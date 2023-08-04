Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 4 Ağustos günü önemli olayları

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Portekiz Osmanlı Tokadıyla Yıkıldı... Vadi’s Seyl Zaferi (1578)

Portekiz kralı büyük bir ordu ile Osmanlı himayesindeki Fas’a çıktı. Tunus Beylerbeyi Ramazan Paşa düşmandan çok daha az bir kuvvetle 4 Ağustos 1578 tarihinde Vadi’s Seyl Zaferi ile düşmanın tamamını neredeyse yok etti. Ölenler arasında Portekiz kralı da vardı. Portekiz bu darbeye dayanamadı İspanyol hakimiyetine girmek zorunda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Banyaluka Zaferi Kazanıldı (1737)

Lehistan meselesi için çıkan savaşta Rusya’nın yenildiğini gören Avusturya müttefikine destek amacıyla Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti ve üç koldan Osmanlı topraklarına girdiler. Savaşın başlarında önemli başarılar kazandılar. Ancak ilerleyen dönemlerde aynı başarıyı sürdüremediler. Bosna Beylerbeyi Hekim Ali Paşa Avusturya ordusunu Banyaluka’da 4 Ağustos 1737 tarihinde bozguna uğrattı.

Fransa’da Feodalite (Derebeylik )Kaldırıldı (1789)

Fransız İhtilali’nin arkasından kurucu meclis 4 Ağustos 1789 tarihinde aldığı kararlar ile feodalite sisteminin tüm ayrıcalıklarını kaldırdı. Eşitliğe dayalı bir sistem oluşturulmaya çalışıldı.

Avusturya İle Ziştovi Antlaşması İmzalandı (1791)

Fransız İhtilalinin ülkesine sıçramasından çekinen Avusturya Osmanlı Devleti ile 4 Ağustos 1791 tarihinde barış antlaşması imzalayarak savaştan çekildi. Böylece müttefiki Rusya Osmanlı Devleti karşısında yalnız kaldı. Fakat sonuç yine değişmedi ve Osmanlı Devleti Rusya karşısında başarısız oldu.

Osmanlı Devleti İtalya’ya Nota Verdi (1911)

İtalya’nın Trablusgarp’a yerleşme niyeti İtalyan gazetelerinde yüksek bir tonla dillendirilmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Osmanlı Devleti İtalya’ya 4 Ağustos 1911 tarihinde nota verdi. İtalya bu notayı hiç dinlemediği gibi açıkça tehdit içeren bir cevap verdi.

Enver Paşa Tacikistan’da Ruslara Karşı Çarpışırken vuruldu ve vefat etti (1922)

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Erkan-ı Harbiye Reisi olan Enver Paşa savaşın sona yaklaştığı bir dönemde yurt dışına çıkmıştı. Kendisini Türkistan Türklerini kurtarmaya adamış ve 4 Ağustos 1922 tarihinde Ruslar ile bir çarpışma esnasında hayatını kaybetmiştir. İttihat ve Terakki’nin önde gelen kişilerindendir. 1913 Babıali Baskını ile hükümete el koymuştu. Enver Paşa Milli mücadele zamanında Anadolu'ya dönmek istemiş fakat isteği kabul edilmemiştir.

Tacikistan'daki naaşı 1996 yılında Türkiye'ye getirildi ve ölüm yıldönümü olan 4 Ağustos 1996'da Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi'ne defnedildi. Törene dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bakanlar ve Enver Paşa'nın torunları katıldılar. Mezarı 1996 yılında Türkiye’ye getirilmiştir.

ABD Desteğinde Hırvatlar Sırpları Karayina’dan Çıkardılar (1995)

Nato destekli Hırvat güçleri 4 Ağustos 1995 tarihinde ki Fırtına Harekatı ile Sırplar Karayina bölgesinden uzaklaştırıldı. Hırvatlar her yıl 5 ağustosu kurtuluş günü olarak kutlamaktadırlar.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1578 Vadiü’l-Mehazin Muharebesi: Portekiz’e karşı Osmanlılar ve müttefiği olan Fas birliklerinin zaferiyle sona erdi.

1791 Osmanlı ve Avusturya arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

1870 Kızılhaç Derneği Birleşik Krallık'ta kuruldu.

1875- Danimarkalı masal yazarı H.C. Andersen, Kopenhag’da öldü.

1922 Osmanlı Komutanlarından Enver Paşa, öldü.

1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

1940 Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı, halka ucuz eğlence sağlamaktı.

1958- IMF’nin baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Türk Lirası, dolara göre 2.80 liradan 9.45 Türk Lirası’na çıkarılarak devalüe edildi.

1959 İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

1983- İtalya’da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, başbakanlık görevine getirildi.

1986 Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un erkek olduğuna karar verdi.

1986 Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle mal varlığını açıkladı.

1987 Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin İran'a silah satan ülkeler arasında olduğunu ileri sürdü.

1988 Samsun ve Sinop sahillerine, çok sayıda zehirli varil vurdu.

2005 Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.