu. bu uygulama 1963 yılına kadar sürdü.

1970- İzmir’de Akdeniz Olimpiyatları’nın yapılacağı ‘’Halkapınar’’ spor tesisleri inşaat sırasında yandı.

1986 - Karadeniz'de bir Sovyet yolcu gemisi, bir tanker ile çarpışarak battı: 423 kişi öldü.

1988- Sarp Sınır Kapısı açıldı.

1988- Irak'ın kuzeyinden kaçan Iraklılar, Türk sınırlarından geçmeye başladı.

1997- Galler Prensi ve İngiliz Veliahdı Prens Charles'ın eski eşi mahzun prenses lakaplı Prenses Diana, Diana'nın sevgilisi Dodi el Fayed ile şoförü Paris'te geçirdikleri trafik kazasında öldü.

1999 - Boeing 737-200 tipi bir yolcu uçağı Buenos Aires'ten kalkışı sırasında düştü; 67 kişi öldü.

2003- Siyaset dünyasının ünlü organizatörü Erkal Zenger yaşamını yitirdi.

2005- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir köprü üzerinde çıkan izdiham nedeniyle çoğu Şii hacı adayı bin kişi hayatını kaybetti.

2010 - Irak Savaşı ABD başkanı Barack Obama'nın konuşmasıyla resmen bitti.

2015- Kazakistan'ın başkenti Astana yakınlarında Kumay Arkeoloji Kompleksi'nde yapılan kazılarda Türk tarihine ait 2 bin yıllık kalıntılar gün ışığına çıkarıldı.

2016- ABD ile Küba arasında 1961'de kesilen tarifeli ticari uçuşlar, iki ülkenin ilişkileri normalleştirme kararının ardından yeniden başladı.

2017- Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkmenlerin yaşadığı Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan tamamen kurtarıldığını duyurdu.

2018- Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında, fail Alparslan Arslan, Özbilgin'i öldürmesi nedeniyle "ağırlaştırılmış müebbet", 4 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ise 72 yıl hapis cezasına çarptırıldı.