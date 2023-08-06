Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 6 Ağustos günü önemli olayları

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

ABD Hiroşima’ya Atom Bombası Attı (1945)

İnsanlık tarihinin en korkunç olaylarından birisi olan ABD’de tarafından gerçekleştirildi. ABD, Japonya’yı teslime mecbur bırakmak için 6 Ağustos 1945 tarihinde Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası attı. Sonuç korkunç oldu. Yaklaşık 20 bin ton TNT gücünde ki atom bombası yaklaşık 70 bin insanın ölümüne bir o kadar kişinin de yaralanmasına neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu Sona Erdi (1806)

Kutsal-Roma Germen İmparatorluğu Almanya ve Avusturya merkezli olarak kurulmuş ve içerisinde 400’e yakın devletçik barındıran bir Orta Avrupa devletiydi. Bu devletin son hükümdarı Napolyon’a yenilince sadece Avusturya hükümdarlığında karar kıldı ve 6 Ağustos 1806 tarihinde Kutsal Roma Germen İmparatorluğu resmen sona erdi.

I.Nazilli Kongresi Toplandı (1919)

Batı Anadolu’da özelliklede Aydın bölgesinde faaliyet gösteren direnişçilerin düzensizliklerinin giderilmesi için 6-9 Ağustos 1919 tarihinde I.Nazilli Kongresi toplanmıştı. Ayrıca Yunan işgal ve baskılarına karşı etkin bir mücadele kararı alınmıştı.

Türkiye Fır Hattı Tehdidini Fark Etti (1974)

Yunanistan ile Türkiye arsında yapılmış olan 1952 antlaşmasının FIR hattı ile ilgili hükümlerinin son derece sakıncalı olduğu ilişkilerin gerginleşmesi ile fark edildi. Bu antlaşmaya göre Ege üzerinden gelen uçaklar karasularımıza girerken ancak 1-2 dakika önce haber vereceklerdi. Türkiye bu durumu düzeltmek için 6 Ağustos 1974 tarihinde havacılara bir NOTAM verdi. Bunun içeriği şöyleydi: Türkiye Ege Hava sahasını bir çizgi ile kuzey-güney diye ikiye ayırmış ve bu çizgiye gelen uçaklar uçuş bilgilerini İstanbul’a vereceklerdi. Bu durum Türkiye’ye 10-15 dakika zaman kazandırıyordu.

Sismik-I Ege Denizine Açıldı (1976)

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle gergin olan Türk-Yunan ilişkileri Yunanistan’ın kıta sahanlığı konusunu gündeme getirmesi ile iyice gerginleşti. Türkiye kıta sahanlığı konusunda da kararlı olduğunu göstermek için Yunanistan tarafından tartışmalı hale getirilmek istenen alanda araştırma yapmak üzere Sismik-I adlı araştırma gemisini 6 Ağustos 1976 tarihinde Türk savaş gemilerinin himayesinde Ege Denizi’ne gönderdi.

Kore Havayollarına Ait Yolcu Uçağı Düştü (1997)

Kore Havayollarına ait Boeing-747 tipi bir yolcu uçağı 6 Ağustos 1997 tarihinde Guam’da düştü. Bu uçak kazasında 227 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1571- Magosa’nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle, Kıbrıs’ın fethi tamamlandı.

1726 Almanya ve Rusya, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.

1806 Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu resmen sona erdi.

1890 Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn hapishanesinde gerçekleşti.

1914- İlk elektrikli trafik lambası, ABD’nin Ohio Cleveland kentinde hizmete girdi.

1915- İtilaf Devletleri’nin orduları, Anafartalar’da karaya çıktı.

1922- İsmet Paşa (İnönü), ordu komutanlarına gizli olarak taarruza hazırlık emrini verdi. Mustafa Kemal Paşa da Ankara’ya dönüşünde, taarruz planını Bakanlar Kurulu’na açıkladı.

1924- Lozan Barış Antlaşması yürürlüğe girdi.

1926 G. Ederl, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.

1938- ‘’Times’’ gazetesi, Atatürk ve Atatürk Türkiyesi özel sayısı yayımladı.

1945 ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası attı. 70.000 kişi o anda, onbinlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü.

1956- Turan Selçuk, İtalya’da düzenlenen yarışmada Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.

1957- Zonguldak liman tesisleri, törenle hizmete açıldı.

1960 Küba Devrimi gerçekleşti. Ambargoya misilleme olarak, ülkedeki tüm ABD ve yabancı mülkiyet millîleştirildi.

1963 Dönemin Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin, "İstanbul'a köprüden önce Metro yapmak gerekir" dedi.

1982 Yazar, siyasetçi ve eski bakan Samet Ağaoğlu, öldü.

1982- Tarihçi Feridun Fazıl Tülbentçi öldü.

1989- Milli Piyango İdaresi, ‘’Kazı-Kazan’’ oyununu piyasaya çıkardı.

1997- İMKB Başkanı Tuncay Artun öldü.

1999 TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden -İş Genel Başkanı Şemsi Denizer, silahlı saldırı sonucu öldü.

2007 R. Tayyip Erdoğan, Cumhuraşkanı A. Necdet Sezer tarafından Cumhuriyetin 60. Hükümetini kurmakla görevlendirildi.