Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 5 Temmuz günü yaşanan olaylar nelerdir?

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

FRANSA CEZAYİR’İ İŞGAL ETTİ



5 Temmuz 1830’da Fransa, Cezayir'i işgal etti. Uzun yıllar adeta soykırım uygulanan Cezayir’de yaşanan direniş mücadelesi sonucunda 5 Temmuz 1962’de Cezayir, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.



TALAT AYDEMİR İDAM EDİLDİ



5 Temmuz 1964’te Emekli Albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Aydemir, girişimini 21 Mayıs 1963'te tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 5 Temmuz 1964’te ise idam edildi.



PAKİSTAN'DA DARBE OLDU



5 Temmuz 1977’de Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya ül Hak darbe yaptı. Başbakan Zülfikar Ali Butto tutuklandı. 1979 yılında Butto idam edildi. İslam Şeriatını ilan eden Ziya ül Hak 1988'de ABD büyükelçisinin ve kurmaylarınında bulunduğu uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybedene kadar yönetimde kaldı. Ölümünün ardından seçimleri açık farkla kazanan Zülfikar Ali Butto'nun kızı Benazir Butto başbakan oldu.



BAŞBAĞLAR’DA KATLİAM YAŞANDI



5 Temmuz 1993’te Başbağlar Katliamı yaşandı. Sivas Katliamından 3 gün sonra, bu olaya misilleme olarak PKK tarafından yapıldığı iddia edilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyünde öldürüldü. Olayın üzerindeki esrar perdesi hala kalkmadı, olayı gerçekleştirenlere dair bir sonuç alınamadı.



İSRAİL GAZZE’Yİ İLHAK ETTİ



5 Temmuz 1967’de İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan, Gazze'yi ilhak ettiklerini açıkladı. Gazze’ye yönelik baskı ve ambargolar gün geçtikçe ağırlaştı. Gazze halkının direniş ve İslami yaşam tarzına yönelik tercihleri İsrail ve bütün dünya tarafından baskı ile sindirilmeye çalışıldı.



NECMETTİN ERBAKAN’A ÖMÜR BOYU SİYASET YASAĞI GETİRİLDİ



5 Temmuz 2000’de kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan verilen 1 yıllık hapis cezası Yargıtay'da onaylandı. Necmettin Erbakan ömür boyu siyasi yasaklı oldu.

TARİHTE BUGÜN YAŞANAN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

Tarihte bugün yaşanan diğer önemli olaylar;

1830 - Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.

1917 - Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı.

1921 - Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1938 - Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1939 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945 - İngiltere'yi II. Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimi kaybedince başbakanlıktan ayrıldı.

1946 - Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950 - Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.

1964 - Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.

1971- Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçişini öngören katma protokol, Meclis'te kabul edildi.

1974 - Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Yedi ilde haşhaş ekimi yapılabilmesini öngören karar, ABD'nin tepkisine yol açtı.

1977 - Pakistan'daki askeri darbede, General Ziya Ül Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.

1993 - Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu DYP-SHP koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı.

2004 - Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Necdet Mahfi Ayral, 96 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005 - Zorlu Grubu'nun kurucusu Mehmet Zorlu 86 yaşında İstanbul'da öldü.

2007 - Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişiklik paketinin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP tarafından yapılan başvuruları reddetti.

2008 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2012 - Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk asker uçağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı.

2015 - Efes antik kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2016 - Giresun'da, bölgedeki birliklere bayram ziyaretleri gerçekleştiren üst düzey askeri personel ile ailelerini taşıyan helikopterin, yoğun sisin etkili olduğu dağlık alana düşmesi sonucu 2'si asker, 5'i askeri personel eş ve çocuğu, 7 kişi hayatını kaybetti.

2019 - Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yurt yangını davasında, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.