TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Ordusu İngilizleri Gazze'den püskürttü

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

I.Gazze Muharebesinde İngilizler Yenildiler (1917)

Kanal Harekatının başarısızlığı sonrasında İngilizler sekiz aylık zorlu bir mücadelenin ardından Osmanlı Kuvvetlerini Sina yarımadasından çıkarmışlardı. İngilizlerin yeni hedefi Gazze’nin ele geçirilmesiydi. Çünkü Gazze; Arabistan, Irak ve Filistin bölgesinin kilidi niteliğindeydi.

İngilizler Gazze’yi ele geçirmek amacıyla 26 Mart 1917’de bir saldırı ve kuşatma harekatı başlattılar. Alman Von Kress Paşa’nın komutasındaki Osmanlı Ordusu ise erzaksız ve yorgundur. Anadolu ve Irak’tan takviye birliklerin gelmesi beklenmekte, bu bağlamda Gazze’ye Çanakkale Cephesi’nde savaşmış askerler ve alaylar da gönderilmektedir. Her iki tarafında güçlerini burada pekiştirmesiyle İngilizlerle 7 ay 11 gün sürecek olan “Gazze Muharebeleri” 26 Mart 1917’de başlamıştır.

Ani bir baskınla gerçekleşen ilk İngiliz taarruzu, donanma, zırhlı otomobiller, uçaklar ve süvari kıtalarıyla desteklenen kara piyadeleriyle yapılmıştır. “Birinci Gazze Muharebesi” bu şartlar altında Osmanlı askerlerinin süngü hücumuyla zaferle neticelenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Dünya Müzik Dehalarından Bethoven Öldü (1827)

Dünyanın sayılı müzik dehalarından birisi olarak kabul edilen ünlü Alman bestekar Ludwig Von Bethoven Avusturya’nın başkenti Viyana’da 26 Mart 1827’de öldü.

Yeni Ölçülerle İlgili Kanun Kabul Edildi (1931)

Türkiye Büyük Millet Meclisine 26 Mart 1931’de kabul edilen 1782 no’lu kanun ile yeni ölçüler kabul edilmişti. Yeni kanun ile ağırlık ölçüleri olarak kilogram ve katları, uzunluk ölçüsü olarakta metre ve katları kabul edildi.

Cemal Gürsel’e Görev Yapamaz Raporu Verildi (1966)

Türkiye Cumhuriyetinin dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel hastalığı nedeniyle Gülhane Tıp Akademisinde tedavi görmekteydi. Cemal Gürsel’in rahatsızlığının artarak koma haline dönüşmesi üzerine hastane doktorları heyeti Cemal Gürsel’in görevine devam edemeyeceği kararını 26 Mart 1966’da verdiler. Bu rapor ile cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış oldu.

Nihat Erim Hükümeti Güvenoyu Aldı (1971)

12 Mart Muhtırası ile Süleyman Demirel hükümeti istifa etmişti. Yeni hükümeti kurmakla Nihat Erim görevlendirildi. CHP’den istifa eden Nihat Erim’in kurduğu partiler üstü hükümet 26 Mart 1971’de görevine başladı. Deniz Gezmiş’in idamına kadar uzanan Balyoz harekatını o başlatmıştı.

İsrail-Mısır Barış Antlaşması İmzalandı (1979)

ABD’nin öncülüğü ile Mısır ile İsrail arasında Washington’da 26 Mart 1979’da daha önce imzalanan Camp-Davit sözleşmesine uygun olarak barış antlaşması imzalandı. Arap birliği bu antlaşmanın imzalanmasını istemiyordu. Mısır bu antlaşma ile İsrail devletini resmen tanımış oldu.

Schengen Antlaşması Yürürlüğe Girdi (1995)

Schengen Antlaşması Avrupa Topluluğu üyesi beş ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini bütünüyle ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Bu antlaşma başlangıçta beş ülke arasında Fransa, Batı Almanya'yla Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tan oluşan Benelüks (Benelux) ülkeleri arasında imzalanmıştı. Fakat uygulama dönemine kadar antlaşmaya İspanya ve Portekiz’de katıldı. 1985 Tarihinde ilk olarak imzalanan antlaşma 26 Mart 1995 tarihinde yürürlüğe girdi.

GÜNÜN DİĞER OLAYLARI

922 İranlı sûfî ve yazar Hallac-ı Mansur, öldü.

1636 Hollanda’da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

1827 Alman besteci Ludwig van Beethoven, öldü.

1915 Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere 15. Kolordu teşkil edildi.

1931 Ölçüler Kanunu'nun kabul edildi: Okka, endaze yerine, gram, metre, litre gibi ölçülerin kullanılması öngörüldü.

1971 Doğu Pakistan, Bengaldeş'in oluşumuna yönelik olarak Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

1971 Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1971 Cumhurbaşkanı Sunay, 12 Mart Muhtırası’yla istifa eden Demirel’in yerine atanan Nihat Erim’in kabinesini onayladı.

1979 Enver Sedat, Menahem Begin, ve Jimmy Carter, Vaşington’da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladılar.

1989 Türkiye’de yerel seçimler yapıldı.

1995 Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1995 Sinema sanatçısı Belgin Doruk, öldü.

1998 Şişli'nin eski Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk hakkında, yolsuzluk iddiaları nedeniyle gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

1999 Melissa virüsü tüm dünyada e-posta sistemlerini etkiledi.

2000 Rusya’daki seçimler sonucunda Vladimir Putin başkan oldu.

2002 AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve sekiz yasada değişiklik yapan dokuz maddelik tasarı TBMM’de kabul edildi.

2002 İsrail’de Uluslararası Geçici Mevcudiyet’e ait araca düzenlenen saldırıda Binbaşı Cengiz Toytunç öldü

2005 Halk ozanı Karslı Murat Çobanoğlu, öldü.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 07:24