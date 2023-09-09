Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 9 Eylül günü meydana gelen önemli olaylar

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Penşir Arslanı Ahmet Şah Mesut Şehit Edildi (1953-2001)

Afganistan’da SSCB işgaline karşı başlatılan cihadın ünlü komutanlarındandır. Bir asker çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Şah Mesut Rusları Penşir Vadisi’ne sokmadı. Ruslar çekildikten sonra mücahit grupları aralarında ki problemleri çözemediler. Bu ortamdan yararlanan Taliban başkent Kabil’e kadar ele geçirdi. Taliban’a karşı en büyük direniş yine Ahmet Şah Mesut’un liderliğindeki Kuzey İttifakı’ndan geldi. Ünlü Afgan mücahit lideri Ahmet Şah Mesut iki intihar bombacısının saldırısı ile 9 Eylül 2001 tarihinde hayatını kaybetti. Suikastin 11 eylül olaylarının hemen öncesinde gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Koyungeçidi Zaferi (1578)

Özdemiroğlu Osman Paşa 9 Eylül 1578’de Koyungeçidi Meydan Muharebesini kazanarak Safevi ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Bu zaferden sonra Sünni Türklerin ağırlıkta olduğu Şirvan bölgesi (Kuzey Azerbaycan) Osmanlı Hakimiyetine alındı. Bu bölgenin alınması İstanbul’da sevinçle karşılandı.

Sivastopol Alındı (1855)

Kırım savaşının dönüm noktalarından birisi olan Sivastopol’un alınması9 Eylül 1855’te gerçekleşti. Sivastopol’ün kaybından sonra Ruslar artık fazla dayanamayacaklar ve barış girişimlerine başlayacaklardır.

Türkiye’de ilk Telgraf Hattı Açıldı (1855)

İngilizlerin öncülüğü ile ilk telgraf hattı İstanbul-Edirne-Varna arasında kuruldu. Daha sonra bu hat Kırım’a kadar ulaştırıldı. Kırım’dan gelen ilk mesaj Sivastopol’un alındığını müjdeliyordu.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Girit’te (1878)

Berlin antlaşmasından sonra Girit’teki Hıristiyanlar Avrupalı büyük devletleri kullanarak Osmanlı Devletine baskı yapmaya başladılar. Osmanlı Devleti de sorunu çözmek için olağanüstü komiser olarak Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı 9 Eylül 1878’de Girit adasına gönderdi.

Yunan İşgali Sona Erdi (1922)

Türk ordusu 26 Ağustos 1922’de başladığı Büyük Taarruza aralıksız devam ediyordu. Son olarak 9 Eylül 1922’de İzmir Yunanlılardan temizlendi. Böylece 15 Mayıs 1919’da İzmir’deki Rum azınlık tarafından İzmir’e çıkışları büyük kutlamalarla başlayan Yunan ordusunun heyecanı hezimetle sonuçlanmıştı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunanlılar 9 Eylül 1922’de ülkeden çıkarıldı.

Halk Fırkası Kuruldu (1923)

9 Eylül 1922 Tarihinde Halk Fırkasının tüzüğü kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa Halk Fırkası’nın ilk reisliğine, Kütahya milletvekili Recep (Peker) Bey de “katibi umumiliğe (Genel Sekreter)” seçilmiştir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti partiye dönüştürülerek partinin bütün ülkede kolayca teşkilatlanması sağlanacaktır. Cumhuriyetin ilanından sonra Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Fırkası ismini aldı. http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=173978

Hatay Sorunu Milletler Cemiyeti’nde (1936)

Fransa 1936 bölgedeki bütün haklarını Suriye ve Lübnan’a devrederek bölgeden çekilme kararı aldı. İskenderun sancağı olarak adlandırılan Hatay bölgesini de Suriye’ye bırakıyordu. Türkiye bu durumu kabul etmedi ve 9 Eylül 1936’da Milletler Cemiyetine başvurarak Fransa ile ikili görüşme istedi. Fakat bu öneri kabul edilmedi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1141-Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer, Katvan’da Karahitaylara yenildi.

1493-Akıncı komutanı Yakup Paşa yolunu kesen Macar ordusunu Adbina’da bozguna uğrattı.

1886- Bern uluslararası kopya hakları (Copyrights) konvansiyonu toplandı.

1921- Sakarya Savaşı’nda; Mustafa Kemal Paşa, bazı komutanlarla ‘’düşmanın mukavemetinin kırıldığı Polatlı’nın kuzeyindeki Zafertepe’ye gelerek, Yunanlıların durumunu inceledi.

1923- ‘’Halk Fırkası’’ Tüzüğü onaylandı. Böylece CHP’nin kuruluşu gerçekleştirildi.

1933- İzmir Enternasyonal Fuarı’nın çekirdeğini oluşturan ‘’9 Eylül Panayırı’’nın ilki, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından açıldı.

1971- Boğaziçi Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1974- Keban Baraj ve Hidroelektrik Santralı açıldı.

1974- 11. Antalya Film Şenliği’nde, Altın Portakal Ödülü’nü Lütfü Ömer Akat’ın ‘’Düğün’’ filmi aldı.

1976- Çin Halk Cumhuriyeti lideri Mao Zedung öldü.

1982- Türkiye’nin Burgaz Konsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, Ermeni teröristlerce öldürüldü.

1991- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yeniden faaliyete geçti.

1993- İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti.

1993- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu.

2009 - İstanbul'da son 80 yılın en yüksek yağışı yaşandı. Su taşkınları nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirdi, büyük çapta maddi hasar oluştu.