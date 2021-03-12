Çiğ süt ödemeleri bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum'daki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı'nda konuştu.

Süt üreticilerine destek ödemesi

Pakdemirli, ilerleyen dönemde proje kapsamına alınan il sayısını proje bütçesine göre artıracaklarını ifade ederek, projenin 2020-2023 yıllarını kapsadığını ve toplam bütçesinin 193,3 milyon lira olduğunu kaydetti.

Projeyle 30 ay sonunda ülke ekonomisine 8,4 milyar lira katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Pakdemirli, süt üreticilerine destek ödemelerine ilişkin de "2020'nin ekim, kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız. Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 29 ilden çiftçiler, besiciler ile sektör temsilcileri katıldı.

AA