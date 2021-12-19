1 kilo hamsi 60 TL oldu

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile sezon başında bolca avlanan hamsi, daha soğuk olan Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi.

Bu yıl kuzeye erken göç eden hamsinin fiyatı 60 TL'ye çıkarken, yerini bolluğu yaşanan istavrite bıraktı.

Hamsi fiyatlarının her geçen gün arttığını belirten balıkçı Ahmet Çoğalmış, "Sezona istavritle başladık. Hamsiyle devam ettik. Hamsiyi bitirdik şimdi yine istavrit bolluğu ile sezona devam ediyoruz. Az miktarda avlanabilen hamsi tezgaha da az miktarda geliyor ve fiyatı da yüksek oluyor. Sezon başında 10 TL'ye sattığımız hamsi, şimdi 60 TL" dedi.

İstavrit avı ile başlayan sezonun yine istavritle devam ettiğini belirten balıkçı Yakup Bektaşoğlu da "Hamsi soğuk sulara doğru göçtü, gitti. Sezonun en bol balığı istavrit oldu. Tezgahta yer almaya devam ediyor. Fiyatı oldukça uygun ve lezzetli" diye konuştu.

Balık almaya gelen bir müşteri, "Hamsi ilk dönemlerde iyiydi. Tezgahlar hamsiyle doluydu, fiyatı da uygundu. Şimdi hamsinin fiyatı çok yüksek" şeklinde konuştu.

NTV