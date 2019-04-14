TARİHTE BUGÜN: Titanic battı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İngilizlerin Büyük Gemisi Titanic Battı (1912)

O güne kadar inşa edilmiş en büyük yolcu gemisiydi. Zamanın en ileri teknolojisi ile yapılmış ve kesinlikle batmaz gözüyle bakılıyordu. Titanic ABD’ye gitmek için çıktığı ilk yolculuğunda büyük bir buzdağına çarparak 2 saat 40 dakikada sulara gömüldü. Gemide bulunan 2223 yolcudan 1513’ü hayatını kaybetti. Titanic faciası filmlere romanlara, belgesellere konu olmuş hakkında yüzlerce efsane söylenmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD Başkanı Abraham Lincoln Öldürüldü (1865)

ABD’nin parçalanma tehlikesi ile karşılaştığı bir dönem de başkanlık yapan Abraham Lincoln 14 Nisan 1865 tarihinde bir güneylinin saldırısı ile hayatını kaybetti. Suikast dört yıl süren ve kuzeyin galibiyeti ile biten iç savaştasın bitmesinden birkaç gün sonrasında gerçekleşmiştir. Abraham Lincoln ABD’nin birliğini korumayı başarmış ayrıca köleliği de kaldırmış olması açısından ABD tarihinde önemli bir yer işgal eder.

Tamamlanan Alman Birliği Yeni Anayasasını Kabul Etti (1871)

Prusya Krallığının öncülüğünde tamamlanan Alman Birliğini pekiştiren Alman İmparatorluk Anayasası, 14 Nisan 1871 tarihinde imparatorluk meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu anayasaya göre bu birliği oluşturan bütün devletler yönetim ve siyasi yapılarını muhafaza ediyorlardı. Alman İmparatoru olan Prusya Kralı ülkenin birliğinin temsilsisiydi. Alman Birliğinin gerçekleşmesi ileride Avrupa’da yeni bir dönem için başlangıç olacaktır.

Adana’da Ermeniler Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başladılar (1909)

II.Meşrutiyetin arkasından meydana gelen karmaşa ortamında kışkırtmalar sonucu harekete geçen Ermeniler 14 Nisan 1909 tarihinde Adana’da Müslüman tebaya saldırmaya başladılar. Müslüman teba ile Ermeniler arasındaki çatışmalar üç gün sürdü. Sonunda güvenlik kuvvetleri duruma hakim oldular. Avrupa Devletleri kışkırttıkları Ermenileri yalnız bırakmadılar ve Osmanlı Devletine sözde Ermeni haklarını bahane ederek sıkıştırmaya başladılar.

İngilizler Amritsar’da Hintlileri Katletti (1919)

Hindistan’ın Pencap bölgesinde Amritsar’da İngilizlerin Rowlatt Tasarısını (bu tasarı Hindistan’da bağımsızlık isyanlarını engellemeyi amaçlıyordu)protesto eden Hintliler beş İngiliz vatandaşını 13 Nisan 1919’da öldürdüler. Bu olay üzerine harekete geçen bölgedeki İngiliz kuvvetleri ertesi gün yine tasarıyı protesto eden grubun üzerine ateş açmaları üzerine tam bir katliam yaşandı. Resmi kayıtlara göre 14 Nisan 1919’da yaşanan bu olayda 379 Hintli öldü ve 1200 Hintli ise yaralandı.

Almanya’ya Karşı Ortak Cephe Kuruldu (1935)

Almanya’nın Versay Antlaşmasının hükümlerini birer birer çiğnemesi Avrupa ülkelerini tedbir almaya itti. Sonunda Fransa İtalya ve İngiltere arasında Almanya’ya karşı ortak bir cephe oluşturmak amacıyla 14 Nisan 1935 tarihinde Stresa Antlaşmaları imzalandı.

SSCB Afganistan’dan Çekilmeyi Kabul Etti (1988)

Mihail Gorbaçov iktidara gelir gelmez SSCB için içinden çıkılmaz bir bataklığa dönüşen Afganistan işgalini sona erdirmenin yollarını aramaya başladı. Sonunda BM’nin aracığı ile SSCB Afganistan’dan çekilme antlaşmasını 14 Nisan 1988’de Cenevre’de imzaladı.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 10:34