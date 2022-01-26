27 bin tavuk, kar biriken çatı çöktüğü için telef oldu

Nazımbey Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin tavuğun bulunduğu çiftliğin çatısında, yağışın ardından kar birikti.

Karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu. Yaklaşık 3 bin tavuk da çiftlikteki başka binaya nakledildi.

Sakarya'nın Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede de tavuk çiftlikleri bulunan işletme sahiplerini ziyaret etti. Hasar gören çiftliğe giden Acar, işletme sahiplerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.