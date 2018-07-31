TARİHTE BUGÜN: Türkiye'nin AB serüveni başladı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Türkiye’nin AB Serüveni Başladı (1959)

Adnan Menderes Başkanlığında ki Demokrat Parti hükümeti 31 Temmuz 1959 tarihinde şimdi ki AB, o zamanki AET’ye üyelik için başvurdu. Başvuru o yılın eylül ayında AET tarafından kabul edildi. Böylece Türkiye’nin AB serüveni başladı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Ahmet Bin Hanbel Vefat Etti (855)

Büyük İslam alimlarinden ve Hanbeli mezhebinin İmamı Ahmet Bin Hanbel Bağdat’ta vefat etti. Yüzlerce öğrenci yetiştirmiş ve bir çok değerli eser bırakmıştır. Ezbere bildiği hadisin milyonu aştığı rivayet edilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yahudilere İspanya’yı Terk Etmeleri İçin Tanınan Süre Doldu (1492)

İspanya birliğini gerçekleştiren Kastilya Kraliçesi I.İsabel ile Aragon Kralı II.Ferdinand İspanya’da ki son İslam Devleti Beni Ahmer Devleti’ne ocak 1492’de son verdiler. Arkasından bölgede yaşayan Müslüman ve Yahudileri yok etmek için harekete geçtiler. İlk olarak Yahudiler için Elhamra Kararnamesi yayınlandı. Bu kararnameye göre Yahudilere İspanyayı terk etmeleri için 4 aylık bir süre tanınıyordu. Bu sürenin son günü 31 Temmuz 1492 tarihi idi. Yanlarında para ve değerli eşya götürmeleri kesinlikle yasaktı.

Türk Tarihinin İlk Özel Gazetesi ‘’Ceride-i Havadis’’ Yayınlandı (1840)

Tarihimizin özel sermaye ile çıkarılan ilk Türkçe gazetesi Ceride-i Havadis’dir. Bu gazete İngiliz Gazetesi Morning Herald’in muhabiri olan William Churchill tarafından 31 Temmuz 1840 tarihinde yayınlanmaya başladı. Fakat ilk başlarda hiç ilgi görmediği için bedava dağıtıldı. Bkz: http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=185614&q=ceride-i+havadis

Süleyman Paşa Rusları Şipka Geçidine Geri Attı (1877)

Süleyman Paşa 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Rusların güneye sarkmasını engellemek için Adriyatik Denizinde 25 bin askerini donanma gemilerine bindirerek hızla 26 Temmuz 1877 tarihinde Şipka Geçidi’nin güney kıyılarına geldi. Rus General Gurko’yu Eski Zağra’dan 31 Temmuz 1877 tarihinde Şipka geçidine attı. Kızanlıkta karargah kurdu. Süleyman Paşa’nın Şipka Harekatı Rus Çarını ve Padişahı günlerce telgraf başında bekletti. Ancak bütün kahramanlık ve fedakarlıklara rağmen savaşın kilit noktası olan Şipka geçidi alınamadı.

İstiklal Mahkemeleri Kanunu Kabul Edildi (1922)

İstiklal Mahkemeleri 1920-1927 arasında üç dönem olarak görev yapmıştır. Başlangıçta asker kaçaklarının, çetelerin, casusların ve Milli Mücadele karşıtlarının cezalandırılması öngörülmekteydi. Cumhuriyetin ilanından sonra ise daha çok rejim karşıtları için kullanılmıştır. TBMM tarafından 31 Temmuz 1922 tarihinde İstiklal Mahkemeleri Kanunu kabul edildi.

TÜRK-İŞ Kuruldu (1952)

Türkiye’nin ilk işçi sendikaları konfederasyonu olan TÜRK-İŞ 31 Temmuz 1952 tarihinde Ankara’da kuruldu.

ASALA Yine Can Aldı (1980)

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği İdari Ataşesi Galip Özmen ile 14 yaşındaki kızı Neslihan Özmen, 31 Temmuz 1980 tarihinde ASALA üyesi Ermeni bir terörist tarafından katledildi

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1560- Piyale Paşa, Tunus’un Cerbe adasını ele geçirdi.

1886- Ünlü Macar piyanist ve besteci Franz Liszt 75 yaşında öldü.

1908- II. Abdülhamit döneminde resmi bir göreve dönüşen ‘’hafiyelik’’ resmen ortadan kaldırıldı.

1921- Yunan Kralı Konstantin Eskişehir’e geldi.

1922- Türkiye’nin ilk resmi spor teşkilatı, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruldu.

1932- Keriman Halis, Belçika’da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi; Atatürk kendisine ‘’Ece’’ soyadını verdi.

1932- Almanya’da 230 milletvekilliği alan Naziler birinci parti oldu. Sosyal demokratlar 133, komünistler 89 milletvekili çıkardı.

1936- İspanya’da General Franco’nun faşist güçleri Madrid’i kuşattı.

1944- ‘’Küçük Prens’’ adlı eseriyle ünlü, Fransız pilot ve yazar Antoine de Baint-Exupery, Akdeniz semalarında keşif uçuşu sırasında kayboldu.

1949- Veliefendi Hipodrumu’nda seyirciler at yarışlarına hile karıştırıldığı iddiasıyla hakem kulesini ve tribünleri yaktı.

1971- ABD’li astronotlar David Scott ve James Irvin, ay yüzeyinde 4 tekerlekli bir araçla gezdiler.

1980- ASELSAN, ilk Türk telsizini üretti.

1996- Gazetelerin promosyon faaliyetlerini kültürel ürünler dışında sınırlama getiren yasa kabul edildi.

1997- İş adamı yazar Feyyaz Tokar 66 yaşında İstanbul’da öldü.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 01:50