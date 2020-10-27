Balık çiftliklerine yasak getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya Olimpos, Adrasan, Düden Şelalesi, Konyaaltı Falezleri, Lara kıyıları; Muğla Bodrum, Fethiye, Datça; Balıkesir Ayvalık, Gümüşhane Santa Harabeleri, Van Akdamar Adası, Ardahan Çıldır ve Lavaş Gölleri gibi Türkiye'nin göz bebeği doğal koruma alanlarında bungalov yapımına izin veren yönetmelik maddesini de ilke kararını da iptal etti.

16 Mart'ta Korunan Alanlar Yönetmeliğini değiştiren bakanlık, 24 Ekim'de de 109 sayılı ilke kararında değişiklik yaparak doğal koruma alanı ilan edilen adalar, göller, ormanlar, yaylaların nitelikli doğal koruma alanlarında geçen yıl verdiği bungalov yapım iznini kaldırmış oldu.

Böylece sulama barajları hariç nitelikli alan sınırları içinde balık çiftliklerinin kurulamayacağı hükme bağlanmış oldu.

NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI

Korunan Alanlar Yönetmeliği'nin 8. maddesi 16 Mart 2020'de değiştirilmiş, bungalov yapımına izin veren hüküm çıkarılarak nitelikli doğal koruma alanı tanımı şöyle olmuştu:

"Nitelikli doğal koruma alanları; entegre tesisler ve örtü altı tarım hariç tarım uygulamaları, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları ve alanın doğal yapısıyla uyumlu, beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır."