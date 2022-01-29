Erzurum ve Ağrı'da 568 bin 820 dekar arazi suya kavuştu

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkiyle Erzurum ile Ağrı'da son 19 yılda su yapıları inşa edilerek milletin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzurum'daki toprakları suyla buluşturmak için yatırımların devam ettiğini belirtti.

Yıldız, "Son 19 yılda Erzurum'da inşa edilen 22 sulama tesisiyle 386 bin 820 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Erzurum'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 580 milyon 230 bin lira ilave zirai gelir artışı sağladık." bilgisini verdi.

Kentte 22 sulama tesisinin inşaatının sürdüğünü ifade eden Yıldız, bu tesislerin bitiminde 453 bin 960 dekar arazinin daha sulanabileceğini vurguladı.

Sulamanın tarım için önemine dikkati çeken Yıldız, "Erzurumlu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 18 barajın yapım çalışmaları da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, büyük yatırımlar yaptıkları Ağrı'da da çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Son 19 yılda Ağrı'da inşa edilen 1 sulama tesisiyle 182 bin dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Ağrı'da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 273 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık. İnşaatı devam eden 4 sulama tesisinin tamamlanmasıyla 81 bin 550 dekar arazisi sulanacak Ağrı, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. Kentte bir baraj inşa ediyoruz. Su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve 3 göletin yapımı devam ediyor."