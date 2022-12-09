Çobanlar fosforlu yelekle hayvanlar da reflektörlü küpeyle daha kolay görülebilecek

Trafik Şube Müdürlüğünün geliştirdiği proje kapsamında ilk uygulama, Pamukkale ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde çoban Adem Kirt ile sürüsündeki küçükbaş hayvanlarda test edildi.

Hayvanların iki kulağına reflektörlü küpe takılan uygulamada Adem Kirt de fosforlu yelek giydi. Karanlık bir ortamda yola çıkan sürünün, sürücüler tarafından daha hızlı fark edildiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı, projeyi Tarım ve Orman Bakanlığına sunulmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına gönderdi.

Projeyle küçük ve büyükbaş hayvanlara takılan küpelerin reflektörlü olarak üretilmesi, bu konudaki farkındalığın geliştirilmesi hedefleniyor.

Çoban Adem Kirt, gazetecilere, sürüyü gütmenin özellikle hava karardıktan sonra zorlaştığını, özellikle yolda gitmek ya da karşıya geçmek zorunda olduklarında tehlike yaşadıklarını anlattı.

Reflektörler yardımıyla sürücülerin artık kendilerini daha rahat fark edebileceğini dile getiren Kirt, "Çok faydalı bir proje. Biz akşamları sürümüzü genelde asfalt üzerinden götürüyoruz. Takılan bu küpeler ışığın çarpmasıyla parlıyor. Yelekleri geceleri asfalta çıkacağımız zaman kullanacağız." dedi.

Otomobil sürücüsü Ömer Ay ise hayvanların kulaklarındaki reflektörlerin yansıttığı ışık sayesinde sürüyü daha erken fark edip yavaşladığını, uygulamanın özellikle kırsal bölgelerde trafik güvenliğini artıracağını kaydetti.