Çiftçiye 5 milyarlık geri ödeme yapılacak

Çiftçilere ödenen desteklerden kesilen stopaj vergisinin 5 yıl geriye dönük iadesine ilişkin düzenleme kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) kayıtlı 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, Meclis’teki görüşmelerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri ortak önerge verdi.

5 YIL GERİYE DÖNÜK

İlgili düzenleme, üretici ve yetiştirici birliklerini sevindirdi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, yaklaşık 2 milyon çiftçi bulunduğunu söyledi. Ünal, söz konusu çiftçilerin yıllar içinde aldığı destek kalemlerinin her birinden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin, gelen düzenlemeyle beraber 5 yıl geriye dönük olarak, yasal faiziyle iade edilmesinin gündemde olduğunu bildirdi. Ünal, “Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği olarak çiftçi lehine bu hususta atılacak bütün adımları destekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİ MEMNUN

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen önergeyle yıllardır kesilen vergilerin iptal edilmesinin yetiştiricileri sevindirdiğini bildirdi. Çiftçinin aldığı desteklerden kesilen vergilerin yasal olmadığını sürekli dile getirdiklerini belirten Çelik, “Bu haber, 280 bin küçükbaş hayvan yetiştiricimize ve çiftçilerimize rahat bir nefes aldırmıştır. Sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.