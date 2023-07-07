Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 7 Temmuz günü olayları nelerdir?

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

Tarihte bugün veya tarihte 7 Temmuz günü yaşanan önemli olaylardan bazıları şöyle:

VATİKAN KURULDU



7 Temmuz 1929'da Mussolini ile Papa anlaşarak Vatikan şehrini kurdu. Vatikan İtalya'da katolik dünyasının yönetim merkezi olarak kurulan bir şehirdi.



BEYRUT İŞGAL EDİLDİ



7 Temmuz 1941'de Beyrut işgal edildi. 2. Dünya savaşında Fransız ve İngiliz birlikleri Beyrut'u işgal ettiler.



İRAN'DA İSLAM ŞERİATI UYGULANMAYA BAŞLADI



7 Temmuz 1980'de İran Devriminden sonra İran genelinde İslam Şeriatı uygulanmaya başladı.



KUZEY YEMEN VE GÜNEY YEMEN ARASINDAKİ SAVAŞ SONA ERDİ



7 Temmuz 1994'te Kuzey Yemen ile Güney Yemen arasında devam eden savaş bitti. Kuzey Yemen Güney Yemen'i yenerek galip oldu.



LONDRA METROSUNA BOMBALI SALDIRI YAPILDI



7 Temmuz 2005'te Londra metrosuna bombalı saldırı yapıldı. Saldırılarda 56 kişi öldü. Hükümet tarafından Müslümanlara atfedilen saldırılar sonunda Müslümanlar ve diğer yabancılarla ilgili birçok yasal düzenleme yapıldı.



ÇEŞME’DE OSMANLI DONANMASINI RUSLAR YAKTI



Aleksey Grigoryeviç komutasındaki Rus ordusu Baltık denizinden Akdeniz’e gelerek İzmir yakınlarındaki Çeşme Burnu ile Sakız adası arasında Osmanlı donaması ile savaşa tutuştu.Tarihte donanma ile ilk kez Akdeniz’e gelen Ruslar, 7 Temmuz 1770’de Çeşme’de Osmanlı donanmasını yaktılar. Osmanlı donanmasının yakılması savaşın seyrini değiştirerek, Ruslar savaşı kazandılar.