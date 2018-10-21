TARİHTE BUGÜN: Tuğgeneral Bahtiyar Aydın öldürüldü

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın Öldürüldü (1993)

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Bahtiyar Aydın , 22 Ekim 1993 tarihinde Lice Asayiş Bölük Komutanlığı binası önünde vurularak öldürüldü. Bölgede, halka yakın ve yasadışı şiddet yöntemlerini tasvip etmeyen bir asker olarak tanınıyordu. Suikastin PKK tarafından yapıldığı ileri sürülse de olay üzerinde tartışmalar halen devam etmektedir. Bahtiyar Aydın’ın daha önce uçağının şaibeli bir şekilde düşmesi ile hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in ekibinden olması da bu konuda ki şüpheleri iyice artırmıştır. Yüksekova çetesi ve Ergenekon soruşturmalarında Bahtiyar Aydın suikastinin PKK dışında ki bazı güçler tarafından gerçekleştirildiği şeklinde ifadeler gündeme gelmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

I. Haçova Savaşı Kaybedildi (1596)

Osmanlı öncü birlikleri Avusturya ordusu tarafından Haçova’da 22 Ekim 1596’da yenildi. Bu yenilgide bin civarında asker şehit olmuş kırk civarında da top kaybedilmişti. Osmanlı Devletinin zaferi ile sonuçlanan asıl Haçova savaşı dört gün sonra 26 ekimde olacaktır.

Kanije Geri Alındı (1600)

Avusturyalılar tarafından işgal edilmiş olan Kanije kalesi sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından kırk günlük bir kuşatma sonrasında 22 Ekim 1600 yılında geri alındı. Bu sırada yardıma gelen kuvvetler de Osmanlı kuvvetleri tarafından dağıtıldı. Kanije eyalet merkezi yapıldı ve 5000 kişilik bir kuvvet bırakıldı.

Limni Adası Geri Alındı (1770)

Cezayirli Hasan Paşa ticaret gemilerine bindirdiği seçkin 1000 civarındaki Osmanlı askerini Limni adasına gizlice çıkardı. Limni kalesini kuşatmış olan Ruslar gece karanlığında çok miktarda Osmanlı askerinin yardıma geldiğini zannederek kuşatmayı kaldırıp geri çekildiler. Bu çekilme esnasında Cezayirli Hasan Paşa Rus donanmasına saldırarak 22 Ekim 1770’de Rusları bozguna uğrattı. Bu başarısından dolayı Cezayirli Hasan Paşa kaptan-ı derya yapıldı.

Doğu Ordusu Harekete Geçirildi (1912)

Edirne’ye doğru ilerleyen Bulgar ordusu karşısında başarısız olunması üzerine bu cephe için hazırlanmakta olan Doğu Ordusu 22 Ekim 1912’de harekete geçirildi. Ancak yeterince hazırlanamamış ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

Küba Krizinde Tansiyon Yükseldi (1962)

ABD başkanı Kennedy 22 Ekim 1962 akşamı Amerikan radyo ve televizyonlarından halka yaptığı konuşmada Küba’ya yerleştirilen SSCB füzelerinin oluşturduğu tehdide dikkat çekerek bu füzelerin sökülmesini istedi. Bu konuda oldukça ısrarlı bir konuşma yaptı. Böylece ABD-Küba arasındaki gerginlik milletlerarası bir boyut kazanmış oluyordu.

THY Uçağı Kaçırıldı (1972)

THY’nin İstanbul-Ankara seferini yapan Truva adlı uçağı dört Türk hava korsanı tarafından 22 Ekim 1972 Sofya’ya kaçırıldı. Uçağı kaçıran korsanlar Bulgaristan’a iltica etti.

Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil Öldürüldü (1975)

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ne girerek kapıdakileri etkisiz hale getiren üç Ermeni terörist 22 Ekim 1975 tarihinde, büyükelçi Daniş Tunalıgil’i otomatik silahlarla taradılar. Suikast sonucu Viyana büyükelçisi Daniş Tunalıgil, olay yerinde can verdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1909- İlk kadın pilot Elsie Roche, ilk uçuş denemesini gerçekleştirdi.

1919- Amasya’da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti’nin Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında ‘’Amasya Protokolü’’ imzalandı.

1937- Dersim bölgesinde 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı. Dört yıl için çıkarılan Tunceli’nin İdaresi Hakkında Kanun, çeşitli eklerle 1947’ye kadar sürdü.

1938- Chester Carlson ‘’fotokopi’’yi icat etti.

1947- ABD yardımının ilk partisi İskenderun Limanı’na geldi. İlk malzemelerle İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.

1972- THY’nin Truva uçağı Sofya’ya kaçırıldı. Bir gün sonra yolcuları serbest bırakan 4 hava korsanı Bulgaristan’a iltica etti.

1975- İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 86 yaşında öldü.

1976- Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) kuruldu.

1980- Yönetmen Ömer Kavur’un filmi ‘’Yusuf ile Kenan’’ Milano’da altın madalya aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 09:39