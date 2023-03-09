Tarihte bugün: Recep Tayyip Erdoğan milletvekili seçildi

Tarihte bugün veya tarihte 9 Mart günü meydana gelen önemli olaylar arasında neler var?

TARİHTE BUGÜN

İşte tarihte 9 Mart günü önemli olayları:

Recep Tayyip Erdoğan Siirt Milletvekili Seçildi (2003)

2002 Yılında yapılan seçimlerde siyasi yasaklı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan katılamamıştı. Seçimden sonra kurulan Abdullah Gül Başbakanlığında Ak Parti hükümeti döneminde TBMM’de kabul edilen bir yasa ile Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağı kalktı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer birincisinde yasayı veto etmişti. Ancak yasanın TBMM’de yeniden büyük çoğunlukla kabulü ile siyasi yasağı kalkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararı sonrası Siirt’ten aday oldu ve 9 Mart 2003 tarihinde Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi. Bir süre sonrada Abdullah Gül’ün çekilmesi ile başbakan oldu.

Endülüslü Müslümanlar Osmanlıları destekledi Fas Osmanlı Devleti Himayesine Alındı (1576)

Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa elinde ki 15000 kişilik bir kuvvet ile kendisinden dört kat fazla askere sahip Fas kralını el Raken savaşında yendi ve bu olaydan sonra 9 Mart 1576 Fas Osmanlı himayesine alınmış oldu. Bu savaşın kazanılmasında Fas kralının ordusundaki Endülüs Müslümanlarının kendilerini İspanyollardan kurtaran Osmanlılara duydukları yakınlık nedeniyle Osmanlı tarafına geçmeleri de önemli rol oynamıştır.

Laleli Camii İbadete Açıldı (1764)

III.Mustafa döneminde yapımı üç yıl süren Laleli Camii 9 Mart 1764 tarihinde ibadete açıldı. Bugün kendi adıyla anılan semtte yer almaktadır. Bir rivayete göre cami ismini dönemin ünlü mutasavvıflarından Laleli Baba’dan almıştır. 1783 ve 1911 tarihlerinde iki önemli yangın geçiren cami önemli hasarlar görmüştür. Daha sonra ki dönemlerde yapılan yol çalışmalarında cami külliyesine ait bir çok ek bina ortadan kaldırıldı.

İngilizler Samsun’a Asker Çıkardılar (1919)

Mondros Ateşkes Antlaşmasını gerekçe gösteren İngilizler Samsun ilini kontrol etmek amacıyla 9 Mart 1919’da 200 asker ile Samsun’a geldiler. Amaçları sadece Samsun ile ilgili olmayıp bütün Karadeniz’i yakından takip etmek eğer iç bölgelere girilecekse Samsun’u üs olarak kullanmaktı.

Yunanlılar Bursa’da Bazı Yönetici ve Memurları tutukladılar (1921)

Bursa’yı işgal altında bulunduran Yunanlılar 9 Mart 1921 tarihinde başta vali olmak üzere, polis müdürü, mektupçu gibi bazı üst düzey görevlileri ve memurları tutukladılar. Tutuklanan kişiler işgal altında ki İstanbul’a gönderildi.

Türkiye’nin Belgrat Büyükelçisine Silahlı Saldırı Düzenlendi (1983)

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar'a iki Ermeni terörist tarafından 9 Mart 2003 tarihinde silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıda ağır yaralanan Galip Balkar, iki gün sonra hayatını kaybetti. Saldırı sırasında bir Yugoslav öğrenci de öldü. Yaralı olarak yakalanan ve saldırıyı gerçekleştiren Ermeni teröristler Kirkor Levonian ile Raffi Aleksandre Elbekian, olaydan tam bir yıl sonra saldırının yıldönümünde 9 Mart 1984'de 20'şer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1907. İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Lisesi, yangında bütünüyle yandı. Binanın onarım çalışmaları tamamlanana kadar, öğretim, Beylerbeyi’ndeki hastane binasında sürdürüldü.

1923. Sovyet lideri Lenin, geçirdiği felç sonucu konuşma yeteneğini kaybetti.

1929. İstanbul’da Matbaacılık Mektebi açıldı.

1930. Atatürk, Antalya Müzesi’ni gezdikten sonra Aspendos’ta incelemelerde bulundu.

1956. Ali Sami Yen Stadı, Galatasaray Spor Kulübü’ne devredildi.

1956. Kıbrıs Rum toplumunun lideri Başpiskopos Makarios, İngiltere tarafından Seyşel Adaları’na sürgüne gönderildi. Adanın İngiliz Genel Valisi John Harding, Makarios’un, terörizmi aktif olarak desteklediği için sürgün edildiğini açıkladı.

1957. Türkiye’nin ilk kadın doktor subayı Sema Aran, teğmen rütbesiyle göreve başladı.

1967. Gazeteci Yazar Vala Nureddin (Va-Nü), 66 yaşında İstanbul’da öldü.

1967. Gölcük Tersanesi’nde ‘’Berk’’ adlı refakat firkateyninin yapımına başlandı.