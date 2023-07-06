Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 6 Temmuz günü olayları nelerdir?

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kutsal Emanetler Osmanlı Devletine Teslim Edildi (1517)

Yavuz Sultan Selim Mısır’ı alarak Memluk Devletine son vermişti. Memluk Devletine bağlı olan Mekke Emiri Şerif II.Berekat, büyük oğlu Muhammed Ebu Numeyy’i Kahire’ye Yavuz Sultan Selim’e gönderdi. Ebu Numeyy; Mekke, Medine, Kabe, Ravza-i Mutahhara anahtarlarını ve Şeriflerin elinde bulunan Kutsal Emanetleri 6 Temmuz 1517 tarihinde Yavuz Sultan Selim’e teslim etti ve bağlılıklarını bildirdi. Bu emanetler arasında en önemlileri Sancak-ı Şerif ve Hırka-i Saadet’tir. Hz. Osman ve Hz. Ali’nin el yazıları ile yazmış oldukları Kur’an-ı Kerim’de dahil mukaddes emanetler Topkapı Sarayında Hırka-i Saadet dairesine kondu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü İngiliz Devlet Adamı Sir Thomas More’nin Boynu Vuruldu (1535)

Ütopya adlı devlet sistemini konu edindiği eserin yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More 6 Temmuz 1535 tarihinde boynu vurularak öldürüldü. Suçu Kral VIII.Henry’yi İngiliz kilisesinin başı olarak tanımamış olmasıydı.

Osmanlı Donanması İle Rus Donanması İlk Kez Karşılaştılar (1770)

Rusların Baltık Denizinde bulunan donanması Atlas Okyanusuna dolaşmış ve Akdeniz’e inmişti. Karadeniz bir Osmanlı iç denizi olduğu için Rusların o tarihlerde Karadeniz’de bir donanması bulunmuyordu. Osmanlı-Rus Donanmaları ilk kez Ege Denizi’nde Koyun Adaları açıklarında 6 Temmuz 1770 tarihinde karşılaştılar. Bu karşılaşmanın ilk galibi Osmanlı Donanması oldu. Çünkü Türk topları Rusların toplarından daha etkiliydi. Akşam olması üzerine Kaptan-ı Derya Hüsamettin Paşa donanmayı Çeşme Limanına düzensiz bir şekilde demirletti. Teslim olmak için geldiği zannedilen iki küçük Rus gemisi 6/7 Temmuz 1770 gecesi aniden ateş açarak Osmanlı Donanmasının çıkan yangın ile yok olmasını neden oldular.

Kuduz Aşısı İlk Kez İnsanlara Uygulandı (1885)

Fransız kimyager ve biyolog Louis Pasteur uzun süren çalışmaları sonunda kuduz virüsünü zayıflatarak kuduz aşısını elde etmeyi başardı. Pasteaur bu aşıyı ilk kez 6 Temmuz 1885 tarihinde ilk defa bir insan üzerinde denedi. Kesin ölecek gözüyle bakılan çocuğun iyileşmesi kuduz aşısının başarılı olduğunu kanıtlamış oldu.

Kıbrıslı Gazeteci Kutlu Adalı Evinin Önünde Öldürüldü (1995)

Başlangıçta Rauf Denktaş’ın yazı işleri müdürlüğünü yapan Kutlu Adalı daha sonra kamu hizmetinden ayrıldı ve tamamen gazeteciliğe başladı. Rauf Denktaş’a muhalefeti ile öne çıkmış ve Kıbrıslılık düşüncesinin savunuculuğunu yaparken 6 temmuz 1995 tarihinde evinin önünde faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir.

Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı Seçildi (1997)

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının arkasından 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan MHP 5.olağanüstü kongresinde Devlet Bahçeli genel başkanlığa seçildi. Diğer aday Tuğrul Türkeş yeterli oyu alamamıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1917- Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

1924- Dr. Safiye Ali hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi’ne katılmak üzere Londra’ya gitti.

1927- Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı.

1965- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi.

1971- Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü.

1975- Tarihçi ve Yazar Reşat Ekrem Koçu 70 yaşında İstanbul’da öldü.

1981- Magazin ve Aktüel Haberler Ajansı (MAK AJANS) kuruldu.

1984- Türkiye’nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul’da öldü.

1991- Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla’ya atandı.

1993- Erzincan’da Başbağlar köyüne saldıran teröristler, kadın erkek, çocuk demeden 28 vatandaşı öldürdü. Teröristler köyü de ateşe verdi.

1994- Gazeteci Teoman Erel trafik kazasında öldü.

1995- Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme’de 80 yaşında öldü.

1995- Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kentin simgesi Hitit Güneşi’ni değiştirme kararını reddetti.

1999- Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz’da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti.

2003- Türkiye Turing ve Otomobil Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Gülersoy öldü.

2009 -Çinli Han milliyetçileri ile Müslüman Uygurlar arasında çatışmalar çıktı. Polis ve askerler, protesto gösterisi yapan Uygurlara ateş açtı. Uygur Katliamı yaşandı.