Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 7 Mart günü olayları nelerdir?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar nelerdir?

TARİHTE BUGÜN

Şerif Hüseyin Kendisini Halife İlan Etti (1924)

TBMM tarafından 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılması üzerine Şerif Hüseyin kendisini 7 Mart 1924’te halife ilan etti. Ancak bu durum onun krallığının da sonu oldu. Çünkü Şerif Hüseyin ile rekabet içerisinde olan Necd Kralı Abdülaziz es Suud onun halifeliğini tanımadı ve Hicaz’ı ele geçirmek için harekete geçti. Şerif Hüseyin tahtı oğluna bırakarak Hicaz’dan ayrılmak zorunda kaldı. Oğlu Ali bir süre dayandı ise de başarılı olamadı ve Hicaz 1932’de tamamen Suud’ların eline geçti.

Orhan Gazi İznik’i Aldı (1331)

Orhan Gazi, Bizanslılardan o tarihlerde Bursa’dan daha büyük bir şehir olan İznik’i 7 Mart 1331’de, fethetti. İznik’i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos Paleologos’un Osmanlı’nın üzerine yürüdü. Orhan Gazi, İmparator’u İzmit Körfezi kuzeyinde, Gebze Darıcasına yakın Palekanon (Maltepe Savaşı)mevkiinde 8.000 kişilik ordusuyla karşıladı, yalnız 275 şehit vererek, düşmanı kolayca yendi.

Artvin’in İşgali Sona Erdi (1921)

Artvin 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda Rusya’ya bırakılmıştı. Bolşevik İhtilali sonrasında I.Dünya Savaşından çekilen Rusya yapılan antlaşma neticesinde Artvin’de yapılan halk oylaması ile bölgeden çekildi. Arkasından Mondros Ateşkes Antlaşması ile Artvin İngiliz işgaline uğradı. İngilizlerin çekilmesi ile Artvin’i Gürcistan işgal etti. Son olarak TBMM ile anlaşan Gürcistan 7 Mart 1921 tarihinde Artvin’i bıraktı.

İstiklal Mahkemelerinin Görevine Son Verildi (1927)

İstiklal Mahkemelerinin görevine 7 Mart 1927’de son verildi. İstiklal Mahkemeleri’nin kararları kesindi ve hiçbir başka mercinin onayı olmadan doğrudan uygulanıyordu. İstiklal mahkemeleri görev süresi içerisinde yaklaşık 60.000 kişi yargılanmış 3.000’e yakın idam kararı verilip infaz edilmiştir.

Hindistan’ın Pencap Eyaletinde Müslümanlara Ateş Açıldı (1947)

Hindistan’ın Pencap eyaletinde bağımsızlık isteyen Müslümanları üzerine 7 Mart 1947’de ateş açıldı. Bu olayda yaklaşık 300 Müslüman hayatını kaybetti bir çok Müslüman ise yaralandı.

Fransa Üçüncü Büyük Gücü Olmak İstiyordu (1966)

Fransa Cumhurbaşkanı De Gaule Fransa’yı dünyanın üçüncü büyük gücü haline getirmek istiyordu. Hatta o bunu şu şekilde ifade etmişti: ‘’ABD ve SSCB’nin etkisinde olmayan bir dünyada yeni bir düzen ve yeni bir denge oluşturmak ‘’ Bu amaçla Fransa 7 Mart 1966’da NATO’nun askeri kanadından çekildi. Fakat siyasi ilişkilerini devam ettirdi. Bu olayın sonucu olarak NATO’nun merkezi Paris’ten Brüksel’e taşındı.

Çetin Emeç Öldü (1990)

Hürriyet gazetesi yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda yazarı olan Çetin Emeç 7 Mart 1990’da İstanbul Suadiye’de evinden işine gitmek için çıktığı sırada düzenlenen bir suikastla öldürüldü. Aynı olayda Çetin Emeç’in şoförü de öldürüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1954. Petrol işletmeciliğini yabancı sermayeye açan Petrol Yasası Meclis’te kabul edildi. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu.

1969. Golda Meir İsrail’in ilk kadın başbakanı oldu.

1977. Pakistan’da seçimleri Zülfikar Ali Butto kazandı.

1979. ABD uzay aracı Voyager I, Jüpiter ve Uranüs’ün Satürn gibi halkalara sahip olduğunu keşfetti. Voyager I, Jüpiter’in halkalı resimlerini dünyaya gönderdi.

1983. Zonguldak Ereğli Kömür İşletmeleri’nin Kandilli üretim havzasındaki Armutçuk Ocağı’nda meydana gelen patlamada 102 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

1989. Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde ‘’dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılmasını’’ serbest bırakan yasayı iptal etti.

1990 Gazeteci Çetin Emeç uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü.

1991 Son aylarda 9 kişinin gözaltında öldüğü açıklandı.

1997 İskenderun Cezaevi'nden sol görüşlü 28 mahkûm tünel kazarak kaçtı; firarilerden 8'I yakalandı.

2009 Diyarbakır'dan kalkan TSK'ya ait helikopter Kayseri civarında düştü. 2 pilot hayatını kaybetti.

2014 Ergenekon davasından yargılanan İlker Başbuğ, 26 ay sonra hak ihlali gerekçesiyle tahliye edildi.