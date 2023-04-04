Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 4 Nisan günü önemli olayları nelerdir?

Tarihte bugün ya da tarihte 4 Nisan günü önemli olayları nelerdir?

İşte tarihte bugünün önemli olayları:

Alparslan Türkeş Vefat Etti (1997)

Alparslan Türkeş 1917 Kıbrıs doğumludur. Kuleli Askeri Lisesinden sonra Harp Okulunu bitirerek teğmen rütbesiyle orduya katıldı. İlk olarak 1944 yılında ırkçılık- Turancılık davasında Nihal Atsız ile birlikte tutuklandı ve yargılandı. Bu davadan sonra tekrar orduya döndü ve Harp akademisini bitirdi. Arkasından Amerika’da askeri eğitim aldı. 27 Mayıs darbecileri arasında yer aldı ve darbenin bildirisini radyodan okudu. Milli Birlik Komitesi ile ters düşünce Hindistan’a elçi olarak atandı. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ile siyasete adım attı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi adı verilen bu partide siyasal yaşamını 4 Nisan 1997’de hayatını kaybedene kadar devam ettirdi.

NATO’nun Kuruluş Antlaşması İmzalandı (1949)

II.Dünya Savaşı sonunda SSCB’nin yayılmacı emellerine karşı Washington’da bir araya gelen ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Norveç, Lüksemburg ve Portekiz arsasında 4 Nisan 1949’da NATO’nun kuruluş antlaşması olan Washington Antlaşması imza edildi.

Dumlupınar Denizaltısı Battı (1953)

Akdeniz’de yapılan NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısı Çanakkale Boğazı Nara burnu açıklarında 4 Nisan 1953 tarihinde İsveç bandralı Naboland adlı yük gemisi ile çarpışarak battı. Denizaltının içerisinde sağ olarak bulunan son 22 kişide kurtarılamadı ve bu faciada 81 denizcimiz hayatını kaybetti.

İngiltere Bağdat Paktına Katıldı (1955)

NATO içerisinde kendisini yeterince güvende hissetmeyen Türkiye bölgesel Paktlarla güvenliği pekiştirmeye çalışıyordu. Balkan paktının işe yaramaması Türkiye’yi Orta Doğuya yöneltti. Türkiye ile Irak arasında1955 yılında Bağdat Paktı kuruldu. Bu pakta 4 Nisan 1955 tarihinde İngiltere’de dahil oldu. Daha sonra Bağdat Paktına Pakistan ve İran’da katıldılar. Bu pakt 1979 yılında lağvedilmiştir.

Martin Luther King Öldürüldü (1968)

Amerikalı siyahi önderlerden Martin Luther King 4 Nisan 1968’de Memphis’de bir motelin balkonunda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Irki ayrımcılığa karşı mücadele etmiştir. Amerikan Yurttaş Hakları Hareketine önderlik etmiştir. En bilinen konuşması ‘’Bir hayalim var’’ adlı konuşmasıdır.

Zülfikar Ali Butto İdam edildi (1979)

Pakistan başbakanlarından Zülfikar Ali Butto General Ziya ül Hak tarafından darbe ile iktidardan düşürülmüştür. Bir cinayet olayına adı karıştığı için suçlu bulunarak 4 Nisan 1979 tarihinde asılarak idam edilmiştir. Zülfikar Ali Butto aynı zamanda Pakistan Halk Partisi’nin de kurucusudur. Kendisinden sonra kızı Benazir Butto siyasete atılmış o da bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.

GÜNÜN DİĞER OLAYLARI

1581 Francis Drake dünya turunu tamamladı ve I. Elizabeth tarafından şövalyelikle ödüllendirildi.

1814 Napolyon tahtından ilk defa çekildi.

1929 İstanbul'da düzenlenen Yerli Malı Kullanma ve Koruma Toplantısı'nda gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

1929 Alman motor tasarımcısı mühendis Karl Benz, öldü.

1941 Sultan Vahdettin'in eşi Emine Nazikeda, öldü.

1949 Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) kuruldu.

1953 Dumlupınar Denizaltısı, NATO tatbikatından dönerken İsveç gemisi ile çarpışarak battı; 81 Türk denizcisi öldü.

1966 Demirel, "Türkiye'de ABD üssü yoktur, tesisi vardır" dedi.

1968 Martin Luther King Memphis'te öldürüldü.

1975 Microsoft, Bill Gates ve Paul Allen ortaklığında kuruldu.

1979 Pakistan devrik Başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.

1985 Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, marangozlar sitesine düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

1988 İstanbul Sinema Günleri'nde iki filmin gösterilmesi müstehcenlik ve İslam'a aykırılık nedeniyle yasaklandı.

1991 Özel üniversitelere şartlı izin verildi.

1997 Asker ve siyaset adamı Alparslan Türkeş, öldü.

2001 Yargıtay, Mehmet Ali Ağca’nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkûm edildiği kararı onadı.

2002 PKK, Avrupa ülkelerinde yasaklanmasında sonra, adını KADEK (Kürdistan Demokrasi ve Özgürlük Kongresi) olarak değiştirdi.

2003 Yargıtay, Manisalı gençler davasında 11 polisin, 60 ile 130 ay hapis cezalarına çarptırılmalarına ilişkin kararı onadı.

2004 Konyaspor Teknik Direktörü Tevfik Lav, trafik kazasında öldü.

2004 Almanya Alevi Kadınlar Birliği konser düzenledi. Konserde 500 kadın aynı anda saz çalarken 300 kadın türkü söyledi.

2006 Mayın Bilincini Geliştirme Günü olarak ilk kez eylem yapıldı.