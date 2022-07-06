Başkent'te ekmeğe zam!

Başkent'te artan maliyetlerden dolayı fırıncılar ekmeğe zam yapma kararı aldı.

Başkent'te artan maliyetlerden dolayı fırıncılar ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmek 3 liradan 4 liraya yükseldi.

Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi. Başkent'te ekmeğe yapılan zamlar dünden itibaren geçerli oldu. İŞte Ankara'da güncel ekmek fiyatları listesi...