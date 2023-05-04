Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 4 Mayıs günü yaşanan olaylar nelerdir?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Ebu Eyyub El Ensari Vefat Etti (672)

Ebu Eyyub Halid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensari, Hicret sırasında Hz. Peygamberi (SAV) Medine'de evine misafir eden ve Türkiye'de "Eyüp Sultan" unvanıyla anılan sahabi.



Hz. Peygamber'le birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke'nin fethi ve Huneyn baş­ta olmak üzere bütün gazvelere katıldı. Savaşlarda ona zarar gelmemesi için ya­nından ayrılmaz, hatta bazı geceler ça­dırı etrafında nöbet tutardı. Vahiy ka­tiplerinden olması sebebiyle Hz. Peygam­ber (asv) zamanında Kur'an-ı Kerim ayetleri­nin bir araya getirilmesine hizmet etti. Ashap arasında ilmiyle de tanındığı için kendisine sorulan dini konularda pek çok fetva verdi.



Ebu Eyyub El Ensari İstanbul’u almak için gelen İslam ordusuna katılmış ilerlemiş yaşı nedeniyle rahatsızlanmıştı. Vefatı durumunda kendisinin İslam ordusunun ulaştığı en ileri noktaya defnedilmesini istemişti. Ebu Eyyub El Ensari, 4 Mayıs 672 tarihinde vefat etmiş ve vasiyeti gereği İstanbul önlerine defnedilmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İngilizler İstanbul’da Daimi Elçilik Açtılar (1583)

İngiltere Osmanlı Devleti ile ticari ilişkilerini Fransız bayrağı altında sürdürüyordu. İngiltere’nin isteği ile Osmanlı Devleti onlara da Fransız ve Venediklilere tanıdığı kapitülasyon haklarını verdi. Bunun üzerine İngilizler 4 Mayıs 1583 tarihinde İstanbul’da ilk daimi elçiliklerini açtılar.

İtalyanlar Rodos’u İşgal Ettiler (1912)

Trablusgarp Savaşında ummadıkları bir direniş ile karşılaşan İtalyanlar Osmanlı Devletini anlaşmaya zorlamak için 12 adaya saldırdılar. Bu amaçla 4 Mayıs 1912 tarihinde Rodos’u işgal ettiler. Kanuni zamanında Saint Jean şövalyelerinin elinden alınan Rodos bir daha geri alınamadı.

Kerkük’te Levi Katliamı Yaşandı Türkmenler Katledildi (1924)

Kerkük’te güvenliği sağlamakla görevli Asuri kökenli askerler 4 Mayıs 1924 tarihinde sivil halkın üzerine ateş açtılar. Levi katliamı olarak anılan bu olayda silahsız ve masum 200 civarında Türkmen katledildi 50’den fazla kişi ise yaralandı.

Marshall Planı Çerçevesinde İlk Yardım İstanbul’a Geldi (1949)

ABD’nin Marshall Planı dahilin de Türkiye’ye gönderdiği ilk yardım gemisi 4 Mayıs 1949 tarihinde İstanbul’a geldi. Bu ilk parti yardım tarım alet ve makinelerini kapsıyordu. Gelen yardım malzemeleri arasında 21 adette traktör yer alıyordu.

Jandarma Genel Komutanı Kaçırılmak İstendi (1972)

İdam cezaları kesinleşen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı kurtarmak isteyen dört kişi 4 Mayıs 1972 tarihinde Jandarma Genel Komutanı Kemalettin Eken’i kaçırma teşebbüsünde bulundular. Teşebbüs başarısızlıkla sonuçlandı. Çıkan çatışmada Eken, emir subayı ve iki er yaralandı. Saldırganlardan biri öldürüldü.

Yugoslavya’nın Mimarı Tito Öldü (1980)

II.Dünya Savaşı sırasında ülkesinde ki komünistlere önderlik ederek krallık yönetimine son verdi ve Yugoslavya Federal Cumhuriyetini kurdu. Tito 4 Mayıs 1980 tarihinde öldü.

Mardin’de Bilge Köyünde katliam Yaşandı (2009)

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 6'sı çocuk, 3'ü hamile 16 kadın ile 22 erkek toplam 44 kişi katledildiler. Katliamın nedeni hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilmiş ve açılan dava sonunda katliam sanıkları çeşitli ağır cezalar almışlardır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1421. Padişah Çelebi Mehmet öldü.

1920. Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

1930. Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931. Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932. Gangster Al Capone tutuklandı.

1943. Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında, şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul’da nüfus başına iki kilo un verilmesine karar verildi.

1949. ‘’İstiklal Mahkemeleri’’ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1970. ABD’de, Ohio’da Kent Eyalet Üniversitesi’nde öğrenciler Vietnam savaşını protesto ettiler. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar 4 öğrenciyi öldürdü.

1994. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze’de yaşayan Filistinliler’e özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attılar.

1997. Irak’tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi’nde battı. 17 kişi boğuldu, 7 kişi kayboldu.

2002 - Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.

2009 Mardin'de yapılan bir düğün sırasında düğündekilere ateş açıldı. Saldırıda 44 kişi öldü.