Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 5 Mart önemli olayları nelerdir?

Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar nelerdir, hangi hadiseler yaşandı, neler oldu?

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

Tarihin Gördüğü En Kanlı Diktatörlerden Biri Olan Stalin Öldü (1953)

Stalin, Bolşevik devriminin öncülerinden olup Gürcü asıllıdır. Lenin’in ölümünün arkasından iktidara gelmiş ve yaklaşık otuz yıl SSCB’yi idare etmiştir. İdaresi sırasında SSCB’de komünizmin yerleşmesi için her türlü yöntemi (özellikle de kan dökmekten hiç kaçınmamış) uygulamıştır. Doğu Avrupa ülkelerinde de komünizmin yayılması için büyük çaba harcamıştır. SSCB’nin kanlı diktatörü Josef Stalin 5 Mart 1953 tarihinde ölmüştür.

İtalyanların elindeki Antalya Fethedildi (1207)

Antalya Aldo Brandini adındaki bir İtalyan’ın idaresinde bulunuyordu. Şehri kuşatan Anadolu Selçuklu devleti hükümdarı Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev şehrin Kıbrıs kralından yardım görmesi üzerine kuşatmayı kaldırmıştı. Bir süre sonra şehirde bulunan Rum ahali Sultan’dan yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev 5 Mart 1207’de Antalya’yı fethetti.

Osmanlı Tarihinin En Kısa Sadrazamlığı Yaşandı (1656)

Zurnazen Mustafa Paşa sadrazamlığa getirilmesinden altı saat sonra askerin karşı çıkması üzerine 5 Mart 1656’da görevden alındı ve yerine Siyavuş Paşa atandı.

Yeşilay Cemiyeti Kuruldu (1920)

İşgal kuvvetleri özellikle Türk gençliğini alkol ve uyuşturucuya alıştırarak işe yaramaz hale getirmeye çalışıyorlardı. Bu amaçla İstanbul’a getirdikleri içkileri ya bedava ya da çok ucuza halka veriyorlardı. Bu ortam içerisinde kötü alışkanlıklar ile mücadele etmek için Şeyhülislam Haydarizade İbrahim Efendi’nin teşviki ile 5 Mart 1920’de İstanbul’da bir Yeşilay Cemiyeti kuruldu.

İlk Diyanet İşleri Başkanı Vefat Etti (1941)

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara müftüsü iken Milli Mücadeleye verdiği destek ile tanınmıştır. Milletvekilliğide yapan Rıfat Börekçi Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması ile ilk Diyanet İşleri Başkanı oldu. Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi 5 Mart 1941 tarihinde 80 yaşlarında iken vefat etti.

PKK Militanları Çığ Altında Kaldı (1993)

Muş ilinin Kızılsu Vadisinde tespit edilen PKK’lı militanlar üzerine düzenlenen hava saldırısı sırasında 5 Mart 1993 tarihinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu uçak saldırısından kaçmaya çalışan yaklaşık 60 kadar militan çığ altında kalarak öldü.

Çankırı Valisi Ayhan Çevik’e Bombalı Saldırı Düzenlendi (1999)

Çankırı valisi Ayhan Çevik’e 5 Mart 1999’da TİKKO örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda vali Ayhan Çevik ağır yaralandı. Koruma polisi ve saldırı sırasında bölgeden geçen iki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1836 Samuel Colt, ilk 34 kalibre altıpatlar (revolver) tabancanın seri üretimine başladı.

1912 İtalya hava balonlarını askeri amaçlarla kullanan ilk ülke oldu. Balonları Türk hatlarının gerisine keşif için gönderdiler.

1920 Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.

1924 İstanbul'da Maarif Müdürlüğü, Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereğince medreselere el koydu.

1933 Büyük Buhran: ABD başkanı Roosevelt, bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu.

1933 Almanya’daki seçimlerde, Nazi Partisi oyların %43,9’unu aldı.

1941 Cumhuriyetin ilk diyanet işleri başkanı Rifat Börekçi, öldü.

1942 Savaştan kaynaklanan yokluk nedeniyle okul bahçelerine patates, yerelması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başladı.

1946. İkinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen ‘’Demirperde’’ kavramı; ilk kez İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in bir konuşmasında kullanıldı.

1953 Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, öldü

1969 Balıkesir'de Akbaşlak köyü muhtarı "düğün tüzüğü" hazırladı ve mevlit okutmayan damatlara ceza kesileceğini açıkladı.

1971. Amerikalı 4 asker Ankara’da terör örgütü THKO mensuplarınca kaçırıldı. Bir duyum üzerine polisin 5 Mart’ta üniversiteye düzenlediği baskında çatışma çıktı; Erdal Şener adlı öğrenci öldü, yaralananlar oldu. ABD’li askerler 8 Mart’ta serbest bırakıldı.

1977 Türkan Şoray, Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde "Dönüş" filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı.

1978 Balkan Şampiyonası’nda Mehmet Yurdadön 12 bin metre, Sadık Salman 8 bin metre yarışmasında birinci oldular.

1979 Uzay aracı Voyager1, Jüpiter'in 172000 mil yakınından geçti.

1986 Son 42 yılın en yoğun kar yağışı: İstanbul'da hayat durdu.

1993 Uçakların bombaladığı Muş'un Kızılsu Vadisi'nden kaçmak isteyen 60 PKK militanı, çığ altında kalarak öldü.

1994. Birleşmiş Milletler, Bosna’ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti.

2000 Hayırseverliği ile tanınan işadamı Mimar ve sanayici İzzet Baysal, öldü.

2001 Mekke'de Hac'da çıkan izdihamda 35 hacı adayı öldü.

2007 Türkiye Vatanseverler Partisi kuruldu.

2011 Tahir Büyükkörükçü, Konya eski müftüsü ve Kapu Camii vâizi, 20. yüzyılın önemli İslâm âlimlerindendir. 5 Mart 2011 günü 06:00 sularında tedavi gördüğü Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir.

2013 Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, öldü.