Batı Karadenizli balıkçılar 'paydos' dedi

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanlarından birine sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçılar av yasağının başlayacağı 15 Nisan'dan 2 gün önce avlanmayı bırakarak ağ ve teknelerini bakıma aldı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sezonun sonuna gelindiğini hatırlatan Karakaş, "Ramazanın gelmesi ve son zamanlarda kötü hava şartları nedeniyle sezona bugün itibarıyla 'son' dedik. Hayırlısıyla kazasız belasız bir sezon daha bitti." dedi.

Karakaş, trol ve büyük tekne balıkçılığı için sezonun 15 Nisan'da bittiğini fakat kıyı balıkçılığının devam ettiğini dile getirerek, "Mezgit, barbun ve istavrit ağırlıklı bir balıkçılık olacak. Yaklaşık 20 gün sonra bu tür balıklarımız tezgahta yerini alacaktır. Çinekop ve çingene palamut da az miktarda çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçıların limana demirledikleri teknelerini bakıma aldıklarını belirten Karakaş, eksiklerin tamamlanıp yeni sezona hazır hale gelineceğini sözlerine ekledi.

AA