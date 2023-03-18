Tarihte bugün neler oldu? Tarihte 18 Mart günü olayları neler?

Tarihte bugün veya tarihte 18 Mart günü meydana gelen olaylar arasında en öne çıkanı tabii olarak Çanakkale Zaferi'dir.

İşte tarihte bugün yaşanan olaylardan bazıları:

Çanakkale Zaferi Kazanıldı (1915)

İngiltere ve Fransa I.Dünya savaşının süresini kısaltmak istiyorlardı. Bunun tek yolu vardı Çanakkale’yi geçmek. Böylece hem Osmanlı Devletini savaş dışında bırakacaklar hem de müttefikleri Rusya’ya gerekli yardımı ulaştıracaklardı. Bu düşüncelerini 19 Şubat 1915’ten itibaren uygulamaya koydular. Türk tabyalarının tamamen etkisiz hale getirildiğine inanarak 18 Mart 1915’te Çanakkale’den geçme girişimini başlattılar. Ancak bu onlar için tam bir felaketle sonuçlandı. Donanmanın bir çok büyük gemisinin batması sonucu geri çekilmek zorunda kaldılar. Başarılı bir kara harekatı yapılmadan denizden Çanakkale’yi geçmenin imkansız olduğunu anlamışlardı.

Rus Çarı Korkunç İvan Öldü (1584)

Büyük Rusya’nın kurucusu ve aynı zamanda acımasızlığı ile de ün salmış olan Rus Çarı Korkunç İvan 18 Mart 1584’de aniden öldü. Araştırmacılar büyük bir ihtimal ile zehirlendiğini iddia ederler.

1848 İhtilalleri Prusya‘da da Görüldü (1848)

Bilindiği gibi Fransa’da 1848 yılında liberalist ve sosyalist isteklerle başlayan 1848 ihtilalleri neredeyse tüm Avrupa’yı etkilemişti. Prusya’nın başkenti Berlin’de 18 Mart 1848’de halk krala karşı özgürlük istekleriyle ayaklandı. Bunun üzerine Kral IV.Frederik Wilhelm halka anayasa hazırlama sözü verdi. Böylece Prusya’da halk kraldan istediğini almış oldu yani isyan amacına ulaştı.

Osmanlı Mebusan Meclisi Son Toplantısını Yaptı (1920)

İtilaf Devletleri 16 Mart günü İstanbul’u resmen işgal edip bir çok resmi daireye el koymuşlardı. Meclis-i mebusan’ın bazı milletvekillerini de tutuklayıp Malta adasına sürgün etmişlerdi. Bu şartlar altında son toplantısını 18 Mart 1921 tarihinde gerçekleştiren Meclis-i Mebusan çalışmalarına ara verme kararı aldı.

Köy Kanunu Kabul Edildi (1924)

TBMM’De 18 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 442 sayılı köy kanuna göre 1.maddesine nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara (şehir) denir. Nüfusu iki binden aşağı olsa dahi belediye teşkilatı mevcut olan nahiye,kaza ve vilayet merkezleri kasaba itibar olunur. Ve Belediye Kanununa tabidir.

Fransa’nın Cezayir Soykırımı Bitti (1962)

Fransa 1954 yılında başlayan Cezayir ayaklanmasını tüm çabalarına rağmen bastıramadı. Bu süre içerisinde Fransa Cezayir nüfusunun yaklaşık %15’ini katletti. Başka bir deyişle yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti. Cezayir dünyanın gözleri önünde açık bir soykırım gerçekleştirmişti. Sonunda pes eden Fransa Cezayirli direnişçiler ile yaptığı iki yıllık görüşmeler sonunda 18 Mart 1962’de ateşkes antlaşması yaptı. İmzalanan Evianles-Bains antlaşması sonrası Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi aynı gün ateşkes ilan ederek mücadeleyi durdurdu. Cezayir’de yapılan referandum sonunda halkın %91’i bağımsızlıktan yana oy kullandı.

Cezayir’in bağımsızlık savaşı sırasında Fransa en büyük desteği İsrail’den görmüştü. Çünkü Fransa gerilla savaşı konusunda tecrübesizdi. İsrailliler bu konuda Fransa’dan yardımlarını esirgemediler ve Fransız ordusunu eğittiler. Bu işin başında ki tanınmış İsrailli general İzak Rabin ve Haim Herzog.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1871. Fransız-Alman savaşından alınan yenilginin ve III. Napoleon yönetimindeki İkinci İmparatorluk’un (1852-1870) çöküşünün ardından Paris’te çıkan ayaklanmalar sırasında, Paris Komünü kuruldu.

1926. Finike’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde, 27 kişi öldü.

1926. Papa I. Eftim (Pavli Erenerol), Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi’ni kurdu.

1940. Hitler ve Mussolini, İtalya’da buluştu. İtalya, Almanya’nın yanında savaşa girme kararı aldı. Bundan dört yıl sonra aynı gün, Almanlar Macaristan’ı işgale başladı.

1949. Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü (NATO) kuruldu.

1949. ‘’Harika Çocuklar Yasası’’ kapsamında yurtdışında eğitim görmesine karar verilen yedi yaşındaki İdil Biret, Paris’e gitmek üzere ailesiyle İstanbul’dan ayrıldı. Fransa’da öğrenim görecek olan İdil Biret ile tanınmış kompozitör Nadia Boulanger’nin ilgileneceği bildirildi.

1953. Yenice ve Gönen’de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, 265 kişi öldü.

1956. Fransa, Cezayir’e asker çıkarmaya başladı.

1965. İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Aleksey Leonov, Dünya’dan 2.177 kilometre yükseklikte, ‘’Voskhod II’’ (Gündoğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta kaldı. Leonov, bu sürenin 12 dakika 9 saniyesini ‘’yürüyerek’’ geçirdi.

1974. Pakistan’ın devrik devlet başkanı Zülfikar Ali Butto, muhaliflerinden birine suikast düzenlettiği iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı.

1979. CENTO Genel Sekreteri Büyükelçi Kamuran Gürün, örgütün dağılması için çalışma başlatıldığını açıkladı. CENTO Daimi Komitesi, Eylül 1979’da örgütün feshedildiğini duyurdu.

1992. Güney Afrika’da siyahlara eşit vatandaşlık hakkı tanıyan; Devlet Başkanı De Klerk tarafından planlanan anayasal reform tasarısı halk oylamasıyla kabul edildi.

1995. Türk sinemasının ünlü oyuncularından Sadri Alışık, 70 yaşında öldü.

1997 . Antonov An-24 tipi bir Rus yolcu uçağının kuyruğu, Türkiye'ye gitmekte olduğu sırada havada koptu. Düşen uçaktaki 50 kişi öldü.

2000 . Suriye ve Türkiye'de yaşayan ve akraba olan 573 aile iki ülkenin anlaşması sonucu sınırı geçerek bayramlaştılar.