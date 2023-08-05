Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 5 Ağustos günü meydana gelen olaylar

Tarihte bugün veya tarihte 5 Ağustos günü meydana gelen olaylardan bazıları şöyle:

GÜNÜN OLAYI

Andrea Doria Osmanlı Donanmasına Yenilmekten Bıkmadı (1552)

Preveze Deniz Savaşında büyük bir haçlı donanmasının başında Barbaros Hayrettin Paşa’ya yenilen Andrea Doria, 5 Ağustos 1552 tarihinde Fransa’ya yardıma giden Turgut Reis’in karşısına çıktı. Fakat yine başarısızlığa uğradı ve kaçmayı tercih etti. Turgut Reis’in bu zaferinin adı Ponza Zaferidir.

Kanuni Sultan Süleyman Son Seferi Olan Zigetvar Önlerine Geldi (1566)

Kanuni Sultan Süleyman uzun bir aradan sonra hasta olduğu halde Avusturya üzerine sefere çıktı. Bu seferin nihai hedefi daha önce alınamamış olan Zigetvar kalesi idi. Osmanlı ordusu 5 Ağustos 1566 tarihinde Zigetvar önüne geldi ve kuşatma hazırlıkları başladı.

Ali Paşa Şehit Ali Paşa Oldu (1716)

Osmanlı Devleti Rusya’nın arkasından Venedik’ide yenerek Karlofça’da verdiklerini geri aldı. Sıranın kendisine geldiğini anlayan Avusturya Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti. Petervaradin’de 5 Ağustos 1716 tarihinde karşılaşan iki taraftan, Osmanlı ordusunun en önünde düşmana saldıran Ali Paşa’nın alnından vurularak şehit düşmesi üzerine Avusturya savaşı kazandı.

Mustafa Kemal TBMM Yetkileri İle Başkomutan Oldu (1921)

Yunanlıların 10 Temmuz 1921 tarihli büyük taarruz sonucu TBMM güçleri Sakarya nehrinin doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmış, Yunanlılar Ankara yakınlarına kadar sokulmuşlardı. Bu durum TBMM üzerinde büyük bir üzüntü ve belirsizlik oluşturdu. Bunun üzerine 5 Ağustos 1921 tarihinde TBMM’de çıkarılan 44 sayılı kanun ile Mustafa Kemal çok geniş yetkiler ile üç aylığına başkomutanlık görevine getirildi.

Yahudi Mültecileri Taşıyan Mefkure Teknesi Batırıldı (1944)

Yahudi mültecileri taşıyan Mefkure adlı tekne, İğne ada açıklarında bir denizaltı tarafından 5 Ağustos 1944 tarihinde batırıldı, 312 mülteci boğuldu.

İran Petrolünün Ortak İşletilmesine Karar Verildi (1954)

İran Petrolleri İngiliz Anglo-İranien Oil Company adlı bir İngiliz şirketi tarafından işletiliyordu. Ancak bu durum İran kamuoyu tarafından pek hoş karşılanmıyordu. Hatta Petrol İşletmelerinin millileştirilmesi gündeme gelmişti. İran’ın içişlerinde büyük karışıklıklar meydana gelmeye başladı. Sonunda 5 Ağustos 1954 tarihinde yapılan bir antlaşma ile İran Petrollerinin işletilmesi çok uluslu bir yapıya dönüştürüldü.

ABD, İngiltere ve SSCB Arasında Nükleer Denemelerin Sınırlandırılması Antlaşması Yapıldı (1963)

Küba Krizinin çözülmesinin ardından bir yumuşama dönemi başladı. ABD, İngiltere ve SSCB arasında 5 Ağustos 1963 tarihinde yer altı denemeleri hariç havada, karada ve denizde yapılan nükleer denemelerin durdurulmasına dair bir antlaşma imzalandı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1634 - IV. Murad içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.

1858 - ABD ile Avrupa arasındaki ilk transatlantik kablo çekildi.

1895 - Alman sosyalist düşünür Friedrich Engels öldü.

1897 - Edison ilk reklam filmini üretti.

1912 - Sultan Reşat, Meclis-i Mebusan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar meclis toplanmadı.

1914 - ABD'de ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.

1921 - Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na getirildi.

1925 - Mustafa Kemal, 29 Ocak 1923’te evlendiği Latife (Uşaklıgil) hanımdan ayrıldı.

1959 - Kütahya Cezaevi'nde çıkan isyan, güvenlik güçlerince gaz bombası kullanılarak bastırıldı.

1962 - ABD'li sinema oyucusu Marilyn Monroe, öldü.

1962 - Nelson Mandela hapse girdi (1990’da serbest kalacak).

1962 - Winston Churchill, özel bir yatla İstanbul’a geldi.

1964 - ABD Başkanı Lyndon Johnson, bir Amerikan destroyerine ateş açıldığı iddiasıyla, Kuzey Vietnam’ın bombalanması emri verdi.

1969 - Amerikan uzay aracı ‘’Mariner Seven’’, Mars’ın fotoğraflarını çekti.

1969 - Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası'nda işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 78 kişi yaralandı

1970 - Oyun yazarı, yönetmen, gazeteci Sermet Çağan, 44 yaşında öldü.

1971 - Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdı.

1978 - TÖB-DER, son 5 yılda 37 öğretmenin öldürüldüğünü açıkladı.

1980 - Ali Özgentürk’ün yönettiği ‘’Hazal’’ adlı film, Paris’te düzenlenen ‘’Prades Film Festivali’nde ‘’En İyi Film’ ödülünü aldı.

1980 - Lyon Konsolosluğu Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı, 4 kişi yaralandı.

1984 - Aktör Richard Burton, Cenevre’de öldü.

1989 - Döviz alım satımı serbest bırakıldı.

1992 - İstanbul metrosunun ilk bölümünü oluşturan Taksim-Şişli hattının inşaat sözleşmesi imzalandı.

1995 - Türk-İş Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.

1998 - Doğu Bloku’nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan’ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya’da 96 yaşında öldü.

1998 - Eski devlet ve sağlık bakanlarından Münif İslamoğlu, vefat etti

2010 - Futbol Federasyonu, Ankaraspor'un lisansını iptal etti ve tüm liglerden ihraç etti.