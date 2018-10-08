İsrail'i tanıyan Enver Sedat da Hz. Musa'ya benzetilmişti

Emre Gül/ Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

7 Şubat 2014 günü Mısır, El-Ezher Üniversitesi Karşılaştırmalı Fıkıh (İslam Hukuku) Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saaddin Hilali, Kahire’deki “şehit polis ailelerini onurlandırma” töreninde Darbeci General Sisi’yi Hz. Musa’ya ve Darbe Hükümeti’nin İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim’i de Hz. Harun’a benzeterek: “Mısır’da tarih tekerrür ediyor. Bir zamanlar, Firavuna karşı koyan Musa ve Harun peygamberler gibi iki kişinin gönderileceğini hayal dahi edemezdik. Allah Sisi ve İbrahim’i, Musa ve Harun gibi Mısır’a gönderdi. Musa ve Harun peygamberlerin Firavuna karşı yürüttüğü mücadeledeki görevlerinin bir benzerini bugünlerde Sisi ve İçişleri Bakanı İbrahim yürütmektedir” açıklamasında bulundu. Bu sözler, bundan 37 yıl önce gerçekleştirdiği bir ziyaretle İsrail’i tanıyan Enver Sedat’a yapılan benzetmeyi akıllara getirdi.Enver Sedat’ın Arap dünyasında ihanet olarak algılanan İsrail ziyareti, Türkiye basınında “barış için Kızıldeniz’i ikiye yararak geçen Musa” şeklinde karikatürize edilmişti.

Mısır’ın darbeyle iktidara gelmiş Devlet Başkanlarından olan Enver Sedat, İsrail’le ülkesi arasındaki otuz yıllık savaşa son verme kararı aldı ve bu amaçla 19 Kasım 1977’de İsrail’e gitti. Ertesi gün İsrail Meclisi Knesset’e giden Enver Sedat “Toprağınız İsrail, Fırat’tan Nil’e Kadar” yazılı yaftanın altında 55 dakika tutan konuşmasını yaptı. Konuşmasında:

“Yakındoğu’daki savaş ve barış sorununda yükün büyük kısmını ve temel sorumluluğu omuzlarında taşıyan en büyük Arap ülkesinin devlet başkanının, henüz savaş halindeyken ve otuz yılda yaşadığımız dört savaşın yaralarını sarmamışken, düşman toplaraklara gelmeye bildireceğini kimse hayal edemezdi…Daha önce de belirttiğim gibi, bu kararla ilgili olarak Arap ülkelerinin ya da savaşmakta olan devlet başkanları olan arkadaş ve kardeşlerimden hiçbirine danışmadım…Filistin sorununun tüm meselelerin merkezinde olduğunu kimse inkar edemez. Bugün dünyada hiç kimse, burada, İsrail’de olup da Filistin halkını yok sayanların, hatta bu halkın nerede yaşadığını kendilerine soranların attıkları sloganları kabul etmeyecektir…Sizlere aşırılığı tanımayan ve oğulları(Müslüman, Hıristiyan ,Yahudi) saygı, sevgi ve hoşgörü içinde birlikte yaşayan Mısır halkının barış mesajlarını getirdim.” Dedi.

Baş başa ve heyetler arası olarak görüşmelerde bulunduktan sonra 21 Kasım 1977’de Mısır’a döndü. Bu ziyaret birçok Arap ülkesi için şok bir gelişmeydi. Bu ülkeler ziyareti “Arap ulusunun tarihine ve mücadelesine olduğu kadar Fi­listinlilerin haklarına da bir ihanet saymaktadı”lar. Bir yıl sonra Enver Sedat, Eylül 1978’de, ABD’de İsrail Başbakanı Menahem Begin’le, Başkan Jimmy Carter’in ev sahipliği yaptığı Camp-David Anlaşmalarını imzaladı. Bu icraatları sonucunda Menahem Begin ile birlikte 1978 yılı Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 21:31