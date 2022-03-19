"1915 Çanakkale Köprüsü hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacak"

Soyyiğit yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacağını belirtti.

Anadolu’dan Avrupa’ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul’daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara’nın yükünü hafifletecek olan köprünün, hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacağını ifade eden Soyyiğit, şunları kaydetti:

“Çanakkale ve çevresinde bulunan sanayi bölgelerine ciddi bir talep var. Lojistik imkânlar gelişmeye başladığı için buradaki şehirlerde bulunan sanayi bölgeleri ciddi bir yatırım çekecek, bölge ekonomisi bu sayede daha hızlı kalkınacak.

Özellikle lojistik açıdan yorumladığımızda, köprü bölgedeki konteyner taşımacılığını da olumlu şekilde etkileyecek. Özellikle Trakya ekonomisini Ege'ye doğrudan ve daha hızlı bir şekilde bağlamak ülke adına ciddi bir fayda sağlayacaktır. Böylece iki bölgenin ekonomisi birbirini tamamlayıcı duruma gelecek.”

Türkiye’nin coğrafi konumu sebebiyle yabancı yatırımcı için çok önemli bir ülke olduğunun altını çizen Soyyiğit, “Lojistik ağların genişlemesiyle ülkemizin değeri artacak. Köprümüz, yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir teşvik haline gelerek, yeni ticaret yollarını da beraberinde getirecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Aydın Soyyiğit, özellikle katma değerli üretim, istihdamı artırma gibi konularda da birçok projenin hayata geçerek hızlı ve verimli ihracat gerçekleştirileceğine gönülden inandıklarını belirtti.