Çay tohumundan yağ üretildi

Alim, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine ağırlık vererek çay çeşitliliği ve katma değerli ürünlerini artırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Üreticilerden 860 bin ton yaş çay aldıklarını hatırlatan Alim, 157 bin 850 ton da kuru çay satışı gerçekleştirerek kurum tarihinde en yüksek alım ve satım rakamlarıyla son derece verimli bir yılı kapattıklarını ifade etti.

Alim, yurt içi ve dışında pazar paylarını artırarak ürün çeşitliliğini geliştirmeye devam ederken katma değerli yeni ürünler üretme ve bölge ekonomisine ilave katkılar sağlama konusunda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Çaydan farklı ürünler üretmeye çalıştıklarına dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:

"Bu yıl matcha latte diye 3'ü 1 arada çay şeklinde bir içeceğimiz çıkacak. Yeşil çaylı makarna, yeşil çaylı helva, yeşil çaylı detoks ürünlerimiz de var. Önceki yıl 4 ton yeşil çay pudrası satmıştık. Geçen yıl ise 6 tona çıkmış olduk. Matcha latte ile birlikte bu rakam 30 tonlara çıkacak. Yeşil çayın sağlık için de faydalı ve değerli bir ürün olduğu bir kez daha bu ürünlerimizle ortaya çıkacak."

Alim, AR-GE çalışmalarının her geçen gün farklı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çay tohumundan yağ üretimi üzerinde çalışıyoruz. Uzakdoğu'da bu yağ kullanılıyor. Kozmetik alanında ve yemeklerde de çok etkin, faydalı, zeytinyağına eşdeğer bir yağ elde ettik. 'Maliyet konusunda farklı ne olabilir?' diye çalışmalarımız devam ediyor. Kozmetik sanayisine ilk etapta girme şansımız çok yüksek. Ancak çay tohumundan kaliteli bir yağ elde ediliyor. Bunu süper kritik makinemizde ürettik. Cilt tamamen bu yağı emiyor. Çok farklı özellikleri var. İnşallah bu konuda da iddialı bir şekilde çalışacağız. Çayın yanında ayrıca tohumun iktisadi anlamda farklı bir yanını üreticilerimize sağlamış olacağız. Biz bununla farklı şeyler de düşünüyoruz ama ilk etapta çay tohumunun yağını çıkartıp hem kozmetik sanayisinde hem de diğer şekilde kullanmaya çalışacağız."